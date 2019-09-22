الرئيس الإيراني يعلن رفضه للوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، ومحادثات في لندن لإنقاذ "توماس كوك"

قال مسؤولون أفغان في إقليم لوغار، إن حركة طالبان المسلحة أمرت بإغلاق جميع المدارس في جميع انحاء هذة المنطقة شرق البلاد، وذلك قبل أسبوع من انتخابات رئاسية مرتقبة في 28 أيلول/سبتمبر.

كما أشار المسؤولون إلى أن الحركة الإسلامية تحذر الناس من خطوة الاقدام على المشاركة في الانتخابات والتي يدور الاقتراع فيها عادة داخل المنشآت التعليمية.

لكن متحدثا باسم طالبان قال إن السكان المحليين هم من أغلقوا المدارس استجابة لقرار الحكومة تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة تحسبا للانتخابات التي تعد رابع اقتراع تشهده البلاد منذ الإطاحة بحكم الحركة مع الغزو الأمريكي عام 2001.