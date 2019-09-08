الحكومة الانتقالية في السودان تؤدي اليمين الدستورية، وطهران: ناقلة النفط أدريان داريا 1 وصلت إلى وجهتها

هجوم على دورية للشرطة في بعقوبة يسفر عن مقتل سجينين
أفاد مصدر أمني في بعقوبة شرقي العراق بأن مسلحين مجهولين هاجموا دورية للشرطة تقل سجينين ينتميان لتنظيم مايعرف بالدولة الاسلاميةً مما أسفر عن مقتل السجينين.
وأضاف المصدر أن دورية الشرطة كانت في طريق عودتها من مقر المحكمة إلى مركز الشرطة لإيداع السجينين، بعد أن صدر حكما بالإعدام بحق أحدهما وبالسجن المؤبد بحق الآخر.
و بحسب المصدر، لم يُصب أي من رجال الشرطة بأذى أثناء الهجوم.
الحكومة الانتقالية في السودان تؤدي اليمين الدستورية
أدت الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.
وقال وزير الإعلام ، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء والمجلس السيادي عقدا اجتماعا مشتركا لبحث التحديات التي تواجه الحكومة.
من جانبه قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن وزارته تسعي إلى مكافحة التضخم وارتفاع سعر الصرف، مشيرا إلى أن من أولوياته دعم السلام عبر إقامة مشاريع في مناطق النزاعات.
وأضاف أن هناك برامج لمواجهة التحديات الاقتصادية ومن بينها مكافحة البطالة.
ويمثل أداء اليمين الدستورية نقطة انطلاق للحكومة المدنية التي جاءت بعد تظاهرات أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد سمى 18 وزيرا من بينهم 5 نساء.
وقال حمدوك بعد تشكيل الحكومة إن أولوياته هو تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي والعمل على تحقيق العدالة.
عاجلالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية : الاستعدادات لإطلاق الناقلة البريطانية أصبحت في مراحلها الأخيرة
الأمن الهندي يفرق مواكب دينية بإقليم كشمير
كثفت قوات الأمن في الجانب الذى تديره الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وجودها بعد اشتباكات وقعت يوم أمس السبت.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريق مواكب دينية للشيعة في العاصمة الصيفية للإقليم "سريناجار".
وتشير التقارير الواردة من المنطقة بأن بعض السنة كانوا متضامنين مع الشيعة خلال هذه المواكب.
وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، جابت الشرطة الشوارع في سيارات،لحث المواطنين على البقاء في منازلهم.
ويعيش إقليم كشمير حالة استنفار أمني مشدد منذ أكثر من شهر بعد أن أعلنت الحكومة الهندية تغيير الوضع السياسي للإقليم.
طهران: ناقلة النفط الإيرانية وصلت إلى وجهتها
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن ناقلة نفط إيرانية، كان قد سبق وتم احتجازها في جبل طارق، قد وصلت إلى وجهتها، مشيرا إلى أنه تم بيع حمولتها من النفط.
وكانت واشنطن قد ادرجت ناقلة النفط ، أدريان داريا 1، في قائمتها السوداء بدعوى أنها تستخدم لشحن النفط إلى سوريا في انتهاك لقرار دولي سابق.
السعودية والإمارات تدعوان الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى وقف القتال
دعت السعودية والإمارات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف العمليات العسكرية.
وخلال الاشتباكات الأخيرة، تمكن مسلحو المجلس الانتقالي من طرد قوات الحكومة المعترف بها دوليا من مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن.
وتدعم كل من السعودية والإمارات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى في حربها ضد الحوثيين.
إلا أن الاشتباكات الأخيرة بين الحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي كشفت عن خلافات بين حلفاء السعودية والإمارات، فبينما تدعم الرياض الحكومة اليمنية، تدعم الإمارات الانفصاليين الجنوبيين.
طالبان: الولايات المتحدة هي من سيتضرر من قرار إلغاء المحادثات
قالت حركة طالبان الأفغانية إن الولايات المتحدة هي من سيتضرر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعات بينه وبين قادة في الحركة الإسلامية.
وقالت الحركة إن القرار يظهر عدم نضوج وخبرة واشنطن.
من جهتها رحبت الحكومة الأفغانية بقرار ترامب واصفة إياه بالخطوة الصحيحة في الوقت المناسب.
إخطارات إسرائيلية بمصادرة نحو 100 دونم من الأراضي في رام الله
سلم الجيش الإسرائيلي إخطارات بمصادرة نحو 100 دونم، أي ما يعادل 100 كيلو متر مربع، من أراضي قرى جنوب مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية، وقرية ترمسعيا قرب رام الله
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر بمصادرة أراضٍ من قريتي قريوت وجالود قرب نابلس، وأراضٍ من قرية ترمسعيا التابعة لرام الله لتوسعة مستوطنة " شيلو" وبناء الوحدات الاستيطانية عليها.
وزير الخارجية الفرنسية: لا يمكن تمديد مهلة بريكست في ظل الظروف الحالية
رفض وزير
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أي تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمقرر
في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وأضاف
لودريان فى تصريحات للإعلام الفرنسي أنه" في ظل الظروف الحالية، وطالما المناقشات
لاتزال عالقة عند نفس النقطة، فالاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يضمن أي تمديد للمهلة
الممنوحة لبريطانيا للخروج منه، فلا يمكن نفس الأمر كل 3 أشهر".
وقال
لودريان "إنه أمر مقلق، على بريطانيا أن تقول لنا ماذا تريد تحديدا".
وفد أمني مصري في غزة لبحث التهدئة
وصل وفد أمني مصري إلى قطاع
غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" للتباحث مع قادة حركة حماس وفصائل
أخرى بشأن التهدئة وذلك عقب موجة التصعيد التي كان آخرها الليلة الماضية.
وذكر
المتحدث باسم حماس أن الوفد الأمني المصري
سيناقش العديد من القضايا منها سُبل التخفيف من معاناة قطاع غزة وإلزام
اسرائيل بالتفاهمات والعلاقات الثنائية.
وكان الطيران الاسرائيلي قد شن الليلة الماضية سلسلة غارات جوية مستهدفا ما وصفه بمواقع عسكرية تتبع لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، وذلك
ردا على قيام طائرة مسيرة من غزة بإطلاق قذيفة تجاه دورية إسرائيلية بمنطقة الحدود
مع القطاع.
مهرجان فينيسيا: "الجوكر" يفوز بالأسد الذهبي وحضور عربي في قائمة الجوائز
فاز فيلم "جوكر"، للمخرج
الأمريكي تود فيليبس، بجائزة
الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76.
كما حصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل، واقتنصت
الممثلة الفرنسية اريان اسكاريد جائزة أفضل ممثلة، وفاز فيلم "جيه أكيوز" أو" أنا اتهم " للمخرج رومان بولانسكي بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.
ولم تكتفي السينما العربية بالمشاركة،
بل سطرت إنجازاً للمرة الأولى في تاريخها بحصدها عدة جوائز في مسابقات المهرجان المختلفة.
فحصد الفيلم السوداني "ستموت في
العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، جائزة أسد المستقبل، وحاز الفيلم
على جائزة مؤسسة «أدفنتاج» التي تمنح جوائز للأفلام المتميزة على هامش المهرجان.
وحصد الفيلم التونسي "أريكة في تونس"
للمخرجة منال العبيدى، بجائزة تصويت الجمهور في مسابقة "أيام المخرجين في
فينيسيا" على هامش المهرجان.
وحصل الممثل التونسي سامي بوعجيلة على جائزة أفضل
ممثل بمسابقة "أفاق" عن فيلم "بيك نعيش".
وتمكن الفيلم اللبناني "جدار الصوت" من
حصد 3 جوائز بمسابقة أسبوع النقاد، الأولى تقررها لجنة تحكيم المسابقة والثانية من
اختيار الجمهور، بالإضافة إلى فوزه بجائزة ماريو ساندري لأفضل إسهام تقني.
وفازت المخرجة السعودية شهد أمين بجائزة منحتها
فيدراليّة نوادي السينما العريقة في مدينة فيرونا، عن فيلمها "سيدة البحر".
والفيلم هو إنتاج إماراتي سعودي عراقي جرى تصوير
أحداثه في سلطنة عمان.
متظاهرون في هونغ كونغ يرفعون الأعلام الأمريكية
نظم متظاهرون في هونغ
كونغ مسيرة صوب القنصلية الأمريكية في الجزيرة لمطالبة واشنطن بدعم مطالبهم الخاصة
بالديمقراطية.
ورفع عدد من المشاركين
في المسيرة أعلام الولايات المتحدة الأمريكية مطالبين الكونغرس بتشريع قانون يلزم
الحكومة الأمريكية بمراجعة وضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ ومن ثم الفصل في الوضع التجاري
الخاص الذي تتمتع به الجزيرة.
ورغم
تراجع السلطات في هونغ كونغ عن قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، وهو القانون الذي
كان مثار تنديد المحتجين منذ ثلاثة أشهر، فإن المتظاهرين لا يزالوا يواصلون المسيرات المنددة بنفوذ بكين في الجزيرة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انتخابات محلية في عدة مدن روسية
بدأ الناخبون في العاصمة الروسية موسكو ومدن أخرى في الإدلاء بأصواتهم لأختيار أعضاء المجالس المحلية التي يسيطر عليها حزب روسيا الموحدة الحاكم.
وتأتي انتخابات اليوم في أعقاب عدد من التظاهرات الكبيرة في العاصمة نظمها ناشطون للتنديد باستبعاد معارضين من جداول المرشحين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
دورية عسكرية مشتركة بين الأتراك والأمريكيين في سوريا
بدأت عناصر من الجيشين الأمريكي والتركي في تسيير دورية عسكرية مشتركة في شمال سوريا في إطار اتفاق لإقامة " منطقة آمنة".
ودخلت ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأميركية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من آب/أغسطس ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية.
هذا وقد نددت الحكومة السورية بالدوريات التركية الأمريكية المشتركة في شرق الفرات معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادتها.
وتعتبر الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردي جماعة إرهابية.
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هجوم على دورية للشرطة في بعقوبة يسفر عن مقتل سجينين
أفاد مصدر أمني في بعقوبة شرقي العراق بأن مسلحين مجهولين هاجموا دورية للشرطة تقل سجينين ينتميان لتنظيم مايعرف بالدولة الاسلاميةً مما أسفر عن مقتل السجينين.
وأضاف المصدر أن دورية الشرطة كانت في طريق عودتها من مقر المحكمة إلى مركز الشرطة لإيداع السجينين، بعد أن صدر حكما بالإعدام بحق أحدهما وبالسجن المؤبد بحق الآخر.
و بحسب المصدر، لم يُصب أي من رجال الشرطة بأذى أثناء الهجوم.
الحكومة الانتقالية في السودان تؤدي اليمين الدستورية
أدت الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.
وقال وزير الإعلام ، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء والمجلس السيادي عقدا اجتماعا مشتركا لبحث التحديات التي تواجه الحكومة.
من جانبه قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن وزارته تسعي إلى مكافحة التضخم وارتفاع سعر الصرف، مشيرا إلى أن من أولوياته دعم السلام عبر إقامة مشاريع في مناطق النزاعات.
وأضاف أن هناك برامج لمواجهة التحديات الاقتصادية ومن بينها مكافحة البطالة.
ويمثل أداء اليمين الدستورية نقطة انطلاق للحكومة المدنية التي جاءت بعد تظاهرات أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد سمى 18 وزيرا من بينهم 5 نساء.
وقال حمدوك بعد تشكيل الحكومة إن أولوياته هو تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي والعمل على تحقيق العدالة.
عاجلالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية : الاستعدادات لإطلاق الناقلة البريطانية أصبحت في مراحلها الأخيرة
الأمن الهندي يفرق مواكب دينية بإقليم كشمير
كثفت قوات الأمن في الجانب الذى تديره الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وجودها بعد اشتباكات وقعت يوم أمس السبت.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريق مواكب دينية للشيعة في العاصمة الصيفية للإقليم "سريناجار".
وتشير التقارير الواردة من المنطقة بأن بعض السنة كانوا متضامنين مع الشيعة خلال هذه المواكب.
وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، جابت الشرطة الشوارع في سيارات،لحث المواطنين على البقاء في منازلهم.
ويعيش إقليم كشمير حالة استنفار أمني مشدد منذ أكثر من شهر بعد أن أعلنت الحكومة الهندية تغيير الوضع السياسي للإقليم.
طهران: ناقلة النفط الإيرانية وصلت إلى وجهتها
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن ناقلة نفط إيرانية، كان قد سبق وتم احتجازها في جبل طارق، قد وصلت إلى وجهتها، مشيرا إلى أنه تم بيع حمولتها من النفط.
وكانت واشنطن قد ادرجت ناقلة النفط ، أدريان داريا 1، في قائمتها السوداء بدعوى أنها تستخدم لشحن النفط إلى سوريا في انتهاك لقرار دولي سابق.
السعودية والإمارات تدعوان الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى وقف القتال
دعت السعودية والإمارات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف العمليات العسكرية.
وخلال الاشتباكات الأخيرة، تمكن مسلحو المجلس الانتقالي من طرد قوات الحكومة المعترف بها دوليا من مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن.
وتدعم كل من السعودية والإمارات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى في حربها ضد الحوثيين.
إلا أن الاشتباكات الأخيرة بين الحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي كشفت عن خلافات بين حلفاء السعودية والإمارات، فبينما تدعم الرياض الحكومة اليمنية، تدعم الإمارات الانفصاليين الجنوبيين.
طالبان: الولايات المتحدة هي من سيتضرر من قرار إلغاء المحادثات
قالت حركة طالبان الأفغانية إن الولايات المتحدة هي من سيتضرر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعات بينه وبين قادة في الحركة الإسلامية.
وقالت الحركة إن القرار يظهر عدم نضوج وخبرة واشنطن.
من جهتها رحبت الحكومة الأفغانية بقرار ترامب واصفة إياه بالخطوة الصحيحة في الوقت المناسب.
إخطارات إسرائيلية بمصادرة نحو 100 دونم من الأراضي في رام الله
سلم الجيش الإسرائيلي إخطارات بمصادرة نحو 100 دونم، أي ما يعادل 100 كيلو متر مربع، من أراضي قرى جنوب مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية، وقرية ترمسعيا قرب رام الله
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر بمصادرة أراضٍ من قريتي قريوت وجالود قرب نابلس، وأراضٍ من قرية ترمسعيا التابعة لرام الله لتوسعة مستوطنة " شيلو" وبناء الوحدات الاستيطانية عليها.
وزير الخارجية الفرنسية: لا يمكن تمديد مهلة بريكست في ظل الظروف الحالية
رفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أي تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمقرر في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وأضاف لودريان فى تصريحات للإعلام الفرنسي أنه" في ظل الظروف الحالية، وطالما المناقشات لاتزال عالقة عند نفس النقطة، فالاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يضمن أي تمديد للمهلة الممنوحة لبريطانيا للخروج منه، فلا يمكن نفس الأمر كل 3 أشهر".
وقال لودريان "إنه أمر مقلق، على بريطانيا أن تقول لنا ماذا تريد تحديدا".
وفد أمني مصري في غزة لبحث التهدئة
وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" للتباحث مع قادة حركة حماس وفصائل أخرى بشأن التهدئة وذلك عقب موجة التصعيد التي كان آخرها الليلة الماضية.
وذكر المتحدث باسم حماس أن الوفد الأمني المصري سيناقش العديد من القضايا منها سُبل التخفيف من معاناة قطاع غزة وإلزام اسرائيل بالتفاهمات والعلاقات الثنائية.
وكان الطيران الاسرائيلي قد شن الليلة الماضية سلسلة غارات جوية مستهدفا ما وصفه بمواقع عسكرية تتبع لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، وذلك ردا على قيام طائرة مسيرة من غزة بإطلاق قذيفة تجاه دورية إسرائيلية بمنطقة الحدود مع القطاع.
مهرجان فينيسيا: "الجوكر" يفوز بالأسد الذهبي وحضور عربي في قائمة الجوائز
فاز فيلم "جوكر"، للمخرج الأمريكي تود فيليبس، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76.
كما حصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل، واقتنصت الممثلة الفرنسية اريان اسكاريد جائزة أفضل ممثلة، وفاز فيلم "جيه أكيوز" أو" أنا اتهم " للمخرج رومان بولانسكي بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.
ولم تكتفي السينما العربية بالمشاركة، بل سطرت إنجازاً للمرة الأولى في تاريخها بحصدها عدة جوائز في مسابقات المهرجان المختلفة.
فحصد الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، جائزة أسد المستقبل، وحاز الفيلم على جائزة مؤسسة «أدفنتاج» التي تمنح جوائز للأفلام المتميزة على هامش المهرجان.
وحصد الفيلم التونسي "أريكة في تونس" للمخرجة منال العبيدى، بجائزة تصويت الجمهور في مسابقة "أيام المخرجين في فينيسيا" على هامش المهرجان.
وحصل الممثل التونسي سامي بوعجيلة على جائزة أفضل ممثل بمسابقة "أفاق" عن فيلم "بيك نعيش".
وتمكن الفيلم اللبناني "جدار الصوت" من حصد 3 جوائز بمسابقة أسبوع النقاد، الأولى تقررها لجنة تحكيم المسابقة والثانية من اختيار الجمهور، بالإضافة إلى فوزه بجائزة ماريو ساندري لأفضل إسهام تقني.
وفازت المخرجة السعودية شهد أمين بجائزة منحتها فيدراليّة نوادي السينما العريقة في مدينة فيرونا، عن فيلمها "سيدة البحر".
والفيلم هو إنتاج إماراتي سعودي عراقي جرى تصوير أحداثه في سلطنة عمان.
متظاهرون في هونغ كونغ يرفعون الأعلام الأمريكية
نظم متظاهرون في هونغ كونغ مسيرة صوب القنصلية الأمريكية في الجزيرة لمطالبة واشنطن بدعم مطالبهم الخاصة بالديمقراطية.
ورفع عدد من المشاركين في المسيرة أعلام الولايات المتحدة الأمريكية مطالبين الكونغرس بتشريع قانون يلزم الحكومة الأمريكية بمراجعة وضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ ومن ثم الفصل في الوضع التجاري الخاص الذي تتمتع به الجزيرة.
ورغم تراجع السلطات في هونغ كونغ عن قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، وهو القانون الذي كان مثار تنديد المحتجين منذ ثلاثة أشهر، فإن المتظاهرين لا يزالوا يواصلون المسيرات المنددة بنفوذ بكين في الجزيرة.
انتخابات محلية في عدة مدن روسية
بدأ الناخبون في العاصمة الروسية موسكو ومدن أخرى في الإدلاء بأصواتهم لأختيار أعضاء المجالس المحلية التي يسيطر عليها حزب روسيا الموحدة الحاكم.
وتأتي انتخابات اليوم في أعقاب عدد من التظاهرات الكبيرة في العاصمة نظمها ناشطون للتنديد باستبعاد معارضين من جداول المرشحين.
دورية عسكرية مشتركة بين الأتراك والأمريكيين في سوريا
بدأت عناصر من الجيشين الأمريكي والتركي في تسيير دورية عسكرية مشتركة في شمال سوريا في إطار اتفاق لإقامة " منطقة آمنة".
ودخلت ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأميركية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من آب/أغسطس ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية.
هذا وقد نددت الحكومة السورية بالدوريات التركية الأمريكية المشتركة في شرق الفرات معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادتها.
وتعتبر الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردي جماعة إرهابية.