أفاد محامون وحقوقيون مصريون بتلقيهم بلاغات بالقبض على العشرات ممن شاركوا في تظاهرات محدودة خرجت في عدة مدن مصرية، ليل أمس، أبرزها في محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم وإبلاغ ذويهم بوضعهم القانوني.

وفي بيان له، قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إنه تلقى بلاغات بالقبض على 45 شخصا في محافظات؛ القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، ودمياط، والمحلة بالغربية خلال التظاهرات التي طالبت برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتم تفريقها والقبض على بعض المشاركين.

وفي حين لم يصدر بيان من أي جهة حكومية، حتى الآن، بشأن أحداث ليل أمس، يشهد ميدان التحرير والطرق المؤدية إليه سيولة مرورية وهدوءا تاما، منذ فجر اليوم، بعد ساعات من الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن.

وذكر المركز، الذي يديره المحامي الحقوقي، خالد علي، في بيانه أسماء المقبوض عليهم وأماكن إلقاء القبض عليهم تفصيليا.

وقال المحامي، مختار منير، إن معظم المحتجزين في القاهرة نقلوا إلى أحد معسكرات الأمن المركزي.