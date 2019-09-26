السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تشغيل سد النهضة لن يتم "بفرض الأمر الواقع"، مشددا، في الوقت ذاته، على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.

وخلال حوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكى، قال السيسى إن "أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت"، حسبما نقل موقع جريدة الأهرام.

و أضاف السيسي أن مصر ليس لديها مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل وأن أي إضرار بالمياه "سيكون له تأثير مدمر علي المصريين".

و أكد السيسي على أن بلاده تتبنى سياسة تتسم بالحوار وأنها بدأت تصعيدا دبلوماسيا لنقل المشكلة من مستويات ثنائية و ثلاثية لمجال طرح أكبر.