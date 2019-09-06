التطورات في غزة: قصف إسرائيلي وإطلاق صواريخ من القطاع

ردَّ موقع "تريب أدفيسور"، وهو دليل إليكتروني يُعنى بشؤون السفر وينشر تفاصيل الفنادق وتقييماتها، على اتهامات بالفشل في التصدي للتقييمات والمراجعات الوهمية للفنادق.

وقال مدير الموقع في بريطانيا، جيمس كاي، لبي بي سي إن "تريب أدفيسور" يتخذ إجراءات أكثر تشدداً من أي موقع آخر لكشف المراجعات الوهمية.

وكانت مجموعة معنية باستطلاعات الرأي حول السفر، تدعى "ويتش"، قد أجرت دراسة استقصائية شملت 250 ألف مراجعة لأفضل 10 فنادق في أفضل عشر وجهات سياحية في العالم، على موقع "تريب أدفيسور"، وأبلغت الموقع أنها وجدت أدلة واضحة على زيف مراجعات تتعلق ب 15 فندقاً على الموقع.

وأضاف كاي أن محققي الموقع يستخدمون أدوات عالية الدقة للكشف عن التقييمات المزيفة، محتجاً على ذلك بقيام الموقع بإزالة 730 تقييماً من مراجعات أحد الفنادق بالأردن، بعد اكتشافه زيفها.

ولفت كاي إلى أن الموقع اتخذ إجراءاً قانونياً ضد صاحب أحد المراجعات الزائفة في إيطاليا، وهو محتجز الآن في أحد السجون الإيطالية إثر ذلك.

وبموجب توجيه للاتحاد الأوروبي، فُعِّل في بريطانيا منذ عام 2008، يرتكب موظفو الفنادق، الذين ينشرون تعليقات إيجابية عن الفنادق التي يعملون بها على مواقع معلومات السفر، جريمة تعرضهم لدفع غرامات باهظة أو للسجن.