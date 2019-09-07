العراق: إصابة 5 مدنيين إثر انفجار عبوتين ناسفتين وسط بغداد
أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية العراقية بأن 5 مدنيين أصيبوا بجروح مختلفة إثر انفجار عبوتين ناسفتين، مساء اليوم السبت، الأولى في منطقة باب الشيخ في قلب العاصمة بغداد، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.
وانفجرت العبوة الثانية في منطقة البلديات، شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين.
بريطانيا تتهم إيران باتخاذ "مسار مفلس أخلاقياً" بعد تقارير حول توجه "أدريانا داريا 1" إلى سوريا
قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، إنها "منزعجة للغاية" من التقارير التي تفيد باقتراب ناقلة النفط الإيرانية "أدريانا داريا 1" من سوريا.
وأضافت الوزارة أن نقض إيران لوعودها حول عدم التوجه إلى سوريا، يعد بمثابة اتخاذ مسار "مفلس أخلاقياً".
وكانت صور الأقمار الصناعية قد أظهرت السفينة، التي كانت مثار توتر بين إيران وبريطانيا، قبالة ميناء طرطوس السوري.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية، يوليو/تموز الفائت، بعد أن تلقت وعوداً إيرانية تفيد بعدم اعتزامها خرق العقوبات الأوروبية على سوريا، بنقل النفط إليها.
ويأتي هذا بعد ساعات من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم، بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" توجهت إلى سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران "قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".
الحكومة الأفغانية ترحب بتصريحات واشنطن حول اتفاق السلام مع طالبان
رحبت الحكومة الأفغانية بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي ، مارك إسبير ، حول الحاجة إلى اتفاق سياسي مع طالبان من شأنه أن يحقق السلام الدائم.
وقال المتحدث باسم الحكومة، صديق صديقي، إن كابول توافق واشنطن الرأي حول الحاجة إلى إنهاء العنف، وتحقيق سلامٍ دائم.
وكان إسبير قد قال في وقتٍ سابق، اليوم، إن الولايات المتحدة "لن تقبل إلا باتفاق جيد يضمن الأمن لكلا البلدين".
ويأتي هذا في ظل ورود تقارير حول توصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان، يُتوقع أن تشمل سحب عدد كبير من القوات الأمريكية من أفغانستان.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إعصار دوريان: جهود الإنقاذ تنجح في نقل أكثر من ألف ناجِ إلى بر الأمان
تستخدم السلطات في الباهاما الزلاجات النفاثة، والبواخر، والمروحيات لإنقاذ المئات من السكان، ممن حوصروا جراء الدمار الذي خلفه إعصار "دوريان" الذي ضرب جزر أباكو والباهاما الكبرى، الأسبوع الفائت، وخلَّف دماراً غير مسبوق، كما ألحق أضراراً بالغة بالبنى التحتية، بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.
ونقلت باخرة "باهاماز بارادايز" أكثر من ألف شخص إلى سواحل مدينة "بالم بيتش" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم الأمم المتحدة والحرية الملكية البريطانية وغيرها من المنظمات، مساعدات إنسانية و إمدادات غذائية للمتضررين.
هذا وتأكدت وفاة أكثر من 40 شخصاً، حتى الآن، في حين بقى المئات في عداد المفقودين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
محاكمة البشير: "الرئيس السابق كان يحتفظ بمفتاح غرفة في قصره تحوي الملايين"
قال مدير مكتب البشير السابق، اللواء ياسر بشير، اليوم، إن البشير كان يحتفظ بمفتاح لغرفة في قصره، تحوي ملايين اليوروات.
وفي شهادة أدلى بها، خلال الجلسة الرابعة من محاكمة البشير في القضية المعروفة إعلامياً ب"الثراء الحرام"، أضاف مدير المكتب أن البشير سلمه أكثر من ١٠ مليون يورو، طلب منه تسليمها لعدد من الجهات، منها ٥ مليون يورو تسلمها محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأكثر من ٤ مليون يورو سلمها لوزارة الدفاع، و٢٠٠ ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي.
من جانبه قال شاهد النفي الثاني، عبد المنعم محمد،
وهو محاسب في جامعة إفريقيا العالمية إن ادارة الجامعة سلمته ٤ مليون يورو
بإعتبارها دعماً من رئاسة الجمهورية.
هذا وحددت المحكمة، يوم السبت
الموافق 14 من سبتمبر/أيلول الجاري، موعداً لجلسة الاستماع الخامسة في القضية. ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير
المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة
بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رويترز: 4 قتلى في ثلاث هجمات منفصلة في العراق
نقلت وكالة رويترز للأنباء
عن مصادر أمنية عراقية، لم تسمِّها، القول إن ثلاثة على الأقل من قوات الأمن ومدنيا
قتلوا، اليوم، في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون في شمال غربي الموصل ، وفي
محافظة ديالى.
ولقي ضابط بالجيش وجندي
حتفهما، وأصيب جندي آخر حينما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل
منزل في مجمع العدنانية، التابع لناحية القحطانية في قضاء سنجار شمال غربي الموصل.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن
مصادر أمنية، أن ضابطاً في المخابرات قُتل في محافظة ديالى، شمال شرقي بعقوبة
عاصمة المحافظة، كما قتل مدني جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة
سامراء بمحافظة صلاح الدين.
عاجلإتمام عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
نفذت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل للأسرى، بموجب اتفاق توصل
إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني.
وسلمت روسيا 35 أوكرانياً، من بينهم طاقم البحارة الأوكرانيين
الأربعة والعشرين الذين احتجزوا في مضيق كيرتش، العام الماضي، إلى جانب المخرج
الأوكراني أوليج سنتسوف.
في المقابل سَّلمت أوكرانيا 35 محتجزاً، من بينهم موسكو قيادي
سابق لقوات الانفصاليين في شرق أوكرانيا، يشتبه ضلوعه في إسقاط الطائرة التابعة
للخطوط الجوية الماليزية شرق أوكرانيا عام 2014.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بابا الفاتيكان: "الفساد والفقر وراء إزالة الغابات وانحسار التنوع البيئي"
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم، إن إزالة الغابات وانحسار التنوع البيئي في دول بعينها، لا يعني أن القضايا البيئية قضايا محلية؛ إذ أنها تمثل تهديداً عالمياً لمستقبل الكوكب بأسره.
وخلال زيارته إلى مدغشقر، أضاف البابا " أن البعض يحققون مكاسب هائلة عبر الإزالة الجائرة للغابات"، مناشداً رئيس البلاد، أندريه راجولينا، توفير فرص عمل لاستقطاب من يضرون بالبيئة، حتى لا يكون ذلك هو السبيل الوحيد أمامهم للعيش.
وفي خطابه أمام رئيس البلاد ووزرائه، انتقد البابا استشراء ظاهرة الفساد، وانتشار الفقر، معتبراً إياهما سبباً في ممارسات الصيد الجائر، وإزالة الغابات، وتصدير الموارد الطبيعية.
ويذكر أن ثمة تقارير بحثية تفيد بخسارة مدغشقر ما يقدر ب 44% من غاباتها، خلال السنوات الستين الماضية، بسبب صادرات خشب الورد والأبنوس غير المشروعة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إيطاليا: الشرطة تعتقل 10 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في تمويل جماعات إرهابية في سوريا
اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا، اليوم، 10أشخاص، للاشتباه في ضلوعهم في عمليات تهرب ضريبي، وغسيل أموال؛ لتمويل جماعات إرهابية في سوريا.
وينحدر ثمانية من المعتقلين من أصول تونسية، بينهم إمام مسجد في "مارتينسيكورو" على البحر الإدرياتيكي.
ويقول المحققون الإيطاليون إن الأموال مرت بألمانيا، وبلجيكا، وانجلترا قبل أن تصل إلى سوريا.
وتتبعت الشرطة سجل المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم، كما أمرت بتجميد أصول لهم، تقدر قيمتها بما يربو عن مليون دولار.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلالجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة من غزة ألقت عبوة ناسفة على الحدود مع إسرائيل
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،
أفيخاي أدرعي، اليوم، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه طائرة مسيرة
صغيرة، اجتازت إسرائيل، من منطقة جنوب قطاع غزة.
وفي تغريدة له على موقع تويتر،
أضاف أدرعي أن الطائرة ألقت عبوة ناسفة صوب الجانب الإسرائيلي من الحدود مع القطاع، ثم عادت
أدراجها، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشيراً إلى أن أضراراً طفيفة لحقت بمركبة
عسكرية إسرائيلية.
مصر: المؤبد ل10 من قيادات الإخوان بينهم بديع في قضية "اقتحام السجون"
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و10 من قيادات الجماعة، بينهم سعد الكتاتني وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لكل منهم عما أسند إليهم من اتهامات، وذلك في جلسة إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون والحدود الشرقية".
كما قررت المحكمة معاقبة ثمانية متهمين آخرين من قيادات الجماعة بينهم صبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.
وقضت المحكمة ببراءة تسعة متهمين في القضية من التهم الموجهة إليهم، من بينهم الداعية صفوت حجازي، والقيادي بالجماعة محسن راضي.
كما قررت المحكمة تبرئة بديع و17 متهما آخرين في القضية من تهمة قتل اثنين من المجني عليهم في القضية ذاتها.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي لوفاته.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام
سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في
القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم
الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة
المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب
أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلإيران تعلن ضبط سفينة تهرب النفط في بحر عُمان وتعتقل 12 فلبينياً على متنها
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، حسين دهكي، قوله إن قواته ضبطت سفينة أجنبية في سواحل مدينة "سيريك" المطلة على بحر عمان والواقعة في جنوب شرقي البلاد، تقوم بتهريب الوقود الإيراني.
وأضاف دهكي أن "المضبوطات شملت 283 ألفا و900 لتر سولار، بقيمة تتخطى 320 مليار ريال إيراني".
وقال دهكي إن "العملية أسفرت عن اعتقال 12 شخصاً من الجنسية الفلبينية، تمت إحالتهم للجهات القضائية المختصة".
ويذكر أن عمليات تهريب الوقود الإيراني شهدت رواجاً مؤخراً، على خلفية تراجع سعر الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية.
"نحو تطبيع العلاقات": بدء إجراءات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
تفيد التقارير الواردة من روسيا بأن الاستعدادات النهائية جارية لتبادل الأسرى، الذي طال انتظاره، مع أوكرانيا، في خطوة يُتوقع أن تمهد لانفراجة في العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من العداء.
وذكرت التقارير أن طائرة حكومية روسية عبرت الحدود مع أوكرانيا، للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بعد ساعاتٍ من هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني بالقرب من موسكو.
ويُتوقع أن تشمل عملية تبادل الأسرى بين الجانبين ما يزيد عن 30 سجينا من كل جانب.
ويقول محامي المخرج السينمائي الأوكراني، أوليج سينتسوف، إنه يعتقد أن روسيا ستسلم جميع البحارة الأوكرانيين، البالغ عددهم 24، اللذين كانت قد احتجزتهم، العام الماضي، إلى جانب 11 آخرين، بينهم سينتسوف المحتجز في أحد السجون الروسية.
ولم تتضح بعد هويات من ستفرج عنهم أوكرانيا في المقابل، ولكن ثمة اهتماماً بالأوكراني الانفصالي، الذي اتُهم بالضلوع في إسقاط طائرة ركاب، شرق أوكرانيا، عام 2014، بالتواطؤ مع روسيا، ويرغب المدعون في هولندا في استجوابه.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بولتون ينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية "بالقرب من ميناء طرطوس" ويتهم إيران بالكذب
قال مستشار الأمن القومي
الأمريكي، جون بولتون، اليوم، إن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1"
توجهت إلى سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران "قبل أن
تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".
وفي تغريدة عبر حسابه على
موقع "تويتر"، نشر بولتون صورة بالأقمار الصناعية لما يبدو ناقلة النفط
الإيرانية بالقرب من ميناء طرطوس السورية.
وزيَّل الصورة بالتعليق:
"يمكننا التحاور، ولكن لن نخفف العقوبات ضد إيران حتى تتوقف عن الكذب ونشر
الإرهاب!".
وكانت السفينة قد احتجزت الشهر
الماضي في جبل طارق ، لاتهامها بمحاولة كسر الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد
الأوروبي على سوريا.
تغطية مباشرة
بواسطة سلمى عمارة
time_stated_uk
العراق: إصابة 5 مدنيين إثر انفجار عبوتين ناسفتين وسط بغداد
أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية العراقية بأن 5 مدنيين أصيبوا بجروح مختلفة إثر انفجار عبوتين ناسفتين، مساء اليوم السبت، الأولى في منطقة باب الشيخ في قلب العاصمة بغداد، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.
وانفجرت العبوة الثانية في منطقة البلديات، شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين.
بريطانيا تتهم إيران باتخاذ "مسار مفلس أخلاقياً" بعد تقارير حول توجه "أدريانا داريا 1" إلى سوريا
قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، إنها "منزعجة للغاية" من التقارير التي تفيد باقتراب ناقلة النفط الإيرانية "أدريانا داريا 1" من سوريا.
وأضافت الوزارة أن نقض إيران لوعودها حول عدم التوجه إلى سوريا، يعد بمثابة اتخاذ مسار "مفلس أخلاقياً".
وكانت صور الأقمار الصناعية قد أظهرت السفينة، التي كانت مثار توتر بين إيران وبريطانيا، قبالة ميناء طرطوس السوري.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية، يوليو/تموز الفائت، بعد أن تلقت وعوداً إيرانية تفيد بعدم اعتزامها خرق العقوبات الأوروبية على سوريا، بنقل النفط إليها.
ويأتي هذا بعد ساعات من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم، بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" توجهت إلى سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران "قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".
الحكومة الأفغانية ترحب بتصريحات واشنطن حول اتفاق السلام مع طالبان
رحبت الحكومة الأفغانية بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي ، مارك إسبير ، حول الحاجة إلى اتفاق سياسي مع طالبان من شأنه أن يحقق السلام الدائم.
وقال المتحدث باسم الحكومة، صديق صديقي، إن كابول توافق واشنطن الرأي حول الحاجة إلى إنهاء العنف، وتحقيق سلامٍ دائم.
وكان إسبير قد قال في وقتٍ سابق، اليوم، إن الولايات المتحدة "لن تقبل إلا باتفاق جيد يضمن الأمن لكلا البلدين".
ويأتي هذا في ظل ورود تقارير حول توصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان، يُتوقع أن تشمل سحب عدد كبير من القوات الأمريكية من أفغانستان.
إعصار دوريان: جهود الإنقاذ تنجح في نقل أكثر من ألف ناجِ إلى بر الأمان
تستخدم السلطات في الباهاما الزلاجات النفاثة، والبواخر، والمروحيات لإنقاذ المئات من السكان، ممن حوصروا جراء الدمار الذي خلفه إعصار "دوريان" الذي ضرب جزر أباكو والباهاما الكبرى، الأسبوع الفائت، وخلَّف دماراً غير مسبوق، كما ألحق أضراراً بالغة بالبنى التحتية، بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.
ونقلت باخرة "باهاماز بارادايز" أكثر من ألف شخص إلى سواحل مدينة "بالم بيتش" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم الأمم المتحدة والحرية الملكية البريطانية وغيرها من المنظمات، مساعدات إنسانية و إمدادات غذائية للمتضررين.
هذا وتأكدت وفاة أكثر من 40 شخصاً، حتى الآن، في حين بقى المئات في عداد المفقودين.
محاكمة البشير: "الرئيس السابق كان يحتفظ بمفتاح غرفة في قصره تحوي الملايين"
قال مدير مكتب البشير السابق، اللواء ياسر بشير، اليوم، إن البشير كان يحتفظ بمفتاح لغرفة في قصره، تحوي ملايين اليوروات.
وفي شهادة أدلى بها، خلال الجلسة الرابعة من محاكمة البشير في القضية المعروفة إعلامياً ب"الثراء الحرام"، أضاف مدير المكتب أن البشير سلمه أكثر من ١٠ مليون يورو، طلب منه تسليمها لعدد من الجهات، منها ٥ مليون يورو تسلمها محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأكثر من ٤ مليون يورو سلمها لوزارة الدفاع، و٢٠٠ ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي.
من جانبه قال شاهد النفي الثاني، عبد المنعم محمد، وهو محاسب في جامعة إفريقيا العالمية إن ادارة الجامعة سلمته ٤ مليون يورو بإعتبارها دعماً من رئاسة الجمهورية.
هذا وحددت المحكمة، يوم السبت الموافق 14 من سبتمبر/أيلول الجاري، موعداً لجلسة الاستماع الخامسة في القضية. ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني
رويترز: 4 قتلى في ثلاث هجمات منفصلة في العراق
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية عراقية، لم تسمِّها، القول إن ثلاثة على الأقل من قوات الأمن ومدنيا قتلوا، اليوم، في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون في شمال غربي الموصل ، وفي محافظة ديالى.
ولقي ضابط بالجيش وجندي حتفهما، وأصيب جندي آخر حينما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل في مجمع العدنانية، التابع لناحية القحطانية في قضاء سنجار شمال غربي الموصل.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصادر أمنية، أن ضابطاً في المخابرات قُتل في محافظة ديالى، شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قتل مدني جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.
عاجلإتمام عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
نفذت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل للأسرى، بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني.
وسلمت روسيا 35 أوكرانياً، من بينهم طاقم البحارة الأوكرانيين الأربعة والعشرين الذين احتجزوا في مضيق كيرتش، العام الماضي، إلى جانب المخرج الأوكراني أوليج سنتسوف.
في المقابل سَّلمت أوكرانيا 35 محتجزاً، من بينهم موسكو قيادي سابق لقوات الانفصاليين في شرق أوكرانيا، يشتبه ضلوعه في إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية شرق أوكرانيا عام 2014.
بابا الفاتيكان: "الفساد والفقر وراء إزالة الغابات وانحسار التنوع البيئي"
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم، إن إزالة الغابات وانحسار التنوع البيئي في دول بعينها، لا يعني أن القضايا البيئية قضايا محلية؛ إذ أنها تمثل تهديداً عالمياً لمستقبل الكوكب بأسره.
وخلال زيارته إلى مدغشقر، أضاف البابا " أن البعض يحققون مكاسب هائلة عبر الإزالة الجائرة للغابات"، مناشداً رئيس البلاد، أندريه راجولينا، توفير فرص عمل لاستقطاب من يضرون بالبيئة، حتى لا يكون ذلك هو السبيل الوحيد أمامهم للعيش. وفي خطابه أمام رئيس البلاد ووزرائه، انتقد البابا استشراء ظاهرة الفساد، وانتشار الفقر، معتبراً إياهما سبباً في ممارسات الصيد الجائر، وإزالة الغابات، وتصدير الموارد الطبيعية.
ويذكر أن ثمة تقارير بحثية تفيد بخسارة مدغشقر ما يقدر ب 44% من غاباتها، خلال السنوات الستين الماضية، بسبب صادرات خشب الورد والأبنوس غير المشروعة.
إيطاليا: الشرطة تعتقل 10 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في تمويل جماعات إرهابية في سوريا
اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا، اليوم، 10أشخاص، للاشتباه في ضلوعهم في عمليات تهرب ضريبي، وغسيل أموال؛ لتمويل جماعات إرهابية في سوريا.
وينحدر ثمانية من المعتقلين من أصول تونسية، بينهم إمام مسجد في "مارتينسيكورو" على البحر الإدرياتيكي.
ويقول المحققون الإيطاليون إن الأموال مرت بألمانيا، وبلجيكا، وانجلترا قبل أن تصل إلى سوريا.
وتتبعت الشرطة سجل المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم، كما أمرت بتجميد أصول لهم، تقدر قيمتها بما يربو عن مليون دولار.
عاجلالجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة من غزة ألقت عبوة ناسفة على الحدود مع إسرائيل
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه طائرة مسيرة صغيرة، اجتازت إسرائيل، من منطقة جنوب قطاع غزة.
وفي تغريدة له على موقع تويتر، أضاف أدرعي أن الطائرة ألقت عبوة ناسفة صوب الجانب الإسرائيلي من الحدود مع القطاع، ثم عادت أدراجها، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشيراً إلى أن أضراراً طفيفة لحقت بمركبة عسكرية إسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيليين في عملية طعن شمالي الضفة الغربية
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أسعفت إسرائيلييْن أصيبا بجروح في عملية طعن بقرية عزون، شرق مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانٍ له، أن المصابيْن نقلا إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج المطلوب.
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش لا تزال في مكان الحادث للوقوف على تفاصيله.
مصر: المؤبد ل10 من قيادات الإخوان بينهم بديع في قضية "اقتحام السجون"
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و10 من قيادات الجماعة، بينهم سعد الكتاتني وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لكل منهم عما أسند إليهم من اتهامات، وذلك في جلسة إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون والحدود الشرقية".
كما قررت المحكمة معاقبة ثمانية متهمين آخرين من قيادات الجماعة بينهم صبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.
وقضت المحكمة ببراءة تسعة متهمين في القضية من التهم الموجهة إليهم، من بينهم الداعية صفوت حجازي، والقيادي بالجماعة محسن راضي.
كما قررت المحكمة تبرئة بديع و17 متهما آخرين في القضية من تهمة قتل اثنين من المجني عليهم في القضية ذاتها. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي لوفاته.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
عاجلإيران تعلن ضبط سفينة تهرب النفط في بحر عُمان وتعتقل 12 فلبينياً على متنها
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، حسين دهكي، قوله إن قواته ضبطت سفينة أجنبية في سواحل مدينة "سيريك" المطلة على بحر عمان والواقعة في جنوب شرقي البلاد، تقوم بتهريب الوقود الإيراني.
وأضاف دهكي أن "المضبوطات شملت 283 ألفا و900 لتر سولار، بقيمة تتخطى 320 مليار ريال إيراني".
وقال دهكي إن "العملية أسفرت عن اعتقال 12 شخصاً من الجنسية الفلبينية، تمت إحالتهم للجهات القضائية المختصة".
ويذكر أن عمليات تهريب الوقود الإيراني شهدت رواجاً مؤخراً، على خلفية تراجع سعر الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية.
"نحو تطبيع العلاقات": بدء إجراءات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
تفيد التقارير الواردة من روسيا بأن الاستعدادات النهائية جارية لتبادل الأسرى، الذي طال انتظاره، مع أوكرانيا، في خطوة يُتوقع أن تمهد لانفراجة في العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من العداء.
وذكرت التقارير أن طائرة حكومية روسية عبرت الحدود مع أوكرانيا، للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بعد ساعاتٍ من هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني بالقرب من موسكو.
ويُتوقع أن تشمل عملية تبادل الأسرى بين الجانبين ما يزيد عن 30 سجينا من كل جانب. ويقول محامي المخرج السينمائي الأوكراني، أوليج سينتسوف، إنه يعتقد أن روسيا ستسلم جميع البحارة الأوكرانيين، البالغ عددهم 24، اللذين كانت قد احتجزتهم، العام الماضي، إلى جانب 11 آخرين، بينهم سينتسوف المحتجز في أحد السجون الروسية.
ولم تتضح بعد هويات من ستفرج عنهم أوكرانيا في المقابل، ولكن ثمة اهتماماً بالأوكراني الانفصالي، الذي اتُهم بالضلوع في إسقاط طائرة ركاب، شرق أوكرانيا، عام 2014، بالتواطؤ مع روسيا، ويرغب المدعون في هولندا في استجوابه.
بولتون ينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية "بالقرب من ميناء طرطوس" ويتهم إيران بالكذب
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم، إن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" توجهت إلى سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران "قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".
وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، نشر بولتون صورة بالأقمار الصناعية لما يبدو ناقلة النفط الإيرانية بالقرب من ميناء طرطوس السورية.
وزيَّل الصورة بالتعليق: "يمكننا التحاور، ولكن لن نخفف العقوبات ضد إيران حتى تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب!".
وكانت السفينة قد احتجزت الشهر الماضي في جبل طارق ، لاتهامها بمحاولة كسر الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.