ترامب: سنشدد العقوبات على طهران ما لم تغير من سياستها، وروحاني مستعد لمناقشة تعديل الاتفاق النووي

قال مدير حملة عبد الكريم الزبيدي، مرشح الانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي المستقيل، إنه يعتزم استئناف الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية برفض كل الطعون الستة التي تقدم بها مرشحون بشأن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويذكر أنه وباستمرارالطعون بالنتائج الأولية الراهنة، سيبيت من المستحيل تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في الموعد الأول الذي حددته هيئة الانتخابات بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكانت المحكمة قد قررت أن الإخلالات التي تم رصدها وتم الطعن على إثرها على قرارات هيئة الانتخابات غير مؤثرة على النتائج.