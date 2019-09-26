السيسي: "لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع"
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تشغيل سد النهضة لن يتم "بفرض الأمر الواقع"، مشددا، في الوقت ذاته، على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.
وخلال حوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكى، قال السيسى إن "أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت"، حسبما نقل موقع جريدة الأهرام.
و أضاف السيسي أن مصر ليس لديها مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل وأن أي إضرار بالمياه "سيكون له تأثير مدمر علي المصريين".
و أكد السيسي على أن بلاده تتبنى سياسة تتسم بالحوار وأنها بدأت تصعيدا دبلوماسيا لنقل المشكلة من مستويات ثنائية و ثلاثية لمجال طرح أكبر.
طالب جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل، الكونغرس الأمريكي بمحاسبة الرئيس دونالد ترامب، بعد بدء إجراءات مساءلته.
وفي تغريدة له على تويتر، قال بايدن "التفريغ النصي للمكالمة الهاتفية بين ترامب ورئيس أوكرانيا، تظهر خيانته لليمين"
وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق في فساد بايدن وابنه.
ويقول ترامب إن مزاعم إساءته التصرف مجرد "خدعة".
هذا ويواجه ترامب اتهامات باستخدام صلاحياته الرئاسية في الضغط على رئيس أوكرانيا، للحصول على معلومات تضر بخصمه السياسي الديمقراطي، بايدن.
البريكست: نواب يستنكرون استخدام جونسون ألفاظاً قد تحرّض على العنف خلال اليوم الأول لعودة البرلمان
اتُهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإذكاء الانقسام حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تبادله تصريحات غاضبة مع نواب في البرلمان البريطاني.
واستنكر نواب المعارضة استخدام جونسون لألفاظ مثل "الخيانة"، و"الخضوع" لوصف القانون الذي يلزم جونسون بمد أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما لم يتوصل لاتفاق مع القادة الأوروبيين بحلول التاسع عشر من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وسرت حالة من الاستهجان بين نواب البرلمان، وعبر بعضهم عن مخاوف من أن تتسبب لغة خطاب جونسون في التحريض على العنف، في وقت تشتد فيها حدة التوترات السياسية في البلاد.
في المقابل، حث عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم جونسون على اختيار كلماته بعناية.
وكان عدد من نواب البرلمان قد أفادوا بتلقيهم تهديدات بالقتل منذ إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
تغطية مباشرة
بواسطة سلمى عمارة
time_stated_uk
السيسي: "لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع"
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تشغيل سد النهضة لن يتم "بفرض الأمر الواقع"، مشددا، في الوقت ذاته، على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.
وخلال حوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكى، قال السيسى إن "أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت"، حسبما نقل موقع جريدة الأهرام.
و أضاف السيسي أن مصر ليس لديها مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل وأن أي إضرار بالمياه "سيكون له تأثير مدمر علي المصريين".
و أكد السيسي على أن بلاده تتبنى سياسة تتسم بالحوار وأنها بدأت تصعيدا دبلوماسيا لنقل المشكلة من مستويات ثنائية و ثلاثية لمجال طرح أكبر.
بايدن يتهم ترامب بالخيانة ويطالب الكونغرس بمحاسبته
طالب جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل، الكونغرس الأمريكي بمحاسبة الرئيس دونالد ترامب، بعد بدء إجراءات مساءلته.
وفي تغريدة له على تويتر، قال بايدن "التفريغ النصي للمكالمة الهاتفية بين ترامب ورئيس أوكرانيا، تظهر خيانته لليمين" وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق في فساد بايدن وابنه.
ويقول ترامب إن مزاعم إساءته التصرف مجرد "خدعة". هذا ويواجه ترامب اتهامات باستخدام صلاحياته الرئاسية في الضغط على رئيس أوكرانيا، للحصول على معلومات تضر بخصمه السياسي الديمقراطي، بايدن.
البريكست: نواب يستنكرون استخدام جونسون ألفاظاً قد تحرّض على العنف خلال اليوم الأول لعودة البرلمان
اتُهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإذكاء الانقسام حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تبادله تصريحات غاضبة مع نواب في البرلمان البريطاني.
واستنكر نواب المعارضة استخدام جونسون لألفاظ مثل "الخيانة"، و"الخضوع" لوصف القانون الذي يلزم جونسون بمد أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما لم يتوصل لاتفاق مع القادة الأوروبيين بحلول التاسع عشر من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وسرت حالة من الاستهجان بين نواب البرلمان، وعبر بعضهم عن مخاوف من أن تتسبب لغة خطاب جونسون في التحريض على العنف، في وقت تشتد فيها حدة التوترات السياسية في البلاد.
في المقابل، حث عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم جونسون على اختيار كلماته بعناية.
وكان عدد من نواب البرلمان قد أفادوا بتلقيهم تهديدات بالقتل منذ إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.