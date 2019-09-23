المسيرة: مقتل 7 مدنيين في غارة للتحالف استهدفت مسجداً بمحافظة عمران اليمنية

عاجلخبراء المفرقعات يتعاملون مع " طرد مريب" في مطار مانشيستر شمال بريطانيا
يتعامل خبراء المفرقعات وعناصر الشرطة البريطانية مع طرد مريب في مطار مدينة مانشيستر، شمال غرب إنجلترا.
وأفادت الشرطة البريطانية باعتقال مشتبه به، مشيرة إلى أنها طوقت المكان، كما فتحت ممرات آمنة للمسافرين.
هذا وعلقت حركة القطارات والحافلات وسير عربات المترو من وإلى المطار حتى إشعار آخر.
الجزائر: بدء محاكمة شقيق الرئيس السابق وكبار معاونيه بتهمة التآمر على الدولة
بدأت بالمحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين كبار في المخابرات والجيش، إضافة لزعيمة حزب العمال، لويزة حنون.
وتواجه المجموعة اتهامات بالتآمر على الدولة والجيش، على خلفية اجتماعات وُصفت بالسرية، في أعقاب دعوة قائد الأركان، أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة مئة واثنتين من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الدولة.
ويحاكم على ذمة القضية إلى جانب سعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، القائد السابق لجهاز الاستخبارات، محمد مدين، ومستشار الرئيس للتنسيق بين الأجهزة الأمنية، عثمان طرطاق.
ويذكر أن وزير الدفاع السابق، خالد نزار، ونجله سيحاكمان بتهم التآمر والمساس بالنظام العام؛ إذ صدرت في حقهما مذكرة توقيف دولية، بداية يونيو/حزيران الماضي.
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المسيرة: مقتل 7 مدنيين في غارة للتحالف استهدفت مسجداً بمحافظة عمران شمال اليمن
قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن إن 7 مدنيين، بينهم طفلان، قتلوا لدى محاولتهم الاحتماء بمسجد من غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية، في محافظة عمران.
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن طيران التحالف شن عدة غارات، فجر اليوم، على منطقة السواد بمحافظة عمران.
هذا ولم يصدر عن التحالف الذي تقوده السعودية أي تعليق على الحادثة بالتأكيد أو النفي، حتى الآن.
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بواسطة سلمى عمارة و أميرة عباس
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تونس: مقتل رجل أمن وإصابة آخر في حادثة طعن أمام محكمة الاستئناف في بنزرت
قُتل رجل أمن وأصيب آخر في عملية طعن بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت، شمالي تونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني قوله إن التحقيقات الأولية تفيد بأن الجاني عرف بتشدده وقد تربص برجل الأمن قبل أن يطعنه.
عاجلخبراء المفرقعات يتعاملون مع " طرد مريب" في مطار مانشيستر شمال بريطانيا
يتعامل خبراء المفرقعات وعناصر الشرطة البريطانية مع طرد مريب في مطار مدينة مانشيستر، شمال غرب إنجلترا.
وأفادت الشرطة البريطانية باعتقال مشتبه به، مشيرة إلى أنها طوقت المكان، كما فتحت ممرات آمنة للمسافرين.
هذا وعلقت حركة القطارات والحافلات وسير عربات المترو من وإلى المطار حتى إشعار آخر.
الجزائر: بدء محاكمة شقيق الرئيس السابق وكبار معاونيه بتهمة التآمر على الدولة
بدأت بالمحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين كبار في المخابرات والجيش، إضافة لزعيمة حزب العمال، لويزة حنون.
وتواجه المجموعة اتهامات بالتآمر على الدولة والجيش، على خلفية اجتماعات وُصفت بالسرية، في أعقاب دعوة قائد الأركان، أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة مئة واثنتين من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الدولة.
ويحاكم على ذمة القضية إلى جانب سعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، القائد السابق لجهاز الاستخبارات، محمد مدين، ومستشار الرئيس للتنسيق بين الأجهزة الأمنية، عثمان طرطاق.
ويذكر أن وزير الدفاع السابق، خالد نزار، ونجله سيحاكمان بتهم التآمر والمساس بالنظام العام؛ إذ صدرت في حقهما مذكرة توقيف دولية، بداية يونيو/حزيران الماضي.
المسيرة: مقتل 7 مدنيين في غارة للتحالف استهدفت مسجداً بمحافظة عمران شمال اليمن
قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن إن 7 مدنيين، بينهم طفلان، قتلوا لدى محاولتهم الاحتماء بمسجد من غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية، في محافظة عمران.
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن طيران التحالف شن عدة غارات، فجر اليوم، على منطقة السواد بمحافظة عمران.
هذا ولم يصدر عن التحالف الذي تقوده السعودية أي تعليق على الحادثة بالتأكيد أو النفي، حتى الآن.