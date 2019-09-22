الرئيس الإيراني يعلن رفضه للوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، ومحادثات في لندن لإنقاذ "توماس كوك"

مسؤولون أفغان: طالبان تغلق المدارس في شرق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية
قال مسؤولون أفغان في إقليم لوغار، إن حركة طالبان المسلحة أمرت بإغلاق جميع المدارس في جميع انحاء هذة المنطقة شرق البلاد، وذلك قبل أسبوع من انتخابات رئاسية مرتقبة في 28 أيلول/سبتمبر.
كما أشار المسؤولون إلى أن الحركة الإسلامية تحذر الناس من خطوة الاقدام على المشاركة في الانتخابات والتي يدور الاقتراع فيها عادة داخل المنشآت التعليمية.
لكن متحدثا باسم طالبان قال إن السكان المحليين هم من أغلقوا المدارس استجابة لقرار الحكومة تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة تحسبا للانتخابات التي تعد رابع اقتراع تشهده البلاد منذ الإطاحة بحكم الحركة مع الغزو الأمريكي عام 2001.
محادثات في لندن لإنقاذ شركة "توماس كوك" السياحية
تجرى
اليوم في العاصمة البريطانية لندن محادثات تهدف إلى إنقاذ شركة توماس
السياحية التي تواجه صعوبات مالية.
وتهدف
المباحثات إلى توفير مبلغ يزيد عن مائتي مليون دولار من أجل الحفاظ على مستقبل
الشركة وسط خاوف من أن فشل المفاوضات
سيؤثر سلبا على نحو 150 ألفا من المصطافين حول العالم.
وقال
مصطافون في أحد فنادق تونس لبي بي سي إن الإدارة ترفض السماح لهم بمغادرة الفندق
قبل دفع مبالغ إضافية تحسبا لإفلاس الشركة.
يذكر أن توماس كوك تأسست عام 1841 وهي تعد واحدة من أكبر شركات
السياحة في العالم.
الرئيس الإيراني يجدد رفضه للوجود العسكري الأجنبي ويعلن نيته طرح مبادرة لحفظ الأمن في المنطقة
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يعتزم تقديم خطة سلام
لحفظ أمن المنطقة وذلك أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وشدد روحاني، في كلمه له أثناء استعراض عسكري في طهران،
على أن التعاون بين دول الخليج ضرورة لحفظ الممرات المائية فيه، مشيرا إلى أن
وجود القوات الاجنبية يشكل خطرا على المنطقة، كما يهدد أمن السفن وامدادات النفط
والطاقة.
وتأتي تصريحات روحاني في وقت تتهم السعودية إيران بالوقوف
وراء الغارات التي استهدفت منشآت نفط في شرق المملكة، وهو ما تنفيه طهران.
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مسؤولون أفغان: طالبان تغلق المدارس في شرق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية
قال مسؤولون أفغان في إقليم لوغار، إن حركة طالبان المسلحة أمرت بإغلاق جميع المدارس في جميع انحاء هذة المنطقة شرق البلاد، وذلك قبل أسبوع من انتخابات رئاسية مرتقبة في 28 أيلول/سبتمبر.
كما أشار المسؤولون إلى أن الحركة الإسلامية تحذر الناس من خطوة الاقدام على المشاركة في الانتخابات والتي يدور الاقتراع فيها عادة داخل المنشآت التعليمية.
لكن متحدثا باسم طالبان قال إن السكان المحليين هم من أغلقوا المدارس استجابة لقرار الحكومة تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة تحسبا للانتخابات التي تعد رابع اقتراع تشهده البلاد منذ الإطاحة بحكم الحركة مع الغزو الأمريكي عام 2001.
محادثات في لندن لإنقاذ شركة "توماس كوك" السياحية
تجرى اليوم في العاصمة البريطانية لندن محادثات تهدف إلى إنقاذ شركة توماس السياحية التي تواجه صعوبات مالية.
وتهدف المباحثات إلى توفير مبلغ يزيد عن مائتي مليون دولار من أجل الحفاظ على مستقبل الشركة وسط خاوف من أن فشل المفاوضات سيؤثر سلبا على نحو 150 ألفا من المصطافين حول العالم.
وقال مصطافون في أحد فنادق تونس لبي بي سي إن الإدارة ترفض السماح لهم بمغادرة الفندق قبل دفع مبالغ إضافية تحسبا لإفلاس الشركة.
يذكر أن توماس كوك تأسست عام 1841 وهي تعد واحدة من أكبر شركات السياحة في العالم.
الرئيس الإيراني يجدد رفضه للوجود العسكري الأجنبي ويعلن نيته طرح مبادرة لحفظ الأمن في المنطقة
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يعتزم تقديم خطة سلام لحفظ أمن المنطقة وذلك أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وشدد روحاني، في كلمه له أثناء استعراض عسكري في طهران، على أن التعاون بين دول الخليج ضرورة لحفظ الممرات المائية فيه، مشيرا إلى أن وجود القوات الاجنبية يشكل خطرا على المنطقة، كما يهدد أمن السفن وامدادات النفط والطاقة.
وتأتي تصريحات روحاني في وقت تتهم السعودية إيران بالوقوف وراء الغارات التي استهدفت منشآت نفط في شرق المملكة، وهو ما تنفيه طهران.