جونسون: "أفضل الموت في خندق على مطالبة الأوروبيين بإرجاء بريكست"

جدد رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، التأكيد على اعتزامه مغادرة الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل، رغم التحركات الجارية في البرلمان للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وفي حفل لتوظيف ضباط للشرطة، في ويست يوركشاير، قال جونسون إنه "يفضل الموت في خندق على مطالبة الاتحاد الأوروبي بمدَّ أجل الخروج".

وفي معرض ردِّه على سؤال حول استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة، قال جونسون إن أزمة "البريكست" قسَّمت العائلات في بريطانيا.

وكان جونسون قد مُني بهزيمة أمام البرلمان البريطاني، أمس، بعد تصويت الأخير لصالح قانون يفرض على الحكومة إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، المزمع في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ودعا جونسون الذي خسر الأغلبية في البرلمان، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، في مسعى للخروج من مأزق "البريكست".