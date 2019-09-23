المسيرة: مقتل 7 مدنيين في غارة للتحالف استهدفت مسجداً بمحافظة عمران اليمنية

بدأت بالمحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين كبار في المخابرات والجيش، إضافة لزعيمة حزب العمال، لويزة حنون.

وتواجه المجموعة اتهامات بالتآمر على الدولة والجيش، على خلفية اجتماعات وُصفت بالسرية، في أعقاب دعوة قائد الأركان، أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة مئة واثنتين من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الدولة.

ويحاكم على ذمة القضية إلى جانب سعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، القائد السابق لجهاز الاستخبارات، محمد مدين، ومستشار الرئيس للتنسيق بين الأجهزة الأمنية، عثمان طرطاق.

ويذكر أن وزير الدفاع السابق، خالد نزار، ونجله سيحاكمان بتهم التآمر والمساس بالنظام العام؛ إذ صدرت في حقهما مذكرة توقيف دولية، بداية يونيو/حزيران الماضي.