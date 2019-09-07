بريطانيا تتهم إيران باتخاذ "مسار مفلس أخلاقياً" بعد تقارير حول توجه "أدريانا داريا 1" إلى سوريا

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، إنها "منزعجة للغاية" من التقارير التي تفيد باقتراب ناقلة النفط الإيرانية "أدريانا داريا 1" من سوريا.

وأضافت الوزارة أن نقض إيران لوعودها حول عدم التوجه إلى سوريا، يعد بمثابة اتخاذ مسار "مفلس أخلاقياً".

وكانت صور الأقمار الصناعية قد أظهرت السفينة، التي كانت مثار توتر بين إيران وبريطانيا، قبالة ميناء طرطوس السوري.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية، يوليو/تموز الفائت، بعد أن تلقت وعوداً إيرانية تفيد بعدم اعتزامها خرق العقوبات الأوروبية على سوريا، بنقل النفط إليها.

ويأتي هذا بعد ساعات من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم، بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" توجهت إلى سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران "قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".