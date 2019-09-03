نواب البرلمان البريطاني يرفضون مقترح بوريس جونسون بإجراء انتخابات مبكرة

بواسطة أحمد ماهر, نغم قاسم, محمد عبد الرؤوف, سلمى عمارة و سهى إبراهيم
time_stated_uk
ديلي ميرور: بوريس جونسون أسوأ رئيس وزراء مر على بريطانيا
اختارت صحيفة ديلي ميرور عنوان صفحتها الأولى جونسون "أسوأ رئيس وزراء في بريطانيا" مع صورة لجونسون "المنكمش" وهو ينظر إلى الأسفل كما وصفته الصحيفة ووضعت إلى جواره صورة لتيريزا ماي مبتسمة.
صورة أكثر حيوية لرئيس الوزراء ظهرت على صدر الصفحة الأولى لصحيفة ديلي إكسبريس تحت عنوان بوريس "يطلب من البرلمان فرض الانتخابات"، وعنوان آخر يصف قرار زعيم المعارضة جيريمي كوربين بعدم دعم الانتخابات العامة بأنه"عمل جبان بشكل استثنائي".
The Daily MirrorCopyright: The Daily Mirror
مواطنو الاتحاد الأوروبي سيسمح لهم بالبقاء لمدة ثلاث سنوات بعد خروج بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية أن بعض مواطني الاتحاد
الأوروبي سيكون من حقهم التقدم للبقاء في المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات في حالة
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الحكومة مساء الأربعاء أن المواطنين
الذين يصلون إلى المملكة المتحدة قبل نهاية العام المقبل سوف يكون من حقهم
الاستفادة من الخطة الجديدة.
والقرار من شأنه أن يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي
الذين يصلون قبل نهاية عام 2020 بالبقاء حتى ديسمبر 2023.
ماذا حدث اليوم في البرلمان البريطاني؟
فشل رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على دعم عدد كافٍ من النواب لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.
أقر مجلس العموم مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا دون اتفاق في 31
أكتوبر/تشرين الأول
خضع بوريس جونسون لأول استجواب في البرلمان بصفته رئيسا للوزراء
عرض وزير المالية الجديد خطط الإنفاق للعام المقبل
عاجلPost update
نواب البرلمان البريطاني يرفضون مقترح بوريس جونسون بشأن إجراء انتخابات مبكرة منتصف الشهر المقبل
Post update
مراسلة بي بي سي لورا كونسبيرغ: حزب العمال سيمتنع عن التصويت على انتخابات مبكرة
من هم المتمردون على جونسون في حزب المحافظين؟
واجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ثورة داخلية قادها عدد من كبار أعضاء حزب المحافظين، في محاولة منهم للحيلولة دون مساعيه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وتضم القائمة وجوها سياسية معروفة مثل فيليب هاموند وزير المالية السابق هو المسؤول عن تنظيم التمرد وسير نيكولاس سومز حفيد وينستون تشرشل.
عاجلجونسون يدعو مجلس العموم إلى دعم إجراء انتخابات مبكرة منتصف الشهر المقبل
جونسون
يحث أعضاء البرلمان البريطاني على دعم خطته بشأن إجراء انتخابات مبكرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
وقدم
رئيس الوزراء اقتراحًا بذلك أمام مجلس العموم لكنه يحتاج إلى دعم ثلثي النواب.
uk parliamentCopyright: uk parliament
عاجلماذا حدث في التصويت الآخير على مشروع القانون؟
صوت أعضاء البرلمان في بريطانيا على القراءة الأخيرة والثالثة بأغلبية 28 صوتا لمصلحة مشروع قانون قد يمنع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل دون اتفاق.
وبذلك ينتقل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمزيد من النقاش. وتدعم هذه الخطوة، التي تؤخر مغادرة بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، أحزاب المعارضة ونواب المحافظين المتمردين.
ويعتزم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تقديم مشروع قانون آخر اليوم يدعو إلى إجراء انتخابات عامة إذا ما صوت النواب ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق".
الاتحاد الأوروبي "سيبقى موحدا وهادئا"
قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، للصحفيين: "بعد لقائي مع الدول الأعضاء، أريد فقط أن أخبركم أن الاتحاد الأوروبي سيبقى في أي ظرف من الظروف يقظًا وموحدًا وهادئًا."
وكان بارنييه يطلع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقول مراسل بي بي سي للشؤون السياسية داميان جراماتيكاس إن فحوى رسالة بارنييه إليهم هو "أنه لم يأت شيء جديد من المملكة المتحدة".
bbcCopyright: bbc
عاجلPost update
البرلمان البريطاني: مشروع القانون ينتقل إلى مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة قبل إحالته إلى مجلس العموم
عاجلPost update
النواب يصوتون بالموافقة على التعديل السادس في مشروع قانون من شأنه أن يمدد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسماح للنواب بتمرير اتفاقية الخروج بناءً على نتيجة المحادثات بين حزب العمال والمحافظين في شهر مايو الماضي.
بنك انجلترا: تقديراتنا تشير إلى تراجع الآثار السلبية المتوقعة للخروج دون اتفاق على الاقتصاد البريطاني
قال محافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك
كارني، اليوم، إن الاستعدادات التي اتخذت منذ إعلان بنك انجلترا تقديراته لتراجع
الاقتصاد البريطاني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في
نوفمبر/تشرين ثاني الفائت، خففت من سوداوية السيناريو المحتمل لتراجع اقتصاد البلاد، بعد
الخروج.
وفي خطابه لأعضاء مجلس العموم،
أوضح كارني أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال أن يشهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة
5.5% فقط مقارنة بنسبة 8% التي توقعها البنك في تقديراته المعلنة في نوفمبر
الفائت.
وأضاف كارني أن التقديرات الحالية
تشير إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 5.5%، وارتفاع معدلات البطالة إلى 7%،
وبلوغ معدل التضخم 5.25%، وهو ما يقل بمعدل 1% عن التقديرات التي أعلنها البنك في
نوفمبر.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ترامب "غير قلق" على بوريس جونسون
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير قلق على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خضم هزائم متلاحقة في البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ويقول إن جونسون "يعرف كيف يفوز".
Stefan Rousseau/Pool via REUTERS بCopyright: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS ب
عاجلالقراءة الثانية: أعضاء البرلمان البريطاني يصوتون لصالح مشروع قانون لإرجاء موعد "بريكست"
صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، بأغلبية 329 صوتاً، مقابل 300 صوت لصالح القراءة الثانية لمشروع قانون من شأنه أن يمنع رئيس الحكومة البريطانية من الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وينتظر مشروع القانون إقراره أو إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة للتشريعات في البرلمان، قبل تصويت أعضاء البرلمان على القراءة الثالثة للمشروع في وقت لاحق اليوم.
عاجلبدء التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
بريكست: ما الذي سيحدث بموجب مشروع القانون الذي يصوت عليه البرلمان اليوم؟
- يمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.
- في حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
- حينها سيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020.
- في حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.
- في حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.
استجابة لأسئلتكم: ما هو البريكست وما عواقبه؟
وصلنا عدد من أسئلة متابعي موقع بي بي سي العربي حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بريكست، ونلقي الضوء هنا على جوانب من هذه العملية.
لماذا لم يتم بريكست حتى الآن؟
كان من المقرر أن يتم بريكست (أي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الـ 29 من آذار / مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي - وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج، ولكن موعد بريكست أجل مرتين.
ما الذي تضمنه الاتفاق المرفوض؟
تضمنت الصفقة اتفاقا ملزما للانسحاب يحدد شروط "الطلاق" بين الطرفين، كما تضمنت إعلانا سياسيا غير ملزم يحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بينهما.
لماذا رفض مجلس العموم اتفاق بريكست؟
كان السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.
نرشح لكم قراءة الإجابات بالتفصيل على الرابط التالي:
تابعت وسائل الإعلام الأوروبية عن
كثب تطورات الأوضاع في ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني.
وعنونت جريدة "لوموند" الفرنسية
والتي تمثل يسار الوسط، تطورات الأمس بـ "يوم آخر من الجنون في أرض بريكست".
ورصدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الأجواء
العاصفة في ويستمنستر، بالتركيز على "التزامن المبهر" في إشارة إلى اللحظة التي انشق فيها أحد أعضاء حزب المحافظين في البرلمان عن حزبه، ليتخذ مقعداً بين أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار قبل بدء بوريس جونسون التحدث أمام البرلمان أمس.
وفي إسبانيا، عنونت صحيفة يسار
الوسط – البايس – صفحتها الرئيسية " البرلمان وجه ضربة قاسية لخطة جونسون
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
عاجلبدء المناقشات بشأن القراءة الثانية لمشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق
ألمانيا: "الحدود الأيرلندية" هى المشكلة الأكبر التى تعوق بريكست
كشفت وثيقة حكومية ألمانية أن احتمالات خروج بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، الشهر المقبل، باتت أكبر بسبب عدم التوصل
لاقتراح بديل لحل قضية الحدود الأيرلندية.
وفي
وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز، اعتبرت الحكومة الألمانية عجز
جونسون عن العثور على مقترحات بديلة فيما يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية المشكلة الأكبر التي تعوق الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستصبح الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد الانسحاب، الحدود البرية الوحيدة بين التكتل والمملكة المتحدة.
وينص البند المعروف باسم "باكستوب" في الاتفاق الأولي بين الاتحاد والحكومة البريطانية السابقة على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، التي هي عضو بالاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا البند مثار جدل كبير بين نواب البرلمان، إذا يرى كثيرون منهم أنه بمثابة تنازل للكتلة الأوروبية لأنه سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية عقب "بريكست" لتجنب العودة إلى نقاط التفتيش في حال فشلت لندن وبروكسل في الاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر, نغم قاسم, محمد عبد الرؤوف, سلمى عمارة و سهى إبراهيم
time_stated_uk
ديلي ميرور: بوريس جونسون أسوأ رئيس وزراء مر على بريطانيا
اختارت صحيفة ديلي ميرور عنوان صفحتها الأولى جونسون "أسوأ رئيس وزراء في بريطانيا" مع صورة لجونسون "المنكمش" وهو ينظر إلى الأسفل كما وصفته الصحيفة ووضعت إلى جواره صورة لتيريزا ماي مبتسمة.
صورة أكثر حيوية لرئيس الوزراء ظهرت على صدر الصفحة الأولى لصحيفة ديلي إكسبريس تحت عنوان بوريس "يطلب من البرلمان فرض الانتخابات"، وعنوان آخر يصف قرار زعيم المعارضة جيريمي كوربين بعدم دعم الانتخابات العامة بأنه"عمل جبان بشكل استثنائي".
مواطنو الاتحاد الأوروبي سيسمح لهم بالبقاء لمدة ثلاث سنوات بعد خروج بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية أن بعض مواطني الاتحاد الأوروبي سيكون من حقهم التقدم للبقاء في المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الحكومة مساء الأربعاء أن المواطنين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة قبل نهاية العام المقبل سوف يكون من حقهم الاستفادة من الخطة الجديدة.
والقرار من شأنه أن يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون قبل نهاية عام 2020 بالبقاء حتى ديسمبر 2023.
ماذا حدث اليوم في البرلمان البريطاني؟
فشل رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على دعم عدد كافٍ من النواب لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.
أقر مجلس العموم مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول
خضع بوريس جونسون لأول استجواب في البرلمان بصفته رئيسا للوزراء
عرض وزير المالية الجديد خطط الإنفاق للعام المقبل
عاجلPost update
نواب البرلمان البريطاني يرفضون مقترح بوريس جونسون بشأن إجراء انتخابات مبكرة منتصف الشهر المقبل
Post update
مراسلة بي بي سي لورا كونسبيرغ: حزب العمال سيمتنع عن التصويت على انتخابات مبكرة
من هم المتمردون على جونسون في حزب المحافظين؟
واجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ثورة داخلية قادها عدد من كبار أعضاء حزب المحافظين، في محاولة منهم للحيلولة دون مساعيه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وتضم القائمة وجوها سياسية معروفة مثل فيليب هاموند وزير المالية السابق هو المسؤول عن تنظيم التمرد وسير نيكولاس سومز حفيد وينستون تشرشل.
لمعرفة المزيد اضغط على هذا الرابط
عاجلجونسون يدعو مجلس العموم إلى دعم إجراء انتخابات مبكرة منتصف الشهر المقبل
جونسون يحث أعضاء البرلمان البريطاني على دعم خطته بشأن إجراء انتخابات مبكرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
وقدم رئيس الوزراء اقتراحًا بذلك أمام مجلس العموم لكنه يحتاج إلى دعم ثلثي النواب.
عاجلماذا حدث في التصويت الآخير على مشروع القانون؟
صوت أعضاء البرلمان في بريطانيا على القراءة الأخيرة والثالثة بأغلبية 28 صوتا لمصلحة مشروع قانون قد يمنع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل دون اتفاق.
وبذلك ينتقل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمزيد من النقاش. وتدعم هذه الخطوة، التي تؤخر مغادرة بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، أحزاب المعارضة ونواب المحافظين المتمردين.
ويعتزم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تقديم مشروع قانون آخر اليوم يدعو إلى إجراء انتخابات عامة إذا ما صوت النواب ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق".
الاتحاد الأوروبي "سيبقى موحدا وهادئا"
قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، للصحفيين: "بعد لقائي مع الدول الأعضاء، أريد فقط أن أخبركم أن الاتحاد الأوروبي سيبقى في أي ظرف من الظروف يقظًا وموحدًا وهادئًا."
وكان بارنييه يطلع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقول مراسل بي بي سي للشؤون السياسية داميان جراماتيكاس إن فحوى رسالة بارنييه إليهم هو "أنه لم يأت شيء جديد من المملكة المتحدة".
عاجلPost update
البرلمان البريطاني: مشروع القانون ينتقل إلى مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة قبل إحالته إلى مجلس العموم
عاجلPost update
النواب يصوتون بالموافقة على التعديل السادس في مشروع قانون من شأنه أن يمدد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسماح للنواب بتمرير اتفاقية الخروج بناءً على نتيجة المحادثات بين حزب العمال والمحافظين في شهر مايو الماضي.
بنك انجلترا: تقديراتنا تشير إلى تراجع الآثار السلبية المتوقعة للخروج دون اتفاق على الاقتصاد البريطاني
قال محافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني، اليوم، إن الاستعدادات التي اتخذت منذ إعلان بنك انجلترا تقديراته لتراجع الاقتصاد البريطاني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في نوفمبر/تشرين ثاني الفائت، خففت من سوداوية السيناريو المحتمل لتراجع اقتصاد البلاد، بعد الخروج.
وفي خطابه لأعضاء مجلس العموم، أوضح كارني أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال أن يشهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 5.5% فقط مقارنة بنسبة 8% التي توقعها البنك في تقديراته المعلنة في نوفمبر الفائت.
وأضاف كارني أن التقديرات الحالية تشير إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 5.5%، وارتفاع معدلات البطالة إلى 7%، وبلوغ معدل التضخم 5.25%، وهو ما يقل بمعدل 1% عن التقديرات التي أعلنها البنك في نوفمبر.
ترامب "غير قلق" على بوريس جونسون
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير قلق على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خضم هزائم متلاحقة في البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ويقول إن جونسون "يعرف كيف يفوز".
عاجلالقراءة الثانية: أعضاء البرلمان البريطاني يصوتون لصالح مشروع قانون لإرجاء موعد "بريكست"
صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، بأغلبية 329 صوتاً، مقابل 300 صوت لصالح القراءة الثانية لمشروع قانون من شأنه أن يمنع رئيس الحكومة البريطانية من الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وينتظر مشروع القانون إقراره أو إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة للتشريعات في البرلمان، قبل تصويت أعضاء البرلمان على القراءة الثالثة للمشروع في وقت لاحق اليوم.
عاجلبدء التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
بريكست: ما الذي سيحدث بموجب مشروع القانون الذي يصوت عليه البرلمان اليوم؟
- يمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.
- في حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
- حينها سيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020.
- في حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.
- في حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.
استجابة لأسئلتكم: ما هو البريكست وما عواقبه؟
وصلنا عدد من أسئلة متابعي موقع بي بي سي العربي حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بريكست، ونلقي الضوء هنا على جوانب من هذه العملية.
لماذا لم يتم بريكست حتى الآن؟
كان من المقرر أن يتم بريكست (أي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الـ 29 من آذار / مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي - وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج، ولكن موعد بريكست أجل مرتين.
ما الذي تضمنه الاتفاق المرفوض؟
تضمنت الصفقة اتفاقا ملزما للانسحاب يحدد شروط "الطلاق" بين الطرفين، كما تضمنت إعلانا سياسيا غير ملزم يحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بينهما.
لماذا رفض مجلس العموم اتفاق بريكست؟
كان السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.
نرشح لكم قراءة الإجابات بالتفصيل على الرابط التالي:
استجابة لأسئلتكم: ما هو البريكست وما عواقبه؟
"يوم آخر من الجنون في أرض بريكست"
تابعت وسائل الإعلام الأوروبية عن كثب تطورات الأوضاع في ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني.
وعنونت جريدة "لوموند" الفرنسية والتي تمثل يسار الوسط، تطورات الأمس بـ "يوم آخر من الجنون في أرض بريكست".
ورصدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الأجواء العاصفة في ويستمنستر، بالتركيز على "التزامن المبهر" في إشارة إلى اللحظة التي انشق فيها أحد أعضاء حزب المحافظين في البرلمان عن حزبه، ليتخذ مقعداً بين أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار قبل بدء بوريس جونسون التحدث أمام البرلمان أمس.
وفي إسبانيا، عنونت صحيفة يسار الوسط – البايس – صفحتها الرئيسية " البرلمان وجه ضربة قاسية لخطة جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
عاجلبدء المناقشات بشأن القراءة الثانية لمشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق
ألمانيا: "الحدود الأيرلندية" هى المشكلة الأكبر التى تعوق بريكست
كشفت وثيقة حكومية ألمانية أن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، الشهر المقبل، باتت أكبر بسبب عدم التوصل لاقتراح بديل لحل قضية الحدود الأيرلندية.
وفي وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز، اعتبرت الحكومة الألمانية عجز جونسون عن العثور على مقترحات بديلة فيما يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية المشكلة الأكبر التي تعوق الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستصبح الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد الانسحاب، الحدود البرية الوحيدة بين التكتل والمملكة المتحدة.
وينص البند المعروف باسم "باكستوب" في الاتفاق الأولي بين الاتحاد والحكومة البريطانية السابقة على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، التي هي عضو بالاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا البند مثار جدل كبير بين نواب البرلمان، إذا يرى كثيرون منهم أنه بمثابة تنازل للكتلة الأوروبية لأنه سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية عقب "بريكست" لتجنب العودة إلى نقاط التفتيش في حال فشلت لندن وبروكسل في الاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة.