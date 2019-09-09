الأمن العراقي: مقتل 15 من مسلحي تنظيم الدولة، ورئيس جنوب السودان يلتقى زعيم المتمردين

نتنياهو: إيران كانت تعمل على تطوير سلاح نووي في موقع سري
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بأنها كانت تعمل على تطوير سلاح نووي في موقع سري في مدينة آباده قبل أن تقوم بتدمير الموقع.
وهذة هي المرة الأولى التى يسمي فيها نتنياهو موقعا بعنيه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم اكتشاف هذا الموقع في مجموعة من الوثائق الإيرانية السابقة التى حصلت عليها اسرائيل ونشرتها العام الماضي.
وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.
يأتي هذا غداه إعلان وكاله رويترز للأنباء، عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم في موقع آخر.
رئيس مجلس العموم البريطاني يقول إنه سيستقيل من منصبه
قال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إنه سيستقيل في الـ 31 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل - وهو موعد انتهاء المهلة المقررة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي - إذا لم يصوت أعضاء البرلمان على الدعوة لانتخابات مبكرة قبل هذا الموعد.
وتعرض بيركو لانتقادات من قبل داعي خروج البلاد من الكتلة الأوروبية الذي شككوا في نزاهته حيال القضية.
هذا وقد بدأ في وقت سابق من اليوم العمل بقانون يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل بلا اتفاق.
ومن المتوقع أن يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم لعرقلة محاولة ثانية من جانب الحكومة للدعوة لانتخابات عامة مبكرة.
ولم ينل مقترح سابق لرئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، بالدعوة لانتخابات مبكرة فى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل الدعم المقبول من أغلبية ثلثي مجلس العموم.
يلتقى رئيس جنوب السوادن سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين ونائبه السابق رياك مشار في عاصمة جنوب السودان جوبا وذلك في محاولة لدفع جهود إحلال السلام في البلاد.
وكان قد وقع الرجلان اتفاقا منذ عام لانهاء الحرب الاهلية فى البلاد والتى راح ضحيتها مئات الالاف من القتلى كما تم تشريد ثلث عدد السكان.
ومنذ ذلك الحين تباطأت جهود إحلال السلام.
ويعيش مشار خارج البلاد، ومن غير المرجح أن يكون الموعد المحدد لإعلان حكومة ائتلافية بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل منطقيا.
وتقول الحكومة إنها لا تمتلك المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام ودمج المتمردين السابقين فى الجيش الوطني.
عاجلرئيس مجلس العموم البريطاني يقول إنه سيستقيل من منصبه
قال رئيس مجلس
العموم البريطاني، جون بيركو، إنه سيستقيل من منصبه بحلول موعد الانتخابات المقبلة
أو قبل يوم 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
الأمن العراقي: مقتل 15 والقبض على 9 من مسلحي تنظيم الدولة
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 15 شخصا وإلقاء القبض على ٩ آخرين من مسلحي الدولة الإسلامية خلال عملية أمنية في سامراء، ومحافظة صلاح الدين.
وبحسب السلطات العراقية، فإن ضربات جوية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي أسفرت عن تدمير عدة أنفاق ومعسكرات تابعة للتنظيم.
ويتخذ مسلحو التنظيم الأطراف الشمالية لمحافظة ديالى والجنوبية لمحافظة كركوك والشمالية الشرقية لمحافظة صلاح الدين, فضلا عن المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا والأردن, ملاذا لهم ينطلقون منه لتنفيذ عملياتهم ضد القوات الأمنية والمدنيين.
الفيضانات تودى بحياة 11 شخصا في المغرب
توفي 11 شخصا على الأقل وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء الفيضانات في جنوب شرقي المغرب.
وتم إنقاذ 27 شخصا آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفي.
ولا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة، وذلك بعد أن توقفت لمدة زمنية بسبب السيول.
وضربت الأسبوع الماضي فيضانات جنوب البلاد مما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر غمر المياه ملعبا أثناء مباراة لكرة القدم.
عاجلشهود عيان: مسلحون يطلقون النار على آلية إسرائيلية على الحدود مع غزة
إلغاء 1700 رحلة بسبب إضراب بريتيش إيرويز
بدأ طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) إضرابا لمدة يومين احتجاجا على رواتبهم وظروف العمل.
وقد تم إبلاغ عشرات الآلاف من المسافرين بعدم التوجه إلى المطار حيث تم إلغاء 1.700 رحلة طيران بسبب الإضراب.
وقالت نقابة الطيارين - بلبا - إن خطة التقشف التى تفرضها الإدارة في شركة بريتش ايرويز تقلل الثقة في الشركة.
بينما قال مدير بريتش ايرويز - اليكس كروز- إن حجم الإنفاق على التشغيل لم يكن أبدا بهذه الضخامة.
ناشطون: 18 قتيلا من المسلحين الموالين لإيران في غارات بسوريا
أفاد
ناشطون سوريون بأن غارات جوية استهدفت مسلحين موالين لإيران في
منطقة البوكمال السورية بالقرب من الحدود العراقية.
وقال
المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 18 من المسلحين قتلوا في
الغارة التي لم يُعرف بعد الجهة التي نفذتها.
تحقيق في ألمانيا حول انتخاب عمدة متعاطف مع النازيين الجدد
فتحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا تحقيقا حول كيف أن مجلس مدينة تابعة للائتلاف انتخب شخصا متعاطفا مع النازيين الجدد كعمدة.
وكان ستيفان جاجش وهو من الحزب الديموقراطي القومي قد تم انتخابه بالإجماع في فالدسيدلونج قرب فرانكفورت الثلاثاء الماضي.
ولم ينافس جاجش أى أحد على منصب العمدة ليحل محل العمدة الليبرالي الذى قدم استقالته في يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد حكمت في عام 2017 بأن الحزب الديموقراطي القومي يشكل خطرا على المجتمع، إلا أن محاولة لحظر الحزب فشلت في عام 2003 .
محكمة مغربية تنظر في قضية هاجر الريسوني المتهمة بـ"إجراء عملية إجهاض"
تبدأ في العاصمة المغربية الرباط محاكمة الصحفية هاجر الريسوني بتهمة دفع رشوة وإجراء عملية "إجهاض" غير قانونية في
قضية أثارت جدلا داخل وخارج البلاد.
وكان قد ألقي القبض على الريسوني وخطيبها الناشط
الحقوقي السوداني، رفعت الأمين، عند خروجهما من عيادة طبيب في حي وسط الرباط قبل نحو 10 أيام.
ووجهت النيابة العامة لاحقا تهما لهاجر بالخضوع
لإجهاض سري وهو ما نفته الصحفية وخطيبها
كما تحفظت النيابة على طبيب واثنين من مساعديه.
انتخابات موسكو تسفر عن تراجع أغلبية حزب روسيا الموحدة
أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات المحلية الروسية أن شعبية حزب روسيا الموحدة الذي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين، قد تأثرت سلبيا نتيجة الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة.
وبحسب تقارير إعلامية روسية فإن الحزب خسر نحو ثلث المقاعد التي كان يشغلها في برلمان العاصمة موسكو رغم احتفاظه بالأغلبية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
"فحوصات طبية" ترجئ اجتماع أمير الكويت بترامب
قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، يجري فحوصات طبية في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان مقررا يوم الخميس في واشنطن.
ونقلت الوكالة عن مسؤول كويتي بارز القول إن الاجتماع بين أمير البلاد- البالغ من العمر 90 عاما- والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد في موعد لاحق.
وكانت الوكالة قد قالت الشهر الماضي إن الشيخ صباح الأحمد في حالة صحية جيدة بعد أن تعرض لانتكاسة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
الجيش الإسرائيلي: فيلق القدس أطلق صواريخ من ضواحي دمشق باتجاه إسرائيل
أفاد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي بأنه تم في وقت سابق من صباح اليوم"إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل ، لكنها فشلت
في ضرب الأراضي الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم
الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ "أطلقت من ضواحي
دمشق من قبل عناصر فيلق القدس الإيرانية".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
نتنياهو: إيران كانت تعمل على تطوير سلاح نووي في موقع سري
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بأنها كانت تعمل على تطوير سلاح نووي في موقع سري في مدينة آباده قبل أن تقوم بتدمير الموقع.
وهذة هي المرة الأولى التى يسمي فيها نتنياهو موقعا بعنيه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم اكتشاف هذا الموقع في مجموعة من الوثائق الإيرانية السابقة التى حصلت عليها اسرائيل ونشرتها العام الماضي.
وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.
يأتي هذا غداه إعلان وكاله رويترز للأنباء، عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم في موقع آخر.
رئيس مجلس العموم البريطاني يقول إنه سيستقيل من منصبه
قال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إنه سيستقيل في الـ 31 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل - وهو موعد انتهاء المهلة المقررة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي - إذا لم يصوت أعضاء البرلمان على الدعوة لانتخابات مبكرة قبل هذا الموعد.
وتعرض بيركو لانتقادات من قبل داعي خروج البلاد من الكتلة الأوروبية الذي شككوا في نزاهته حيال القضية.
هذا وقد بدأ في وقت سابق من اليوم العمل بقانون يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل بلا اتفاق.
ومن المتوقع أن يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم لعرقلة محاولة ثانية من جانب الحكومة للدعوة لانتخابات عامة مبكرة.
ولم ينل مقترح سابق لرئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، بالدعوة لانتخابات مبكرة فى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل الدعم المقبول من أغلبية ثلثي مجلس العموم.
من هو جون بيركو الرئيس الحالي لأقدم برلمان في العالم؟
رئيس جنوب السودان يلتقى زعيم المتمردين في جوبا
يلتقى رئيس جنوب السوادن سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين ونائبه السابق رياك مشار في عاصمة جنوب السودان جوبا وذلك في محاولة لدفع جهود إحلال السلام في البلاد.
وكان قد وقع الرجلان اتفاقا منذ عام لانهاء الحرب الاهلية فى البلاد والتى راح ضحيتها مئات الالاف من القتلى كما تم تشريد ثلث عدد السكان.
ومنذ ذلك الحين تباطأت جهود إحلال السلام. ويعيش مشار خارج البلاد، ومن غير المرجح أن يكون الموعد المحدد لإعلان حكومة ائتلافية بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل منطقيا.
وتقول الحكومة إنها لا تمتلك المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام ودمج المتمردين السابقين فى الجيش الوطني.
عاجلرئيس مجلس العموم البريطاني يقول إنه سيستقيل من منصبه
قال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إنه سيستقيل من منصبه بحلول موعد الانتخابات المقبلة أو قبل يوم 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
الأمن العراقي: مقتل 15 والقبض على 9 من مسلحي تنظيم الدولة
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 15 شخصا وإلقاء القبض على ٩ آخرين من مسلحي الدولة الإسلامية خلال عملية أمنية في سامراء، ومحافظة صلاح الدين.
وبحسب السلطات العراقية، فإن ضربات جوية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي أسفرت عن تدمير عدة أنفاق ومعسكرات تابعة للتنظيم.
ويتخذ مسلحو التنظيم الأطراف الشمالية لمحافظة ديالى والجنوبية لمحافظة كركوك والشمالية الشرقية لمحافظة صلاح الدين, فضلا عن المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا والأردن, ملاذا لهم ينطلقون منه لتنفيذ عملياتهم ضد القوات الأمنية والمدنيين.
الفيضانات تودى بحياة 11 شخصا في المغرب
توفي 11 شخصا على الأقل وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء الفيضانات في جنوب شرقي المغرب.
وتم إنقاذ 27 شخصا آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفي.
ولا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة، وذلك بعد أن توقفت لمدة زمنية بسبب السيول.
وضربت الأسبوع الماضي فيضانات جنوب البلاد مما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر غمر المياه ملعبا أثناء مباراة لكرة القدم.
عاجلشهود عيان: مسلحون يطلقون النار على آلية إسرائيلية على الحدود مع غزة
إلغاء 1700 رحلة بسبب إضراب بريتيش إيرويز
بدأ طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) إضرابا لمدة يومين احتجاجا على رواتبهم وظروف العمل.
وقد تم إبلاغ عشرات الآلاف من المسافرين بعدم التوجه إلى المطار حيث تم إلغاء 1.700 رحلة طيران بسبب الإضراب.
وقالت نقابة الطيارين - بلبا - إن خطة التقشف التى تفرضها الإدارة في شركة بريتش ايرويز تقلل الثقة في الشركة.
بينما قال مدير بريتش ايرويز - اليكس كروز- إن حجم الإنفاق على التشغيل لم يكن أبدا بهذه الضخامة.
ناشطون: 18 قتيلا من المسلحين الموالين لإيران في غارات بسوريا
أفاد ناشطون سوريون بأن غارات جوية استهدفت مسلحين موالين لإيران في منطقة البوكمال السورية بالقرب من الحدود العراقية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 18 من المسلحين قتلوا في الغارة التي لم يُعرف بعد الجهة التي نفذتها.
تحقيق في ألمانيا حول انتخاب عمدة متعاطف مع النازيين الجدد
فتحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا تحقيقا حول كيف أن مجلس مدينة تابعة للائتلاف انتخب شخصا متعاطفا مع النازيين الجدد كعمدة.
وكان ستيفان جاجش وهو من الحزب الديموقراطي القومي قد تم انتخابه بالإجماع في فالدسيدلونج قرب فرانكفورت الثلاثاء الماضي.
ولم ينافس جاجش أى أحد على منصب العمدة ليحل محل العمدة الليبرالي الذى قدم استقالته في يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد حكمت في عام 2017 بأن الحزب الديموقراطي القومي يشكل خطرا على المجتمع، إلا أن محاولة لحظر الحزب فشلت في عام 2003 .
محكمة مغربية تنظر في قضية هاجر الريسوني المتهمة بـ"إجراء عملية إجهاض"
تبدأ في العاصمة المغربية الرباط محاكمة الصحفية هاجر الريسوني بتهمة دفع رشوة وإجراء عملية "إجهاض" غير قانونية في قضية أثارت جدلا داخل وخارج البلاد.
وكان قد ألقي القبض على الريسوني وخطيبها الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين، عند خروجهما من عيادة طبيب في حي وسط الرباط قبل نحو 10 أيام.
ووجهت النيابة العامة لاحقا تهما لهاجر بالخضوع لإجهاض سري وهو ما نفته الصحفية وخطيبها
كما تحفظت النيابة على طبيب واثنين من مساعديه.
انتخابات موسكو تسفر عن تراجع أغلبية حزب روسيا الموحدة
أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات المحلية الروسية أن شعبية حزب روسيا الموحدة الذي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين، قد تأثرت سلبيا نتيجة الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة.
وبحسب تقارير إعلامية روسية فإن الحزب خسر نحو ثلث المقاعد التي كان يشغلها في برلمان العاصمة موسكو رغم احتفاظه بالأغلبية.
"فحوصات طبية" ترجئ اجتماع أمير الكويت بترامب
قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، يجري فحوصات طبية في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان مقررا يوم الخميس في واشنطن.
ونقلت الوكالة عن مسؤول كويتي بارز القول إن الاجتماع بين أمير البلاد- البالغ من العمر 90 عاما- والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد في موعد لاحق.
وكانت الوكالة قد قالت الشهر الماضي إن الشيخ صباح الأحمد في حالة صحية جيدة بعد أن تعرض لانتكاسة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
الجيش الإسرائيلي: فيلق القدس أطلق صواريخ من ضواحي دمشق باتجاه إسرائيل
أفاد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي بأنه تم في وقت سابق من صباح اليوم"إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل ، لكنها فشلت في ضرب الأراضي الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ "أطلقت من ضواحي دمشق من قبل عناصر فيلق القدس الإيرانية".