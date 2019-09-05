جونسون: "أفضل الموت في خندق على مطالبة الأوروبيين بإرجاء بريكست"

جونسون: "أفضِّل الموت في خندق على مطالبة الأوروبيين بإرجاء البريكست"
جدد رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، التأكيد على اعتزامه مغادرة الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل، رغم التحركات الجارية في البرلمان للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
وفي حفل لتوظيف ضباط للشرطة، في ويست يوركشاير، قال جونسون إنه "يفضل الموت في خندق على مطالبة الاتحاد الأوروبي بمدَّ أجل الخروج".
وفي معرض ردِّه على سؤال حول استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة، قال جونسون إن أزمة "البريكست" قسَّمت العائلات في بريطانيا.
وكان جونسون قد مُني بهزيمة أمام البرلمان البريطاني، أمس، بعد تصويت الأخير لصالح قانون يفرض على الحكومة إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، المزمع في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ودعا جونسون الذي خسر الأغلبية في البرلمان، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، في مسعى للخروج من مأزق "البريكست".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رئيس الوزراء المجري: "إنجاب المزيد من الأطفال سينقذ أوروبا من الاضمحلال"
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في اجتماع لليمين في بودابست، اليوم، إن الأسر كبيرة العدد فقط هي التي ستنقذ أوروبا من "الاضمحلال".
جاء ذلك في قمة لليمين وجدت فيها حكومة أوربان فرصة لعرض سياساتها أمام السياسيين "النمطيين"، حضرها رئيس الوزراء الأسترالي السابق، توبي أبوت، الذي كان قد انتقد الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته الأميرة ميغان ميركل، في السابق، لقولهما إنهما لا يرغبان في إنجاب أكثر من طفلين "لأسباب بيئية".
وكان أبوت قد عقَّب على تصريح دوق ودوقة ساسكس، بالقول إن إنجاب المزيد من الأطفال في أوروبا وأستراليا أكثر أهمية من الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويُذكر أن حكومة أوربان القومية توفر حوافز ضريبية سخية، ومساعدات حكومية، لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال.
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يعتزم تقديم استقالته فور الكشف عن "صفقة القرن"
أفاد مسؤلون أمريكيون بأن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جايسون جرينبلات، يعتزم الاستقالة من منصبه فور الكشف عن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، والتي كان يعمل عليها.
وأضاف المسؤولون أن غرينبلات، الذي كان يعتزم البقاء في منصبه لعامين منذ بدأ العمل في البيت الأبيض أوائل عام 2017، يتوق للعودة إلى زوجته وأطفاله الستة، في نيوجيرسي.
السودان: مجلس السيادة يعتمد أغلب وزراء الحكومة الانتقالية
قال عضو مجلس
السيادة السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، إن مجلس السيادة اعتمد أسماء 19 وزيرا من اصل 20 للحكومة الانتقالية.
واوضح
خلال حديثه لبي بي سي أن ملاحظات من قبل قوى الحرية والتغيير حول مرشح وزارة
الثروة الحيوانية حال دون تسمية وزير لها، مشيرا الى أنه تم اعتماد ستة وزراء دولة.
ومن
المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيلة حكومته في غضون ساعات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نفي حوثي للتقارير عن المباحثات بين واشنطن والحركة اليمنية
نفى قيادي
في حركة أنصار الله الحوثية باليمن التقارير التي تحدثت عن مفاوضات بين الحركة
والحكومة الأمريكية.
وكانت
وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط قوله
إن واشنطن تجري مباحثات مع الحركة لوضع نهاية للصراع في اليمن.
إلا أن
القيادي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، قال لبي بي سي إنه ليس هناك من مباحثات
بين الحركة والحكومة الأمريكية.
AFPCopyright: AFP
الأمن المصري يعلن مقتل ستة "إرهابيين" في عملية مداهمة غربي البلاد
أعلنت
وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ستة مسلحين في عملية مداهمة جنوب غربي العاصمة.
وبحسب
بيان صادر عن الوزارة فإن عناصرها داهمت خيمة محاطة بالتلال في العمق الصحراوي
بمنطقة الواحات البحرية يتخذها "إرهابيون" منطلقاً لتنفيذ "عملياتهم
العدائية."
وقال
البيان إنه خلال عملية الدهم، التي تمت فجر اليوم، بادلت "العناصر
الإرهابية" إطلاق النار مع قوات الأمن ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران،
وأسفر ذلك عن مقتل ستة من تلك العناصر وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وبندقيتي
خرطوش وكمية من الطلقات النارية.
ناتو: أمريكي وروماني بين الضحايا العشر لهجوم كابول
قال حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان إن جنديين أجنبيين، أحدهما أمريكي والآخر روماني، كانا من بين الضحايا العشر اللذين لقوا مصرعهم في الهجوم الذي شنته حركة طالبان، اليوم، وسط العاصمة كابول.
وكان انفجار بسيارة مفخخة قد وقع، صباح اليوم، بالقرب من منطقة تضم عدداً من السفارات والمباني الحكومية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وأعلنت حركة طالبان المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قالت إنه كان يستهدف قافلة للقوات الأجنبية في البلاد.
حالة استنفار في ولايات الساحل الشرقي الأمريكية مع اقتراب الإعصار دوريان
تتعرض ولايتا كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية لرياح عاصفة وأمطار غزيرة مع اقتراب الإعصار دوريان من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أيام من الدمار الذي خلفه الإعصار في منطقة الباهاما.
وأصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيراً من الرياح العاتية والعواصف المهددة للحياة، مع اقتراب الإعصار.
وغمرت المياه أجزاء من مدينة تشارلستون في كارولينا الجنوبية، في حين يعاني أكثر من 40 ألف شخص من سكان ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية من انقطاع التيار الكهربائي، جراء الرياح القوية المصاحبة للإعصار.
ويُذكر أن 20 شخصاً لقوا مصرعهم جراء إعصار دوريان الذي ضرب جزيرة باكو في الباهاما، قبل أيام، مخلِّفاً 70 ألف شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أنباء عن محادثات بين واشنطن والحوثيين
نقلت وكالة الصحافة
الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تجري محادثات مع حركة أنصار الله الحوثية
في اليمن؛ من أجل وضع نهاية للصراع الذي تشهده البلاد.
وبحسب
الوكالة فإن دافيد شينيكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني، قد قال
"نحن نركز في المباحاثات على وضع نهاية للحرب في اليمن. كما نجري مباحثات مع
الحوثييون في مسعى لإيجاد حل مقبول للصراع".
أردوغان: "المنطقة الآمنة" في سوريا أو فتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإعادة فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، إذا لم تحصل أنقرة على الدعم الكافي لخطتها لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.
وقال أردوغان، اليوم، إن حكومته تريد إعادة توطين مليون لاجئ، من أصل ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري لجأوا إلى تركيا منذ بداية الحرب، في المنطقة الآمنة.
هذا ويسعى أردوغان إلى أن تكون المنطقة الآمنة على حدوده مع سوريا، بمثابة عازل بين الحدود التركية وبين قوات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين الشهر المقبل
اتفقت الصين والولايات المتحدة على استئناف المحادثات التجارية بينهما، أوائل أكتوبر/تشرين أول المقبل، فيما يعد أول لقاءٍ من نوعه بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، منذ تبادلهما فرض رسوم جمركية جديدة على السلع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن البلدين اتفقا على تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات.
ويُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالما اتهمت بكين بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، في حين تتهم بكين واشنطن
بمحاولة عرقلة صعودها الاقتصادي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الشقيق الأصغر لجونسون يستقيل بسبب "التعارض بين الولاء الأسري ومصالح بريطانيا"
أعلن
جو جونسون، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقالته من
منصبه الوزاري وتخليه عن مقعده الانتخابي مرجعا الأمر إلى " التعارض بين
الولاء الأسري والمصالح الوطنية"
وغرد
جو جونسون، الذي يشغل منصب وزير التجارة، على موقع تويتر قائلا إن هناك "
توترا كبيرا" يحيط بدوره السياسي.
وكان
جو جونسون قد استقال من منصبه الوزاري، العام الماضي، في حكومة تريزا ماي، قبل أن
يعود إلى المنصب ذاته عقب تولي أخيه منصب رئيس الحكومة، الصيف الجاري.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أعمال العنف ضد الأجانب تتسبب في إغلاق سفارة جنوب أفريقيا في نيجيريا
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا إغلاق سفارتها في نيجيريا، بصورة مؤقتة، مرجعة الأمر إلى المخاوف بشأن سلامة العاملين في البعثة الدبلوماسية.
وكانت التقارير الواردة من عدة مدن نيجيرية قد أفادت بتعرض مقار البعثات الدبلوماسية الجنوب أفريقية لتظاهرات عنيفة في إطار الهجمات التي تتعرض لها الهيئات والشركات التابعة لجنوب أفريقيا.
وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب أعمال العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا ما تسبب في سقوط سبعة قتلى على مدار الأيام الماضية.
AFPCopyright: AFP
دراسة حديثة تكشف حقائق مدهشة عن مستخدمي اليد اليسرى
اكتشف العلماء أولى الصفات الجينية المرتبطة بالحامض النووي للعُسر، وهم الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.
وخلصت دراسة كبرى إلى أن أربع طفرات جينية غيرت من نمو الدماغ، هي المسؤولة عن استخدام هؤلاء لليد اليسرى بدلاً من اليمنى.
وكشف علماء من جامعة أكسفورد البريطانية عن أن المناطق المسؤولة عن اللغة في أدمغة العُسر، تحظى خلاياها بقدرات تواصل وتناسق أعلى؛ ما يشير إلى تمتعهم بمهارات خطابية ولغوية أفضل من غيرهم.
هذا وتوصلت الدراسة إلى أن العُسْر أكثر عرضة للإصابة بمرض الفصام من غيرهم، ولكنهم أقل عرضة للإصابة بمرض الباركنسون.
وتجدر الإشارة إلى أن 10% فقط من سكان العالم من مستخدمي اليد اليسرى.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
محامي أسرة محمد مرسي: النيابة المصرية تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل
قال محامي أسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، عبدالمنعم عبدالمقصود، اليوم، إن النيابة
العامة مازالت تجري تحقيقاتها في وفاة عبدالله، نجل الرئيس السابق محمد مرسي؛ إثر تعرضه
لأزمة قلبية مفاجئة.
وأوضح
عبدالمقصود أن النيابة العامة لم تصرح بدفن الجثمان حتى الآن.
وقال عبد
المقصود لبي بي سي إن النيابة العامة بالجيزة، تستمع إلى أقوال شقيقه وشهود
العيان، وصديقه الذي كان برفقته أثناء قيادته سيارته قبل أن تنتابه الأزمة
القلبية، التي نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأوضح
محامي أسرة محمد مرسي أنه لم يتم تحديد مكان دفن جثمان عبدالله مرسي حتى الآن، وأن
العائلة في انتظار التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات.
10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان بسقوط 10 قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بوسط العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن التفجير، الذي وقع بالقرب في منطقة قريبة من مبان لسفارات ومؤسسات حكومية، قد أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا.
عاجلطالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في وسط العاصمة الأفغانية كابول
رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن إجراء انتخابات عامة
يعتزم
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الضغط على أحزاب المعارضة لكي توافق
على إجراء انتخابات عامة عاجلة، وذلك في إطار الأزمة التي تشهدها الساحة
السياسية البريطانية بسبب الخلاف حول قضية خروج
البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ومن
المتوقع أن يدلى جونسون بخطابٍ، اليوم، يدعو خلاله لإجراء انتخابات عامة بوصفها السبيل
لمعرفة ما يريده الشعب بشأن البريكست.
وكان
زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، قد قال إنه لن يدعم إجراء انتخابات عامة
إلا بعد صدور قانون يحول دون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما تجسد في عدم
حصول مقترح جونسون الخاص بإجراء انتخابات عاملة على أغلبية الثلثين
المطلوبة يوم أمس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انفجار قوي يضرب وسط العاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان
بوقوع انفجار قوي في قلب العاصمة كابول بالقرب من عدة مبان لسفارات ومؤسسات
حكومية.
وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، بينما لم يتضح بعد ما
إذا كان التفجير قد تسبب في خسائر بشرية.
وجاء
التفجير غداة سقوط 16 قتيلا في هجوم بشرق كابول، في إطار الهجمات التي تشهدها
العاصمة، بالتزامن مع المفاوضات بين حركة طالبان الإسلامية والحكومة الأمريكية، وهي
المفاوضات التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي.
نتنياهو يطالب بوقف مفاوضات القوى الدولية مع إيران
طالب
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة فرض المزيد من الضغوط على إيران،
رداً على اعتزامها التراجع عن مزيد من الالتزامات التي نص عليها
الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى دولية.
وقال
نتنياهو، في تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى لندن للاجتماع مع قادة بريطانيين
وأمريكيين، إن الخطوة الإيرانية تظهر سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مشدداً على
ضرورة وقف المفاوضات التي تجريها القوى الدولية مع طهران.
وكان
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال إن على منظمة الطاقة الذرية في بلاده أن تبدأ
غداً "تنفيذ ما
تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية".
تغطية مباشرة
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جونسون: "أفضِّل الموت في خندق على مطالبة الأوروبيين بإرجاء البريكست"
جدد رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، التأكيد على اعتزامه مغادرة الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل، رغم التحركات الجارية في البرلمان للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
وفي حفل لتوظيف ضباط للشرطة، في ويست يوركشاير، قال جونسون إنه "يفضل الموت في خندق على مطالبة الاتحاد الأوروبي بمدَّ أجل الخروج".
وفي معرض ردِّه على سؤال حول استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة، قال جونسون إن أزمة "البريكست" قسَّمت العائلات في بريطانيا.
وكان جونسون قد مُني بهزيمة أمام البرلمان البريطاني، أمس، بعد تصويت الأخير لصالح قانون يفرض على الحكومة إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، المزمع في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ودعا جونسون الذي خسر الأغلبية في البرلمان، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، في مسعى للخروج من مأزق "البريكست".
رئيس الوزراء المجري: "إنجاب المزيد من الأطفال سينقذ أوروبا من الاضمحلال"
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في اجتماع لليمين في بودابست، اليوم، إن الأسر كبيرة العدد فقط هي التي ستنقذ أوروبا من "الاضمحلال".
جاء ذلك في قمة لليمين وجدت فيها حكومة أوربان فرصة لعرض سياساتها أمام السياسيين "النمطيين"، حضرها رئيس الوزراء الأسترالي السابق، توبي أبوت، الذي كان قد انتقد الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته الأميرة ميغان ميركل، في السابق، لقولهما إنهما لا يرغبان في إنجاب أكثر من طفلين "لأسباب بيئية".
وكان أبوت قد عقَّب على تصريح دوق ودوقة ساسكس، بالقول إن إنجاب المزيد من الأطفال في أوروبا وأستراليا أكثر أهمية من الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويُذكر أن حكومة أوربان القومية توفر حوافز ضريبية سخية، ومساعدات حكومية، لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال.
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يعتزم تقديم استقالته فور الكشف عن "صفقة القرن"
أفاد مسؤلون أمريكيون بأن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جايسون جرينبلات، يعتزم الاستقالة من منصبه فور الكشف عن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، والتي كان يعمل عليها.
وأضاف المسؤولون أن غرينبلات، الذي كان يعتزم البقاء في منصبه لعامين منذ بدأ العمل في البيت الأبيض أوائل عام 2017، يتوق للعودة إلى زوجته وأطفاله الستة، في نيوجيرسي.
السودان: مجلس السيادة يعتمد أغلب وزراء الحكومة الانتقالية
قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، إن مجلس السيادة اعتمد أسماء 19 وزيرا من اصل 20 للحكومة الانتقالية.
واوضح خلال حديثه لبي بي سي أن ملاحظات من قبل قوى الحرية والتغيير حول مرشح وزارة الثروة الحيوانية حال دون تسمية وزير لها، مشيرا الى أنه تم اعتماد ستة وزراء دولة.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيلة حكومته في غضون ساعات.
نفي حوثي للتقارير عن المباحثات بين واشنطن والحركة اليمنية
نفى قيادي في حركة أنصار الله الحوثية باليمن التقارير التي تحدثت عن مفاوضات بين الحركة والحكومة الأمريكية.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط قوله إن واشنطن تجري مباحثات مع الحركة لوضع نهاية للصراع في اليمن.
إلا أن القيادي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، قال لبي بي سي إنه ليس هناك من مباحثات بين الحركة والحكومة الأمريكية.
الأمن المصري يعلن مقتل ستة "إرهابيين" في عملية مداهمة غربي البلاد
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ستة مسلحين في عملية مداهمة جنوب غربي العاصمة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن عناصرها داهمت خيمة محاطة بالتلال في العمق الصحراوي بمنطقة الواحات البحرية يتخذها "إرهابيون" منطلقاً لتنفيذ "عملياتهم العدائية."
وقال البيان إنه خلال عملية الدهم، التي تمت فجر اليوم، بادلت "العناصر الإرهابية" إطلاق النار مع قوات الأمن ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مقتل ستة من تلك العناصر وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش وكمية من الطلقات النارية.
ناتو: أمريكي وروماني بين الضحايا العشر لهجوم كابول
قال حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان إن جنديين أجنبيين، أحدهما أمريكي والآخر روماني، كانا من بين الضحايا العشر اللذين لقوا مصرعهم في الهجوم الذي شنته حركة طالبان، اليوم، وسط العاصمة كابول.
وكان انفجار بسيارة مفخخة قد وقع، صباح اليوم، بالقرب من منطقة تضم عدداً من السفارات والمباني الحكومية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وأعلنت حركة طالبان المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قالت إنه كان يستهدف قافلة للقوات الأجنبية في البلاد.
حالة استنفار في ولايات الساحل الشرقي الأمريكية مع اقتراب الإعصار دوريان
تتعرض ولايتا كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية لرياح عاصفة وأمطار غزيرة مع اقتراب الإعصار دوريان من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أيام من الدمار الذي خلفه الإعصار في منطقة الباهاما.
وأصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيراً من الرياح العاتية والعواصف المهددة للحياة، مع اقتراب الإعصار.
وغمرت المياه أجزاء من مدينة تشارلستون في كارولينا الجنوبية، في حين يعاني أكثر من 40 ألف شخص من سكان ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية من انقطاع التيار الكهربائي، جراء الرياح القوية المصاحبة للإعصار.
ويُذكر أن 20 شخصاً لقوا مصرعهم جراء إعصار دوريان الذي ضرب جزيرة باكو في الباهاما، قبل أيام، مخلِّفاً 70 ألف شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة.
أنباء عن محادثات بين واشنطن والحوثيين
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تجري محادثات مع حركة أنصار الله الحوثية في اليمن؛ من أجل وضع نهاية للصراع الذي تشهده البلاد.
وبحسب الوكالة فإن دافيد شينيكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني، قد قال "نحن نركز في المباحاثات على وضع نهاية للحرب في اليمن. كما نجري مباحثات مع الحوثييون في مسعى لإيجاد حل مقبول للصراع".
أردوغان: "المنطقة الآمنة" في سوريا أو فتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإعادة فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، إذا لم تحصل أنقرة على الدعم الكافي لخطتها لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.
وقال أردوغان، اليوم، إن حكومته تريد إعادة توطين مليون لاجئ، من أصل ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري لجأوا إلى تركيا منذ بداية الحرب، في المنطقة الآمنة.
هذا ويسعى أردوغان إلى أن تكون المنطقة الآمنة على حدوده مع سوريا، بمثابة عازل بين الحدود التركية وبين قوات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".
استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين الشهر المقبل
اتفقت الصين والولايات المتحدة على استئناف المحادثات التجارية بينهما، أوائل أكتوبر/تشرين أول المقبل، فيما يعد أول لقاءٍ من نوعه بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، منذ تبادلهما فرض رسوم جمركية جديدة على السلع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن البلدين اتفقا على تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات.
ويُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالما اتهمت بكين بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، في حين تتهم بكين واشنطن بمحاولة عرقلة صعودها الاقتصادي.
الشقيق الأصغر لجونسون يستقيل بسبب "التعارض بين الولاء الأسري ومصالح بريطانيا"
أعلن جو جونسون، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقالته من منصبه الوزاري وتخليه عن مقعده الانتخابي مرجعا الأمر إلى " التعارض بين الولاء الأسري والمصالح الوطنية"
وغرد جو جونسون، الذي يشغل منصب وزير التجارة، على موقع تويتر قائلا إن هناك " توترا كبيرا" يحيط بدوره السياسي.
وكان جو جونسون قد استقال من منصبه الوزاري، العام الماضي، في حكومة تريزا ماي، قبل أن يعود إلى المنصب ذاته عقب تولي أخيه منصب رئيس الحكومة، الصيف الجاري.
أعمال العنف ضد الأجانب تتسبب في إغلاق سفارة جنوب أفريقيا في نيجيريا
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا إغلاق سفارتها في نيجيريا، بصورة مؤقتة، مرجعة الأمر إلى المخاوف بشأن سلامة العاملين في البعثة الدبلوماسية.
وكانت التقارير الواردة من عدة مدن نيجيرية قد أفادت بتعرض مقار البعثات الدبلوماسية الجنوب أفريقية لتظاهرات عنيفة في إطار الهجمات التي تتعرض لها الهيئات والشركات التابعة لجنوب أفريقيا.
وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب أعمال العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا ما تسبب في سقوط سبعة قتلى على مدار الأيام الماضية.
دراسة حديثة تكشف حقائق مدهشة عن مستخدمي اليد اليسرى
اكتشف العلماء أولى الصفات الجينية المرتبطة بالحامض النووي للعُسر، وهم الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.
وخلصت دراسة كبرى إلى أن أربع طفرات جينية غيرت من نمو الدماغ، هي المسؤولة عن استخدام هؤلاء لليد اليسرى بدلاً من اليمنى.
وكشف علماء من جامعة أكسفورد البريطانية عن أن المناطق المسؤولة عن اللغة في أدمغة العُسر، تحظى خلاياها بقدرات تواصل وتناسق أعلى؛ ما يشير إلى تمتعهم بمهارات خطابية ولغوية أفضل من غيرهم.
هذا وتوصلت الدراسة إلى أن العُسْر أكثر عرضة للإصابة بمرض الفصام من غيرهم، ولكنهم أقل عرضة للإصابة بمرض الباركنسون. وتجدر الإشارة إلى أن 10% فقط من سكان العالم من مستخدمي اليد اليسرى.
محامي أسرة محمد مرسي: النيابة المصرية تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل
قال محامي أسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، عبدالمنعم عبدالمقصود، اليوم، إن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقاتها في وفاة عبدالله، نجل الرئيس السابق محمد مرسي؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وأوضح عبدالمقصود أن النيابة العامة لم تصرح بدفن الجثمان حتى الآن.
وقال عبد المقصود لبي بي سي إن النيابة العامة بالجيزة، تستمع إلى أقوال شقيقه وشهود العيان، وصديقه الذي كان برفقته أثناء قيادته سيارته قبل أن تنتابه الأزمة القلبية، التي نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأوضح محامي أسرة محمد مرسي أنه لم يتم تحديد مكان دفن جثمان عبدالله مرسي حتى الآن، وأن العائلة في انتظار التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات.
10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان بسقوط 10 قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بوسط العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن التفجير، الذي وقع بالقرب في منطقة قريبة من مبان لسفارات ومؤسسات حكومية، قد أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا.
عاجلطالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في وسط العاصمة الأفغانية كابول
رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن إجراء انتخابات عامة
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الضغط على أحزاب المعارضة لكي توافق على إجراء انتخابات عامة عاجلة، وذلك في إطار الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية البريطانية بسبب الخلاف حول قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ومن المتوقع أن يدلى جونسون بخطابٍ، اليوم، يدعو خلاله لإجراء انتخابات عامة بوصفها السبيل لمعرفة ما يريده الشعب بشأن البريكست.
وكان زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، قد قال إنه لن يدعم إجراء انتخابات عامة إلا بعد صدور قانون يحول دون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما تجسد في عدم حصول مقترح جونسون الخاص بإجراء انتخابات عاملة على أغلبية الثلثين المطلوبة يوم أمس.
انفجار قوي يضرب وسط العاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان بوقوع انفجار قوي في قلب العاصمة كابول بالقرب من عدة مبان لسفارات ومؤسسات حكومية.
وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان التفجير قد تسبب في خسائر بشرية.
وجاء التفجير غداة سقوط 16 قتيلا في هجوم بشرق كابول، في إطار الهجمات التي تشهدها العاصمة، بالتزامن مع المفاوضات بين حركة طالبان الإسلامية والحكومة الأمريكية، وهي المفاوضات التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي.
نتنياهو يطالب بوقف مفاوضات القوى الدولية مع إيران
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة فرض المزيد من الضغوط على إيران، رداً على اعتزامها التراجع عن مزيد من الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى دولية.
وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى لندن للاجتماع مع قادة بريطانيين وأمريكيين، إن الخطوة الإيرانية تظهر سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مشدداً على ضرورة وقف المفاوضات التي تجريها القوى الدولية مع طهران.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال إن على منظمة الطاقة الذرية في بلاده أن تبدأ غداً "تنفيذ ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية".