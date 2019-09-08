الحكومة الانتقالية في السودان تؤدي اليمين الدستورية، وطهران: ناقلة النفط أدريان داريا 1 وصلت إلى وجهتها

أدت الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.

وقال وزير الإعلام ، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء والمجلس السيادي عقدا اجتماعا مشتركا لبحث التحديات التي تواجه الحكومة.

من جانبه قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن وزارته تسعي إلى مكافحة التضخم وارتفاع سعر الصرف، مشيرا إلى أن من أولوياته دعم السلام عبر إقامة مشاريع في مناطق النزاعات.

وأضاف أن هناك برامج لمواجهة التحديات الاقتصادية ومن بينها مكافحة البطالة.

ويمثل أداء اليمين الدستورية نقطة انطلاق للحكومة المدنية التي جاءت بعد تظاهرات أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد سمى 18 وزيرا من بينهم 5 نساء.

وقال حمدوك بعد تشكيل الحكومة إن أولوياته هو تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي والعمل على تحقيق العدالة.