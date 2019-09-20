علق موقع تويتر، اليوم، حساب المستشار\nالملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته للاشتباه في ضلوعه\nفي قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست. وكان خاشقجي قد قنل داخل قنصلية بلاده باسطنبول في، أكتوبر/ تشرين الأول، الماضي.
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بواسطة سلمى عمارة و حبيب العريقي
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تعليق حساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني على تويتر
علق موقع تويتر، اليوم، حساب المستشار الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته للاشتباه في ضلوعه في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست.
وكان خاشقجي قد قنل داخل قنصلية بلاده باسطنبول في، أكتوبر/ تشرين الأول، الماضي.