التطورات في غزة: قصف إسرائيلي وإطلاق صواريخ من القطاع
قصف الجيش الإسرائيل عدة مواقع تابعة لحركة
لحماس في شمال وشرق غزة وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، بحسب بيان
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
وجاء إطلاق الصواريخ صوب بلدات إسرائيلية
محاذية للقطاع في أعقاب إعلان وزارة الصحة غزة سقوط قتيلين وإصابة العشرات برصاص
الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة "العودة" الأسبوعية التي يشهدها القطاع.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلالجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع لحماس في غزة في أعقاب إطلاق صواريخ من القطاع
عاجلالجيش الإسرائيلي: خمسة صواريخ أطلقت من غزة تجاه بلدات إسرائيلية
بريكست: أحزاب المعارضة تتفق على رفض دعوة جونسون إجراء انتخابات مبكرة
اتفقت أحزاب المعارضة في بريطانيا على رفض دعوة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لإجراء انتخابات مبكرة قبل قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة منتصف الشهر المقبل.
وتخطط حكومة جونسون لإجراء تصويت ثان في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة، الاثنين المقبل ، لكنها تحتاج إلى الحصول على دعم ثلثي نواب البرلمان.
من جانبه اتهم جونسون المعارضة بارتكاب خطأ سياسي لا يغتفر حسب تعبيره.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
"مسيرات العودة": مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل اثنين، وإصابة
العشرات برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أثناء استهدافها آلاف المتظاهرين الذين
شاركوا، بعد عصر اليوم، في الجمعة الثالثة والسبعين مما يعرف بمسيرات العودة وكسر
الحصار، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن الطواقم
الطبية تعاملت مع 66 إصابة، منها 38 بالرصاص الحي، خلال تظاهرات اليوم.
موقع "تريب أدفيسور" يرد على اتهامات بالفشل في التصدي للمراجعات الزائفة
ردَّ
موقع "تريب أدفيسور"، وهو دليل إليكتروني يُعنى بشؤون السفر وينشر تفاصيل
الفنادق وتقييماتها، على اتهامات بالفشل في التصدي للتقييمات والمراجعات الوهمية للفنادق.
وقال
مدير الموقع في بريطانيا، جيمس كاي، لبي بي سي إن "تريب أدفيسور" يتخذ إجراءات أكثر تشدداً من أي
موقع آخر لكشف المراجعات الوهمية.
وكانت
مجموعة معنية باستطلاعات الرأي حول السفر، تدعى "ويتش"، قد أجرت دراسة
استقصائية شملت 250 ألف مراجعة لأفضل 10 فنادق في أفضل عشر وجهات سياحية في العالم، على موقع "تريب أدفيسور"، وأبلغت الموقع أنها وجدت أدلة واضحة على زيف
مراجعات تتعلق ب 15 فندقاً على الموقع.
وأضاف
كاي أن محققي الموقع يستخدمون أدوات عالية الدقة للكشف عن التقييمات المزيفة،
محتجاً على ذلك بقيام الموقع بإزالة 730 تقييماً من مراجعات أحد الفنادق بالأردن،
بعد اكتشافه زيفها.
ولفت كاي
إلى أن الموقع اتخذ إجراءاً قانونياً ضد صاحب أحد المراجعات الزائفة في إيطاليا،
وهو محتجز الآن في أحد السجون الإيطالية إثر ذلك.
وبموجب
توجيه للاتحاد الأوروبي، فُعِّل في بريطانيا منذ عام 2008، يرتكب موظفو الفنادق،
الذين ينشرون تعليقات إيجابية عن الفنادق التي يعملون بها على مواقع معلومات السفر،
جريمة تعرضهم لدفع غرامات باهظة أو للسجن.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هيومن رايتس ووتش تطالب المغرب بإطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني
طالبت منظمة العفو
الدولية السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفية، هاجر الريسوني، التي اعتقلت
بسبب اتهامها بالإجهاض، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف، إن التهم
الموجهة لهاجر الريسوني ظالمة وتعتبر تدخلا سافراً في خصوصياتها.
وأضافت مرايف أنه "يتعين على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن هاجر، 28 عاما، بدلاً من محاكمتها بتهم ظالمة".
وكانت منظمات حقوقية
مغربية قد طالبت بإطلاق سراح هاجر، معتبرة أن اعتقالها جرى على خلفية عملها
الصحفي، وقالت هاجر الريسوني، في رسالة وجهتها للصحيفة التي تعمل بها، إن "الأمن سألها حول كتاباتها السياسية أكثر من التهم الملفقة لها".
وتواجه هاجر، التي اعتقلت وخطيبها رفقة طبيب ومساعدتيه، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة، ومن المقرر أن يمثل المتهمون في القضية أمام القضاء في التاسع من الشهر الجاري.
حكم بالسجن ل10 سنوات على معارضة تركية أهانت أردوغان على تويتر
قضت محكمة تركية بسجن المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بنحو عشر سنوات بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ونشر "دعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري الكردي المعارض، والذي ترأس جنان فرعه في اسطنبول، إنه حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر، إلا أنها ستستأنف الحكم.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد فاز في انتخابات بلدية اسطنبول، في يونيو حزيران الماضي، على حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومثلت جنان أمام المحاكمة بسبب عدد من التغريدات، يعود تاريخها إلى ما قبل ست سنوات، وتعود إلى احتجاجات عام 2013 المناهضة للحكومة والتي تعرف باسم احتجاجات جيزي بارك.
AFPCopyright: AFP
أزمة بريكست: ما الذي سيحدث بموجب مشروع القانون الذي أقره البرلمان؟
- يمنح مشروع
القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع
الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان
على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.
- في حال فشل
الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة
تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
- حينها سيتعين
على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين
من يناير/كانون الثاني عام 2020.
- في حال عرض
الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء
البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.
- في حال تصويت
أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة
الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.
عاجلمجلس اللوردات البريطاني يصدق على مشروع قانون قد يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
وكان مجلس العملوم قد أقر مشروع القانون في قراءات ثلاث الأربعاء بأغلبية 329 صوتاً، مقابل 300.
الجزائر: الآلاف يتظاهرون في شوارع العاصمة والشرطة تعزز قواتها
خرج آلاف الجزائريين لشوارع العاصمة، في الجمعة التاسعة والعشرين، للحراك الشعبي المطالب برحيل ما بقي من رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وطالب ناشطون في الحراك بمزيد من حرية الإعلام، ومواصلة مكافحة الفساد فضلاً عن انتخابات حرة ونزيهة، كما أطلقوا وسم "حابين ديمقراطية" على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.
هذا ونشرت السلطات الأمنية قوات شرطة إضافية، بشكل استثنائي، لمواجهة تدفق المتظاهرين من خارج العاصمة.
وأطلق المتظاهرون شعار "يا للعار يا للعار العاصمة تحت الحصار" في انتقاد واضح للإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن.
ويذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، طالب بدعوة الناخبين في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الجاري لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
محكمة أسترالية تسمح لامرأة بالإدلاء بشهادتها ضد أبيها عبر 6 شخصيات مختلفة
قضت محكمة في سيدني الأسترالية بالسجن لمدة خمسة وأربعين عاماً على رجل أدين باغتصاب وتعذيب ابنته.
وأدانت المحكمة ريتشارد هاينز (74 عاماً)، بعد أن سمحت لابنته بالإدلاء بشهادتها للمحكمة عبر ست شخصيات مختلفة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أستراليا.
و أصيبت جيني (49 عاماً)، التي اختبرت التعذيب والاغتصاب منذ سنوات طفولتها المبكرة وحتى بلغت الحادية عشرة من عمرها، باضطراب تعدد الشخصيات؛ وهو اضطراب عقلي يُعتقد أنه ناتج عن التعرض لصدمات نفسية عنيفة في مرحلة الطفولة؛ إذ يمتلك نحو 90% من المصابين به تاريخاً من سوء المعاملة والإيذاء خلال مرحلة الطفولة، وغالباً ما يصاحب هذا الاضطراب صعوبة في تذكر الأحداث.
وسمحت المحكمة لجيني، التي اختلقت لنفسها 2500 هوية مختلفة في مسعى لعزل نفسها عن الألم، بالإدلاء بشهادتها ضد والدها أمام المحكمة، مستخدمة 6 هويات مختلفة، لمساعدتها على تذكر الأحداث الحقيقية، وتفاصيل الإساءات التي تعرضت لها على يد أبيها.
ويُشار إلى أن الحكم يعد أقسى عقوبة لجريمة الإساءة للأطفال في تاريخ البلاد.
المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى قضائية ضد قرار تعليق البرلمان
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء تعليق عمل البرلمان وتحاول المعارضة التوافق على رد موحد على دعوة بوريس جونسون لانتخابات مبكرة.
ويقول جونسون إن الانتخابات هي الحل الوحيد لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتهم رئيس الوزراء البريطاني زعيم المعارضة بالجبن لرفضه الموافقة على الانتخابات المبكرة.
بوريس جونسون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإنهاء الدورة التشريعية الحالية قبل موعدها المقرر والدعوة لانتخابات مبكرة لكن المعارضة تريد تأكيدات بضمان عدم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قبل الانتخابات المقبلة.
مقاول مصري يتهم الجيش بالفساد وإهدار المال العام
اتهم مقاول مصري الجيش بالفساد وإهدار المال العام في مقاطع فيديو بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم محمد علي، الذي كان يرأس شركة "أملاك" للمقاولات، أن ضباطا رفيعي المستوى في الجيش احتالوا عليه، بعدم صرف عشرات الملايين من مستحقات شركته، بعد تنفيذها مشاريع كبرى بإسناد مباشر من الجيش، كفنادق، وطرق سريعة، ومساجد، ومبان لهيئات عسكرية.
وهاجم علي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزوجته، متهماً إياهما بإهدار المال العام لإنشاء استراحة في مدينة الإسكندرية الساحلية.
ولم يقدم علي دليلا أو مستندات على مزاعمه في مقاطع الفيديو التي بثها، ولاقت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد بث المقاطع، هاجم والد محمد علي ابنه، في مقابلة تلفزيونية، واتهمه بالشطط والادعاء بالباطل على مسؤولين بالدولة.
وزعم والده أن شركة المقاولات التي تخص نجله وكانت تتعامل مع الجيش حصلت على جميع مستحقاتها.
من جانبه ناشد متحدث باسم الجيش الشعب المصري بعدم الانسياق وراء الشائعات.
FacebookCopyright: Facebook
أفغانستان: قتال عنيف بين طالبان والقوات الأفغانية غربي البلاد
أفاد مسؤولون في غرب أفغانستان بأن مقاتلي حركة طالبان شنوا هجوماً كبيراً على مقاطعة فرح.
وقال متحدث باسم الشرطة إن مقاتلي الحركة قد أضرموا النيران في مركز تجنيد تابع للجيش الأفغاني، مشيراً إلى أن قوات الأمن الأفغانية شنت هجوماً برياً وجوياً لإجبار طالبان على التراجع.
ويأتي ذلك بعد يوم من تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 10 أشخاصاً، وإصابة 40 آخرين، وسط العاصمة كابول.
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون بأن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، سيتوجه إلى واشنطن، السبت المقبل، وسط تصاعد القلق بشأن اتفاق السلام بين واشنطن وحركة طالبان.
وبموجب الاتفاق المقترح، سيغادر ما يربو عن 5 آلاف جندي أمريكي أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية تعهدت بها طالبان.
وفاة روبرت موغابي
توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز خمسة وتسعين عاما.
وقالت عائلة موغابي لبي بي سي إنه توفي بعد صراع مع المرض. وكان الرئيس السابق يعالج في مستشفى بسنغافورة منذ أبريل/نيسان.
وأطيح بموغابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعدما ظل في سدة الحكم لأكثر من ثلاثة عقود.
وفاز موغابي بأول انتخابات في زيمبابوي بعد الاستقلال ليصبح رئيسا للوزراء في عام 1980. وفي عام سبعة وثمانين، ألغي المنصب ليتولى بعدها رئاسة البلاد.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و سلمى عمارة
time_stated_uk
التطورات في غزة: قصف إسرائيلي وإطلاق صواريخ من القطاع
قصف الجيش الإسرائيل عدة مواقع تابعة لحركة لحماس في شمال وشرق غزة وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، بحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
وجاء إطلاق الصواريخ صوب بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع في أعقاب إعلان وزارة الصحة غزة سقوط قتيلين وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة "العودة" الأسبوعية التي يشهدها القطاع.
عاجلالجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع لحماس في غزة في أعقاب إطلاق صواريخ من القطاع
عاجلالجيش الإسرائيلي: خمسة صواريخ أطلقت من غزة تجاه بلدات إسرائيلية
بريكست: أحزاب المعارضة تتفق على رفض دعوة جونسون إجراء انتخابات مبكرة
اتفقت أحزاب المعارضة في بريطانيا على رفض دعوة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لإجراء انتخابات مبكرة قبل قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة منتصف الشهر المقبل.
وتخطط حكومة جونسون لإجراء تصويت ثان في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة، الاثنين المقبل ، لكنها تحتاج إلى الحصول على دعم ثلثي نواب البرلمان.
من جانبه اتهم جونسون المعارضة بارتكاب خطأ سياسي لا يغتفر حسب تعبيره.
"مسيرات العودة": مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل اثنين، وإصابة العشرات برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أثناء استهدافها آلاف المتظاهرين الذين شاركوا، بعد عصر اليوم، في الجمعة الثالثة والسبعين مما يعرف بمسيرات العودة وكسر الحصار، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 66 إصابة، منها 38 بالرصاص الحي، خلال تظاهرات اليوم.
موقع "تريب أدفيسور" يرد على اتهامات بالفشل في التصدي للمراجعات الزائفة
ردَّ موقع "تريب أدفيسور"، وهو دليل إليكتروني يُعنى بشؤون السفر وينشر تفاصيل الفنادق وتقييماتها، على اتهامات بالفشل في التصدي للتقييمات والمراجعات الوهمية للفنادق.
وقال مدير الموقع في بريطانيا، جيمس كاي، لبي بي سي إن "تريب أدفيسور" يتخذ إجراءات أكثر تشدداً من أي موقع آخر لكشف المراجعات الوهمية.
وكانت مجموعة معنية باستطلاعات الرأي حول السفر، تدعى "ويتش"، قد أجرت دراسة استقصائية شملت 250 ألف مراجعة لأفضل 10 فنادق في أفضل عشر وجهات سياحية في العالم، على موقع "تريب أدفيسور"، وأبلغت الموقع أنها وجدت أدلة واضحة على زيف مراجعات تتعلق ب 15 فندقاً على الموقع.
وأضاف كاي أن محققي الموقع يستخدمون أدوات عالية الدقة للكشف عن التقييمات المزيفة، محتجاً على ذلك بقيام الموقع بإزالة 730 تقييماً من مراجعات أحد الفنادق بالأردن، بعد اكتشافه زيفها.
ولفت كاي إلى أن الموقع اتخذ إجراءاً قانونياً ضد صاحب أحد المراجعات الزائفة في إيطاليا، وهو محتجز الآن في أحد السجون الإيطالية إثر ذلك.
وبموجب توجيه للاتحاد الأوروبي، فُعِّل في بريطانيا منذ عام 2008، يرتكب موظفو الفنادق، الذين ينشرون تعليقات إيجابية عن الفنادق التي يعملون بها على مواقع معلومات السفر، جريمة تعرضهم لدفع غرامات باهظة أو للسجن.
هيومن رايتس ووتش تطالب المغرب بإطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفية، هاجر الريسوني، التي اعتقلت بسبب اتهامها بالإجهاض، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف، إن التهم الموجهة لهاجر الريسوني ظالمة وتعتبر تدخلا سافراً في خصوصياتها.
وأضافت مرايف أنه "يتعين على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن هاجر، 28 عاما، بدلاً من محاكمتها بتهم ظالمة".
وكانت منظمات حقوقية مغربية قد طالبت بإطلاق سراح هاجر، معتبرة أن اعتقالها جرى على خلفية عملها الصحفي، وقالت هاجر الريسوني، في رسالة وجهتها للصحيفة التي تعمل بها، إن "الأمن سألها حول كتاباتها السياسية أكثر من التهم الملفقة لها".
وتواجه هاجر، التي اعتقلت وخطيبها رفقة طبيب ومساعدتيه، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة، ومن المقرر أن يمثل المتهمون في القضية أمام القضاء في التاسع من الشهر الجاري.
حكم بالسجن ل10 سنوات على معارضة تركية أهانت أردوغان على تويتر
قضت محكمة تركية بسجن المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بنحو عشر سنوات بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ونشر "دعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري الكردي المعارض، والذي ترأس جنان فرعه في اسطنبول، إنه حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر، إلا أنها ستستأنف الحكم.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد فاز في انتخابات بلدية اسطنبول، في يونيو حزيران الماضي، على حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومثلت جنان أمام المحاكمة بسبب عدد من التغريدات، يعود تاريخها إلى ما قبل ست سنوات، وتعود إلى احتجاجات عام 2013 المناهضة للحكومة والتي تعرف باسم احتجاجات جيزي بارك.
أزمة بريكست: ما الذي سيحدث بموجب مشروع القانون الذي أقره البرلمان؟
- يمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.
- في حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
- حينها سيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020.
- في حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.
- في حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.
عاجلمجلس اللوردات البريطاني يصدق على مشروع قانون قد يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
وكان مجلس العملوم قد أقر مشروع القانون في قراءات ثلاث الأربعاء بأغلبية 329 صوتاً، مقابل 300.
الجزائر: الآلاف يتظاهرون في شوارع العاصمة والشرطة تعزز قواتها
خرج آلاف الجزائريين لشوارع العاصمة، في الجمعة التاسعة والعشرين، للحراك الشعبي المطالب برحيل ما بقي من رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وطالب ناشطون في الحراك بمزيد من حرية الإعلام، ومواصلة مكافحة الفساد فضلاً عن انتخابات حرة ونزيهة، كما أطلقوا وسم "حابين ديمقراطية" على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.
هذا ونشرت السلطات الأمنية قوات شرطة إضافية، بشكل استثنائي، لمواجهة تدفق المتظاهرين من خارج العاصمة. وأطلق المتظاهرون شعار "يا للعار يا للعار العاصمة تحت الحصار" في انتقاد واضح للإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن.
ويذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، طالب بدعوة الناخبين في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الجاري لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
محكمة أسترالية تسمح لامرأة بالإدلاء بشهادتها ضد أبيها عبر 6 شخصيات مختلفة
قضت محكمة في سيدني الأسترالية بالسجن لمدة خمسة وأربعين عاماً على رجل أدين باغتصاب وتعذيب ابنته.
وأدانت المحكمة ريتشارد هاينز (74 عاماً)، بعد أن سمحت لابنته بالإدلاء بشهادتها للمحكمة عبر ست شخصيات مختلفة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أستراليا.
و أصيبت جيني (49 عاماً)، التي اختبرت التعذيب والاغتصاب منذ سنوات طفولتها المبكرة وحتى بلغت الحادية عشرة من عمرها، باضطراب تعدد الشخصيات؛ وهو اضطراب عقلي يُعتقد أنه ناتج عن التعرض لصدمات نفسية عنيفة في مرحلة الطفولة؛ إذ يمتلك نحو 90% من المصابين به تاريخاً من سوء المعاملة والإيذاء خلال مرحلة الطفولة، وغالباً ما يصاحب هذا الاضطراب صعوبة في تذكر الأحداث.
وسمحت المحكمة لجيني، التي اختلقت لنفسها 2500 هوية مختلفة في مسعى لعزل نفسها عن الألم، بالإدلاء بشهادتها ضد والدها أمام المحكمة، مستخدمة 6 هويات مختلفة، لمساعدتها على تذكر الأحداث الحقيقية، وتفاصيل الإساءات التي تعرضت لها على يد أبيها.
ويُشار إلى أن الحكم يعد أقسى عقوبة لجريمة الإساءة للأطفال في تاريخ البلاد.
المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى قضائية ضد قرار تعليق البرلمان
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء تعليق عمل البرلمان وتحاول المعارضة التوافق على رد موحد على دعوة بوريس جونسون لانتخابات مبكرة.
ويقول جونسون إن الانتخابات هي الحل الوحيد لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتهم رئيس الوزراء البريطاني زعيم المعارضة بالجبن لرفضه الموافقة على الانتخابات المبكرة.
بوريس جونسون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإنهاء الدورة التشريعية الحالية قبل موعدها المقرر والدعوة لانتخابات مبكرة لكن المعارضة تريد تأكيدات بضمان عدم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قبل الانتخابات المقبلة.
مقاول مصري يتهم الجيش بالفساد وإهدار المال العام
اتهم مقاول مصري الجيش بالفساد وإهدار المال العام في مقاطع فيديو بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم محمد علي، الذي كان يرأس شركة "أملاك" للمقاولات، أن ضباطا رفيعي المستوى في الجيش احتالوا عليه، بعدم صرف عشرات الملايين من مستحقات شركته، بعد تنفيذها مشاريع كبرى بإسناد مباشر من الجيش، كفنادق، وطرق سريعة، ومساجد، ومبان لهيئات عسكرية.
وهاجم علي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزوجته، متهماً إياهما بإهدار المال العام لإنشاء استراحة في مدينة الإسكندرية الساحلية.
ولم يقدم علي دليلا أو مستندات على مزاعمه في مقاطع الفيديو التي بثها، ولاقت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد بث المقاطع، هاجم والد محمد علي ابنه، في مقابلة تلفزيونية، واتهمه بالشطط والادعاء بالباطل على مسؤولين بالدولة.
وزعم والده أن شركة المقاولات التي تخص نجله وكانت تتعامل مع الجيش حصلت على جميع مستحقاتها.
من جانبه ناشد متحدث باسم الجيش الشعب المصري بعدم الانسياق وراء الشائعات.
أفغانستان: قتال عنيف بين طالبان والقوات الأفغانية غربي البلاد
أفاد مسؤولون في غرب أفغانستان بأن مقاتلي حركة طالبان شنوا هجوماً كبيراً على مقاطعة فرح.
وقال متحدث باسم الشرطة إن مقاتلي الحركة قد أضرموا النيران في مركز تجنيد تابع للجيش الأفغاني، مشيراً إلى أن قوات الأمن الأفغانية شنت هجوماً برياً وجوياً لإجبار طالبان على التراجع.
ويأتي ذلك بعد يوم من تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 10 أشخاصاً، وإصابة 40 آخرين، وسط العاصمة كابول.
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون بأن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، سيتوجه إلى واشنطن، السبت المقبل، وسط تصاعد القلق بشأن اتفاق السلام بين واشنطن وحركة طالبان.
وبموجب الاتفاق المقترح، سيغادر ما يربو عن 5 آلاف جندي أمريكي أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية تعهدت بها طالبان.
وفاة روبرت موغابي
توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز خمسة وتسعين عاما.
وقالت عائلة موغابي لبي بي سي إنه توفي بعد صراع مع المرض. وكان الرئيس السابق يعالج في مستشفى بسنغافورة منذ أبريل/نيسان.
وأطيح بموغابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعدما ظل في سدة الحكم لأكثر من ثلاثة عقود.
وفاز موغابي بأول انتخابات في زيمبابوي بعد الاستقلال ليصبح رئيسا للوزراء في عام 1980. وفي عام سبعة وثمانين، ألغي المنصب ليتولى بعدها رئاسة البلاد.
نرشح لكم قراءة:
موغابي: "بطل تحرير زيمبابوي وديكتاتورها"
ارتفاع أعداد ضحايا إعصار "دوريان" إلى 30 شخصا
ارتفع العدد المقدَّر لضحايا إعصار دوريان المدمر الذي ضرب جزر البهاما، إلى 30 شخصاً.
وتخشى السلطات أن يصبح العدد أكبر من ذلك بكثير بعد الانتهاء من عمليات الإغاثة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بسبب الإعصار الذي تسبب في دمار هائل.
وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار "دوريان" استحال، أمس الخميس، عاصفة من "الفئة الثانية" بسرعة رياح بلغت 110 أميال في الساعة.
دفن عبدالله محمد مرسي وتحقيقات النيابة تؤكد وفاته بنوبة قلبية
دُفن، فجر اليوم، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إلى جوار مقبرة والده شرقي القاهرة، بحسب محامي الأسرة.
واقتصرت إجراءات الدفن على حضور أسري وأمني. وقالت النيابة العامة إن تشريح الجثمان أكد أن وفاة عبدالله نجمت عن إصابته بنوبة قلبية.
و يذكر أن الجيش المصري عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.
ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عشرات الناشطين الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وفاة الرئيس المعزول أثناء مثوله أمام محكمة في القاهرة.
وسائل إعلام إيرانية: طهران اتخذت خطوات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي
نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الحكومة الإيرانية القول إنها اتخذت خطوة جديدة نحو تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وكانت إيران قد قالت، الأربعاء الماضي، إنها ستبدأ في تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، ردا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية.
ويسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة سلمية محدودة لتخصيب اليورانيوم دون رفع مستويات التخصيب التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق، العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات على إيران.