الأمن العراقي: مقتل 15 من مسلحي تنظيم الدولة، ورئيس جنوب السودان يلتقى زعيم المتمردين

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بأنها كانت تعمل على تطوير سلاح نووي في موقع سري في مدينة آباده قبل أن تقوم بتدمير الموقع.

وهذة هي المرة الأولى التى يسمي فيها نتنياهو موقعا بعنيه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم اكتشاف هذا الموقع في مجموعة من الوثائق الإيرانية السابقة التى حصلت عليها اسرائيل ونشرتها العام الماضي.

وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.

يأتي هذا غداه إعلان وكاله رويترز للأنباء، عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم في موقع آخر.