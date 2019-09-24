ترامب: سنشدد العقوبات على طهران ما لم تغير من سياستها، وروحاني مستعد لمناقشة تعديل الاتفاق النووي

انتخابات تونس: المرشح الزبيدي يطعن في حكم المحكمة بعد رفضها الطعون على النتائج الأولية
قال مدير حملة عبد الكريم الزبيدي، مرشح الانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي المستقيل، إنه يعتزم استئناف الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية برفض كل الطعون الستة التي تقدم بها مرشحون بشأن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويذكر أنه وباستمرارالطعون بالنتائج الأولية الراهنة، سيبيت من المستحيل تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في الموعد الأول الذي حددته هيئة الانتخابات بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكانت المحكمة قد قررت أن الإخلالات التي تم رصدها وتم الطعن على إثرها على قرارات هيئة الانتخابات غير مؤثرة على النتائج.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ماكرون يأمل في حدوث تقدم في العلاقات مع إيران "في غضون الساعات المقبلة"
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إن يأمل في حدوث تقدم في ملف العلاقات الغربية مع إيران في غضون الساعات المقبلة.
وجاء حديث ماكرون في أعقاب اجتماع استمر لساعات مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
aCopyright: a
ترامب: سنشدد العقوبات على طهران ما لم تغير من سياستها، وروحاني يعلن استعداده مناقشة تعديل الاتفاق النووي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستشدد من
العقوبات المفروضة على إيران في حال "لم تغير طهران من سياساتها"
وشهدت كلمة الرئيس
الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة توجيه انتقادات حادة للنظام الحاكم في
إيران، الذي قال ترامب إنه يذكي الحرب في سوريا واليمن.
كما دافع ترامب عن
قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
في المقابل قال الرئيس
الإيراني، حسن روحاني، إنه مستعد لمناقشة إجراء تعديلات أو إضافات صغيرة على
الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع قوى دولية عام 2015 شريطة التراجع عن
العقوبات المفروضة على بلاده.
وجاء حديث روحاني في
تصريحات صحفية أدلى بها من نيويورك.
AFPCopyright: AFP
ترامب : إيران تذكي الحرب في سوريا واليمن
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من النقد للنظام الإيراني، وذلك أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ترامب إن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم وأنها تذكي الحرب في سوريا واليمن
عاجلترامب: منظمة التجارة العالمية في حاجة إلى تغييرات جذرية
عاجلترامب يتحدث عن رغبة إيران في نزع فتيل التوتر في المنطقة
زلزال قوي يضرب كشمير
قتل 19 أشخاص على الأقل وأصيب مئات غيرهم بعدما ضرب زلزال الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشميرعلى الحدود بين الهند وباكستان.
وبحسب الجيش الباكستاني فإن عملية الإنقاذ جارية، فيما تشير تقارير أولية بوقوع أضرار مادية وفي البنى التحتية، إضافة لانهيارات في الطرق والمنازل بسبب الزلزال الذي بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر.
وقد شعر سكان مدن محيطة بينها العاصمتان الباكستانية اسلام اباد والهندية نيودلهي بالهزات.
يذكر أن منطقة كشمير هي محل نزاعات طويلة وقائمة بين الجارتين الهند وباكستان خلال العقود الست الماضية وتعد المشكلة من أكبر قضايا التوتر في جنوب قارة آسيا. وكانت تعرضت المنطقة لزلزال مدمر في عام 2005 أودى بحياة الآلاف.
نرشح قراءة: تعرف على منطقة كشمير التي تسببت بحربين بين الهند وباكستان
440 زوجا من الأحذية النسائية في عمل فني يدين العنف المنزلي في تركيا
استخدم فنان تركي في اسطنبول 440 زوجًا من الأحذية النسائية للفت الانتباه إلى مسألة العنف المنزلي في تركيا.
وبحسب ما يقول الفنان فاهيت تونا فإن ترك حذاء المتوفى على الحائط خارج منزله هي عادة موجودة في مناطق بتركيا.
وقال الأخير إنه استوحى من الطقس عملا فنيا حيث أن كل زوج من الأحذية يحمله التصميم يمثل امرأة قتلت على يد زوجها في تركيا العام الماضي.
ورفض الفنان التركي عرض الأحذية داخل الصالات الفنية وفضل عرضها على الملأ حيث عرضت في منصة عامة مخصصة لعرض الاعمال الابداعية لهدف غير ربحي في حي قابتاش في قلب اسطنبول مقتنعا بأن ذلك سيجذب المزيد من الانظار للرسالة التي اراد توصيلها.
نرشح قراءة: حاخامات مستاؤون من اختفاء رسالة أوباما من حائط المبكى
ReutersCopyright: Reuters
ReutersCopyright: Reuters
ReutersCopyright: Reuters
ساسة بريطانيون يطالبون باستقالة جونسون عقب الحكم ببطلان قراره تعليق عمل البرلمان
تتواصل في بريطانيا ردود الفعل التي تشيد بالحكم الذي اصدرته المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق عمل البرلمان.
ووصف زعيم الكتلة البرلمانية للحزب القومي الإسكتلندي، إيان بلاكفورد، الحكم بـ"الزلزال " قائلا إن على جونسون الاستقالة من منصبه.
أما زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، جو سوينسون، فقالت إن الحكم يظهر إن رئيس الوزراء كان مستعدا لخداع الملكة والبلاد ما يجعله غير مناسب لشغل منصبه.
ويوجد جونسون حاليا في مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
PA MediaCopyright: PA Media
الأمن المصري: مقتل ستة من جماعة الإخوان في تبادل لإطلاق النار غربي القاهرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة
أشخاص قالت إنهم "عناصر بجماعة الإخوان" وذلك في تبادل لإطلاق النار مع
قوات الأمن أثناء
مداهمة لإحدى الشقق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غربي العاصمة المصرية
القاهرة.
وأضافت الداخلية المصرية في بيان لها أن
القتلى " كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة
المقبلة".
وتشهد العاصمة القاهرة ومدن مصرية أخرى
تشديدا أمنيا إثر دعوات بالتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتصنف الحكومة المصرية الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، إلا أن الحركة تنفي أي دور لها في الهجمات التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.
حكم قضائي إسباني يسمح بنقل رفات الديكتاتور فرانكو بعد 44 عاما من موته
أيدت المحكمة العليا في
إسبانيا خطط الحكومة بشأن إخراج ونقل رفات الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو من موقع
ضريحه المشهور إلى موقع أخر.
وكانت الحكومة الاشتراكية
الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز تطالب بنقل رفات الجنرال فرانكو من "وادي
الشهداء"، والذي يضم ضحايا الحرب الأهلية في إسبانيا 1936ـ1939،قائلة إن وجود رفات الحاكم العسكري هناك يعد إهانة
لذكرى ضحايا الحرب الذي قتل الكثير منهم على يد قوات فرانكو.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي
تقدمت به عائلة فرانكو ضد نبش الضريح مقترحه نقل الرفات إلى موقع أخر في قلب مدريد.
وكان الحديث عن رفات الجنرال، الذي
تولى رئاسة إسبانيا في القرن العشرين 1936- 1975، قد أثار الكثير من الجدل في
البلاد مؤخرا.
اليمن: أنباء عن مقتل 16 شخصا في غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية
تفيد التقارير الورادة من اليمن بمقتل 16 شخصا في غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على منطقة خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله الحوثية في جنوبي البلاد.
وقال سكان في محافظة الضالع إن الغارة تسببت في انهيار أحد المباني، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن من بين حصيلة القتلى سبعة أطفال.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المسلحين الحوثيين.
رئيس مجلس العموم البريطاني يرحب بالحكم ببطلان قرار تعليق عمل البرلمان
رحب رئيس مجلس
العموم البريطاني، جون بيركو، بحكم المحكمة العليا ببطلان قرار رئيس الوزراء تعليق
عمل البرلمان.
وقال بيركو إنه
سيتشاور مع زعماء الأحزاب للاتفاق على موعد انعقاد عمل المجلس.
رئيسة المحكمة العليا: يحق لمجلسي العموم والمحافظين الانعقاد فوار
قالت رئيسة
المحكمة العليا البريطانية، بريندا هال، إن من حق رئيسي مجلسي العموم والمحافظين
دعوة أعضاء المجلسين إلى الانعقاد فورا، وذلك بعد حكم المحكمة ببطلان قرار تعليق
عمل البرلمان.
أزمة بريكست: المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية قرار تعليق عمل البرلمان
قضت المحكمة العليا في بريطانيا
بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي حظي
بتأييد جميع قضاة المحكمة الـ11، إنه يحق
للسلطة القضائية في البلاد التعليق على القرار.
وكان معارضو جونسون يرون في قرار
تعليق عمل البرلمان محاولة من قبل رئيس الوزراء لعرقلة جهود المعارضين لسياسة
حكومته الخاصة بالاتحاد الأوروبي (بريكست).
حريق في مستشفى بالجزائر يودي بحياة ثمانية رضع
قال مسؤولون في الجزائر إن حريقا نشب في مستشفى بشرق البلاد أودى بحياة ثمانية رضع.
هذا وقد تمكنت فرق مكافحة الحرائق من إنقاذ 11 من الرضع حديثي الولادة بجانب أكثر من 100 سيدة.
ونشب الحريق في جناح الولادة بمستشفى الأمومة والطفولة بوادي سوف في الجزائر.
هذا وقد أمرت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.
صاروخان يستهدفان المنطقة الخضراء في بغداد
قالت السلطات الأمنية العراقية إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة بغداد يوم أمس.
هذا ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية في المنطقة التي تضم سفارات أجنبية ومبان حكومية.
كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو أربعة أشهر من هجوم مماثل وقع بالقرب من قرب السفارة الأمريكية.
أزمة بريكست: ترقب في بريطانيا تحسبا لحكم قضائي حول تعليق البرلمان
تصدر المحكمة العليا في بريطانيا اليوم حكمها في قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق عمل برلمان البلاد لمدة خمسة أسابيع.
وتقول الحكومة إن الهيئات القضائية ليس لها أن تعلق على القرار السياسي، إلا أن معارضين يقولون إن تعليق عمل البرلمان ليس إلا محاولة من جونسون عرقلة جهود المعارضين لسياسات حكومته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي حال ما حكمت المحكمة ببطلان قرار جونسون فإنه من الممكن أن ينعقد البرلمان على الفور.
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انتخابات تونس: المرشح الزبيدي يطعن في حكم المحكمة بعد رفضها الطعون على النتائج الأولية
قال مدير حملة عبد الكريم الزبيدي، مرشح الانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي المستقيل، إنه يعتزم استئناف الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية برفض كل الطعون الستة التي تقدم بها مرشحون بشأن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويذكر أنه وباستمرارالطعون بالنتائج الأولية الراهنة، سيبيت من المستحيل تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في الموعد الأول الذي حددته هيئة الانتخابات بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكانت المحكمة قد قررت أن الإخلالات التي تم رصدها وتم الطعن على إثرها على قرارات هيئة الانتخابات غير مؤثرة على النتائج.
ماكرون يأمل في حدوث تقدم في العلاقات مع إيران "في غضون الساعات المقبلة"
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إن يأمل في حدوث تقدم في ملف العلاقات الغربية مع إيران في غضون الساعات المقبلة.
وجاء حديث ماكرون في أعقاب اجتماع استمر لساعات مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ترامب: سنشدد العقوبات على طهران ما لم تغير من سياستها، وروحاني يعلن استعداده مناقشة تعديل الاتفاق النووي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستشدد من العقوبات المفروضة على إيران في حال "لم تغير طهران من سياساتها"
وشهدت كلمة الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة توجيه انتقادات حادة للنظام الحاكم في إيران، الذي قال ترامب إنه يذكي الحرب في سوريا واليمن.
كما دافع ترامب عن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
في المقابل قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه مستعد لمناقشة إجراء تعديلات أو إضافات صغيرة على الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع قوى دولية عام 2015 شريطة التراجع عن العقوبات المفروضة على بلاده.
وجاء حديث روحاني في تصريحات صحفية أدلى بها من نيويورك.
ترامب : إيران تذكي الحرب في سوريا واليمن
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من النقد للنظام الإيراني، وذلك أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ترامب إن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم وأنها تذكي الحرب في سوريا واليمن
عاجلترامب: منظمة التجارة العالمية في حاجة إلى تغييرات جذرية
عاجلترامب يتحدث عن رغبة إيران في نزع فتيل التوتر في المنطقة
زلزال قوي يضرب كشمير
قتل 19 أشخاص على الأقل وأصيب مئات غيرهم بعدما ضرب زلزال الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشميرعلى الحدود بين الهند وباكستان.
وبحسب الجيش الباكستاني فإن عملية الإنقاذ جارية، فيما تشير تقارير أولية بوقوع أضرار مادية وفي البنى التحتية، إضافة لانهيارات في الطرق والمنازل بسبب الزلزال الذي بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر.
وقد شعر سكان مدن محيطة بينها العاصمتان الباكستانية اسلام اباد والهندية نيودلهي بالهزات.
يذكر أن منطقة كشمير هي محل نزاعات طويلة وقائمة بين الجارتين الهند وباكستان خلال العقود الست الماضية وتعد المشكلة من أكبر قضايا التوتر في جنوب قارة آسيا. وكانت تعرضت المنطقة لزلزال مدمر في عام 2005 أودى بحياة الآلاف.
نرشح قراءة: تعرف على منطقة كشمير التي تسببت بحربين بين الهند وباكستان
440 زوجا من الأحذية النسائية في عمل فني يدين العنف المنزلي في تركيا
استخدم فنان تركي في اسطنبول 440 زوجًا من الأحذية النسائية للفت الانتباه إلى مسألة العنف المنزلي في تركيا.
وبحسب ما يقول الفنان فاهيت تونا فإن ترك حذاء المتوفى على الحائط خارج منزله هي عادة موجودة في مناطق بتركيا.
وقال الأخير إنه استوحى من الطقس عملا فنيا حيث أن كل زوج من الأحذية يحمله التصميم يمثل امرأة قتلت على يد زوجها في تركيا العام الماضي.
ورفض الفنان التركي عرض الأحذية داخل الصالات الفنية وفضل عرضها على الملأ حيث عرضت في منصة عامة مخصصة لعرض الاعمال الابداعية لهدف غير ربحي في حي قابتاش في قلب اسطنبول مقتنعا بأن ذلك سيجذب المزيد من الانظار للرسالة التي اراد توصيلها.
تنظيف "حائط المبكى" من رسائل المصلين
قام فريق من عمال النظافة بإزلة الآف من الورقات الصغيرة التي يقوم الزائرون اليهود بتثبيتها على ما يسمونه بحائط المبكى ( البراق أو الحائط الغربي) في مدينة القدس، والتي تحمل طلبات يتوجهون بها للسماء.
وتمت عملية إزالة الكميات الهائلة من قصاصات الورق المطوية باحكام بواسطة عصي طويلة للتمكن من التوصل حتى لتلك الرسائل التي يتم حشرها من قبل اصحابها في باطن الجدار، بين الشقوق.
وقد جرت العادة على ازالة الرسائل من الشقوق مرتين في كل عام بإشراف من قبل الحاخام المسؤول عن الموقع شموئيل رابينوفيتش والذي يقول إنه يجب استخراجها حين امتلائها لإفساح المجال أمام المزيد.
ويؤدي أتباع الطائفة اليهودية طقوسا دينية متعددة أمام ما يعرف بحائط المبكى (البراق) ويعتبر ترك "رسالة" في أحد الشقوق الكثيرة في حائط المبكى بالنسبة لهم وسيلة سريعة للتواصل بين الشخص وربه. وتدفن الأوراق التي تنزع عن سطح الحائط، بعدها عادة على جبل الزيتون بالقدس وفقًا للطقوس.
نرشح قراءة: حاخامات مستاؤون من اختفاء رسالة أوباما من حائط المبكى
ساسة بريطانيون يطالبون باستقالة جونسون عقب الحكم ببطلان قراره تعليق عمل البرلمان
تتواصل في بريطانيا ردود الفعل التي تشيد بالحكم الذي اصدرته المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق عمل البرلمان.
ووصف زعيم الكتلة البرلمانية للحزب القومي الإسكتلندي، إيان بلاكفورد، الحكم بـ"الزلزال " قائلا إن على جونسون الاستقالة من منصبه.
أما زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، جو سوينسون، فقالت إن الحكم يظهر إن رئيس الوزراء كان مستعدا لخداع الملكة والبلاد ما يجعله غير مناسب لشغل منصبه.
ويوجد جونسون حاليا في مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأمن المصري: مقتل ستة من جماعة الإخوان في تبادل لإطلاق النار غربي القاهرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة أشخاص قالت إنهم "عناصر بجماعة الإخوان" وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة لإحدى الشقق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غربي العاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت الداخلية المصرية في بيان لها أن القتلى " كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة".
وتشهد العاصمة القاهرة ومدن مصرية أخرى تشديدا أمنيا إثر دعوات بالتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتصنف الحكومة المصرية الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، إلا أن الحركة تنفي أي دور لها في الهجمات التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.
حكم قضائي إسباني يسمح بنقل رفات الديكتاتور فرانكو بعد 44 عاما من موته
أيدت المحكمة العليا في إسبانيا خطط الحكومة بشأن إخراج ونقل رفات الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو من موقع ضريحه المشهور إلى موقع أخر.
وكانت الحكومة الاشتراكية الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز تطالب بنقل رفات الجنرال فرانكو من "وادي الشهداء"، والذي يضم ضحايا الحرب الأهلية في إسبانيا 1936ـ1939،قائلة إن وجود رفات الحاكم العسكري هناك يعد إهانة لذكرى ضحايا الحرب الذي قتل الكثير منهم على يد قوات فرانكو.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به عائلة فرانكو ضد نبش الضريح مقترحه نقل الرفات إلى موقع أخر في قلب مدريد.
وكان الحديث عن رفات الجنرال، الذي تولى رئاسة إسبانيا في القرن العشرين 1936- 1975، قد أثار الكثير من الجدل في البلاد مؤخرا.
اليمن: أنباء عن مقتل 16 شخصا في غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية
تفيد التقارير الورادة من اليمن بمقتل 16 شخصا في غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على منطقة خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله الحوثية في جنوبي البلاد.
وقال سكان في محافظة الضالع إن الغارة تسببت في انهيار أحد المباني، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن من بين حصيلة القتلى سبعة أطفال.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المسلحين الحوثيين.
رئيس مجلس العموم البريطاني يرحب بالحكم ببطلان قرار تعليق عمل البرلمان
رحب رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، بحكم المحكمة العليا ببطلان قرار رئيس الوزراء تعليق عمل البرلمان.
وقال بيركو إنه سيتشاور مع زعماء الأحزاب للاتفاق على موعد انعقاد عمل المجلس.
رئيسة المحكمة العليا: يحق لمجلسي العموم والمحافظين الانعقاد فوار
قالت رئيسة المحكمة العليا البريطانية، بريندا هال، إن من حق رئيسي مجلسي العموم والمحافظين دعوة أعضاء المجلسين إلى الانعقاد فورا، وذلك بعد حكم المحكمة ببطلان قرار تعليق عمل البرلمان.
أزمة بريكست: المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية قرار تعليق عمل البرلمان
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي حظي بتأييد جميع قضاة المحكمة الـ11، إنه يحق للسلطة القضائية في البلاد التعليق على القرار.
وكان معارضو جونسون يرون في قرار تعليق عمل البرلمان محاولة من قبل رئيس الوزراء لعرقلة جهود المعارضين لسياسة حكومته الخاصة بالاتحاد الأوروبي (بريكست).
حريق في مستشفى بالجزائر يودي بحياة ثمانية رضع
قال مسؤولون في الجزائر إن حريقا نشب في مستشفى بشرق البلاد أودى بحياة ثمانية رضع.
هذا وقد تمكنت فرق مكافحة الحرائق من إنقاذ 11 من الرضع حديثي الولادة بجانب أكثر من 100 سيدة.
ونشب الحريق في جناح الولادة بمستشفى الأمومة والطفولة بوادي سوف في الجزائر.
هذا وقد أمرت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.
صاروخان يستهدفان المنطقة الخضراء في بغداد
قالت السلطات الأمنية العراقية إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة بغداد يوم أمس.
هذا ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية في المنطقة التي تضم سفارات أجنبية ومبان حكومية.
كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو أربعة أشهر من هجوم مماثل وقع بالقرب من قرب السفارة الأمريكية.
أزمة بريكست: ترقب في بريطانيا تحسبا لحكم قضائي حول تعليق البرلمان
تصدر المحكمة العليا في بريطانيا اليوم حكمها في قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق عمل برلمان البلاد لمدة خمسة أسابيع.
وتقول الحكومة إن الهيئات القضائية ليس لها أن تعلق على القرار السياسي، إلا أن معارضين يقولون إن تعليق عمل البرلمان ليس إلا محاولة من جونسون عرقلة جهود المعارضين لسياسات حكومته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي حال ما حكمت المحكمة ببطلان قرار جونسون فإنه من الممكن أن ينعقد البرلمان على الفور.