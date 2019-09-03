نواب البرلمان البريطاني يرفضون مقترح بوريس جونسون بإجراء انتخابات مبكرة

كشفت وثيقة حكومية ألمانية أن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، الشهر المقبل، باتت أكبر بسبب عدم التوصل لاقتراح بديل لحل قضية الحدود الأيرلندية.

وفي وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز، اعتبرت الحكومة الألمانية عجز جونسون عن العثور على مقترحات بديلة فيما يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية المشكلة الأكبر التي تعوق الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستصبح الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد الانسحاب، الحدود البرية الوحيدة بين التكتل والمملكة المتحدة.

وينص البند المعروف باسم "باكستوب" في الاتفاق الأولي بين الاتحاد والحكومة البريطانية السابقة على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، التي هي عضو بالاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا البند مثار جدل كبير بين نواب البرلمان، إذا يرى كثيرون منهم أنه بمثابة تنازل للكتلة الأوروبية لأنه سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية عقب "بريكست" لتجنب العودة إلى نقاط التفتيش في حال فشلت لندن وبروكسل في الاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة.