المعارضة البريطانية تدرس خيار التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، وترامب يصف نواباً ديمقراطيين ب"المتوحشين عديمي الفائدة"

المغرب: مقتل 7 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة المحمدية
قالت السلطات المغربية، اليوم، إنها انتشلت جثث سبعة أشخاص، من بينهم امرأة،
قبالة سواحل مدينة المحمدية، التي تبعد 65 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط؛ بعد غرق
قارب للمهاجرين بطريقة غير مشروعة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أنه "تم صباح اليوم السبت..
العثور على جثث 7 مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ المتواجد بمنطقة
عين حرودة، وذلك بعد جنوح الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة
ساحل المحمدية".
وتابع البيان "تم العثور على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي وتم
نقلهم للمستشفى الإقليمي بالمحمدية حيث استعادوا الوعي هناك بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة".
وأضافت الوزارة أنها فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف
وملابسات الحادث.
مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط جدل حول تدني نسبة الإقبال
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الأفغانية أبوابها وسط اتهامات بأن نظام التصويت كان معيبا وبأن نسب الإقبال متدنية، ما يأجج المخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو مزيد من الفوضى، في حال لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة.
ورغم قرار اللجنة المنظمة للانتخابات تمديد مدة التصويت ساعتين بسبب اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم، إلا أن تقارير تقديرية مبكرة أشارت لتدني نسبة الإقبال على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة قبل خمس سنوات؛ بسبب المخاوف والتهديدات الأمنية.
وكانت حركة طالبان قد استهدفت مراكز اقتراع عدة في قندهار وكابول ومناطق أخرى، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 آخرين في هجمات بالقنابل وقذائف الهاون.
ويتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، بحلول السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما تعلن النتائج النهائية يوم السابع من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وإذا لم يحصل أي مرشح على 51% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بين المرشحيّن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ويذكر أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، والرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد الله عبد الله، يعدان المرشحين الرئيسيين في سباق الرئاسة الأفغانية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
اليمن: الحوثيون يعلنون شن هجوم على نجران وأسر 3 ألوية عسكرية من قوات التحالف قبالة محافظة صعدة
قال المتحدث
العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية، العميد يحيى سريع، اليوم، إن الجماعة شنت
هجوماً على الحدود مع مدينة نجران الجنوبية السعودية.
وأضاف المتحدث باسم الحركة أن قواتها تمكنت من "محاصرة 3 ألوية من قوات التحالف العربي والقوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، وفصيل كامل من الجيش السعودي".
وفي بيان بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الحركة، أضاف المتحدث أن
ما سماه عملية "نصر من الله"، هي "أكبر عملية استدراج لقوات العدو
منذ بدء العدوان"، مشيراً إلى أن "الآلاف من قوات العدو بينهم قادة
وضباط وجنود في الجيش السعودي قد أُسروا، كما تم اغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية"
وقال سريع "تم تحرير مئات الكيلومترات في محور نجران، و شاركت وحدات متخصصة من قواتنا في إطار دعم وإسناد العملية، بعد استسلام الآلاف من قوات التحالف، عملت قواتنا على تأمين الأسرى من غارات الطيران السعودي التي حاولت استهدافهم ونطمئن كل أهالي الأسرى من مختلف الجنسيات بأننا سنتعامل معهم بطريقة إنسانية وسنتخذ إجراءات إضافية لحماية الأسرى من مختلف الجنسيات، وصولا لصفقة التبادل وسيعلن خلال الأيام القادمة المزيد من نتائج وتفاصيل العملية".
هذا ولم يصدر، حتى الآن، أي رد، بالتأكيد أو بالنفي، من الجانب السعودي على
الإعلان الحوثي .
بريكست: المعارضة البريطانية تدرس خيار التصويت على حجب الثقة عن حكومة جونسون
تدرس
أحزاب المعارضة في بريطانيا الخطوات التالية، في مسعاها لتجنب خروج بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق، وذلك قبل أقل من شهر على الموعد
المزمع للخروج، في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقال
ستيوارت هوسي، وهو عضو بارز في الحزب القومي الاسكتلندي، ثالث أكبر كتلة في
البرلمان البريطاني، إن ثمة إمكانية واقعية للتصويت على حجب الثقة عن حكومة
الأقلية، برئاسة بوريس جونسون، الأسبوع المقبل.
وأشار
هوسي إلى أن السياسيين لا يثقون في امتثال جونسون للقانون الجديد الذي أقرّه
البرلمان البريطاني، مؤخراً، للحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق دون
الحصول على موافقة أعضاء البرلمان.
هذا
ويغيب التوافق بين أحزاب المعارضة حول هوية من سيتولى حكومة تصريف الأعمال، في حال
صوَّت أعضاء البرلمان لصالح حجب الثقة عن حكومة جونسون.
ويقول
حزب الديمقراطيين الأحرار إنه لن يدعم تولي زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، هذا
المنصب.
مصر: عودة الحياة إلى طبيعتها في ميدان التحرير والسلطات تفرج عن مواطن أردني
أعادت السلطات المصرية فتح المحاور المؤدية إلى ميدان التحرير، بقلب القاهرة، كما أعادت العمل بثلاث محطات لمترو الأنفاق في محيط الميدان، بعد إغلاقها بشكل كامل، يوم أمس، تحسبا لدعوات للتظاهر بالميدان، الذي كان رمزا لثورة 25 يناير، التي تنحى على إثرها الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، عام 2011.
وأزالت السلطات الحواجز الحديدية التي كانت تغلق مداخل الميدان ومخارجه كما فتحت الطرق والشوارع المؤدية إليه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما انصرف عدد كبير من سيارات الشرطة التي كانت تغلق تلك المنافذ في محافظة الجيزة المجاورة.
وكانت مظاهرات محدودة وخاطفة قد خرجت في عدة مناطق، ضد الرئيس السيسي، غير أن الآلاف من مؤيديه نظموا تجمعا احتفاليا في ساحة المنصة بمدينة نصر، شرقي العاصمة.
وقلَّل السيسي من أهمية دعوات التظاهر ضده، التي كان أحد أبرز من دعوا إليها، المقاول والممثل، محمد علي المقيم في أسبانيا.
من ناحية أخرى أفرجت السلطات المصرية عن مواطن أردني الجنسية، يدعى أشرف العمري، كان بين من تم إيقافهم، الأسبوع الماضي، على خلفية تظاهرات وقعت، الجمعة والسبت الماضيين، بحسب بيان للناطق باسم الخارجية الأردنية في بيان صحفي.
واشنطن بوست: ترامب أخبر روسيا بأنه "ليس قلقاً" من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
نشرت صحيفة
"واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر اثنين من كبار المسؤولين
الروس بأنه "ليس قلقاً" من تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، عام 2016،
لأن "الولايات المتحدة فعلت الشيئ نفسه مع دول أخرى".
وبحسب الصحيفة، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بالمكتب
البيضاوي، عام 2017، جمع ترامب، ووزير الخارجية
الروسي، سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة حينذاك، سيرغي كيسلياك.
وتشير الصحيفة إلى أن الوصول لملخص أعمال هذا الاجتماع،
اقتصر على دائرة محدودة جدا من المسؤولين أصحاب الرتب الأمنية العليا منعا لأي تسريبات.
وتشير وسائل إعلام أمريكية أخرى إلى أن عددًا من
المحادثات التي أجراها ترامب مع قادة أجانب، قد تم حفظها في خوادم الحواسيب عالية
السرية، بما فيها لقاءات ترامب مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومع شخصيات من العائلة
المالكة السعودية.
مصر: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على نقطة تفتيش وسط سيناء إلى 8 أشخاص
ارتفعت حصيلة الهجوم المسلح على نقطة تفتيش للجيش المصري في وسط سيناء إلى ثمانية قتلى بينهم ضابط، بعد وفاة أربعة مجندين متأثرين بجراحهم.
وقال مصدر أمني إن مسلحين بأسلحة خفيفة استهدفوا، أمس، ارتكاز "تفاحة " الأمني، جنوب بئر العبد بوسط سيناء، ما أدى لمقتل عدد من القوات الأمنية.
وأعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له قائلا "إن ١٥ مسلحاً من عناصره قتلوا في الهجوم".
ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قتلى الجيش المصري في الهجوم الأخير وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن المعركة ضد الإرهاب مستمرة ولا يمكن القضاء عليه دون إرادة شعبية".
وتخوض قوات الجيش والشرطة المدنية المصرية منذ سنوات حملات مسلحة ضد مسلحين في شمال سيناء ينتمون لما يعرف بولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الأفغان يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط هجمات في عدة مدن
يدلي الناخبون الأفغان، اليوم، بأصواتهم في
انتخابات رئاسية شابها العنف.
ورغم التعزيزات الأمنية المشددة،
وانتشار عشرات الآلاف من الجنود لتأمين مراكز الاقتراع، هز انفجار إحدى مراكز
الاقتراع في مدينة قندهار الجنوبية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً.
كما هزت انفجارات عدة مدن أخرى، من
بينها العاصمة كابول.
ورغم تعدد المرشحين لانتخابات
الرئاسة الأفغانية إلا أنه من المرجح أن ينحصر السباق الرئاسي بين الرئيس المنتهية
ولايته أشرف غني، ونائبه السابق، عبد الله عبد الله.
ويوجد حوالي 9.6 مليون ناخب مسجل بين سكان البلاد البالغ
عددهم 34 مليون نسمة.
تغطية مباشرة
بواسطة سلمى عمارة و أميرة عباس
time_stated_uk
محاولة عزل ترامب: الرئيس الأمريكي يصف نواباً ديمقراطيين ب"المتوحشين عديمي الفائدة"
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا، الزعماء الديمقراطيون في الكونغرس، بال "تحرش بالرئاسة".
وفي تغريدة له على تويتر، وصف الرئيس ترامب 6 من نواب الكونغرس بال "المتوحشين الديمقراطيين عديمي الفائدة"، من بينهم أربع نائبات كان ترامب قد اتُهم بتوجيه خطاب عنصري لهن.
وفي آخر تطور لإجراءات عزل ترامب، أمرت لجان الكونغرس وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بتسليم كافة الوثائق المتعلقة بأوكرانيا، بحلول يوم الجمعة المقبل.
وأظهراستطلاعان جديدان للرأي زيادة الدعم الشعبي لعملية عزل الرئيس الأمريكي، بعد مزاعم تتهمه بممارسة ضغوط على نظيره الأوكراني، لفتح تحقيق في فساد نجل خصمه السياسي، جون بايدن.
محاولة عزل ترامب: الديمقراطيون يطالبون بومبيو بتسليم وثائق حول علاقة الإدارة الأمريكية بأوكرانيا
المغرب: مقتل 7 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة المحمدية
قالت السلطات المغربية، اليوم، إنها انتشلت جثث سبعة أشخاص، من بينهم امرأة، قبالة سواحل مدينة المحمدية، التي تبعد 65 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط؛ بعد غرق قارب للمهاجرين بطريقة غير مشروعة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أنه "تم صباح اليوم السبت.. العثور على جثث 7 مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ المتواجد بمنطقة عين حرودة، وذلك بعد جنوح الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة ساحل المحمدية".
وتابع البيان "تم العثور على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي وتم نقلهم للمستشفى الإقليمي بالمحمدية حيث استعادوا الوعي هناك بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة".
وأضافت الوزارة أنها فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط جدل حول تدني نسبة الإقبال
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الأفغانية أبوابها وسط اتهامات بأن نظام التصويت كان معيبا وبأن نسب الإقبال متدنية، ما يأجج المخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو مزيد من الفوضى، في حال لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة.
ورغم قرار اللجنة المنظمة للانتخابات تمديد مدة التصويت ساعتين بسبب اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم، إلا أن تقارير تقديرية مبكرة أشارت لتدني نسبة الإقبال على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة قبل خمس سنوات؛ بسبب المخاوف والتهديدات الأمنية.
وكانت حركة طالبان قد استهدفت مراكز اقتراع عدة في قندهار وكابول ومناطق أخرى، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 آخرين في هجمات بالقنابل وقذائف الهاون.
ويتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، بحلول السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما تعلن النتائج النهائية يوم السابع من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وإذا لم يحصل أي مرشح على 51% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بين المرشحيّن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ويذكر أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، والرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد الله عبد الله، يعدان المرشحين الرئيسيين في سباق الرئاسة الأفغانية.
اليمن: الحوثيون يعلنون شن هجوم على نجران وأسر 3 ألوية عسكرية من قوات التحالف قبالة محافظة صعدة
قال المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية، العميد يحيى سريع، اليوم، إن الجماعة شنت هجوماً على الحدود مع مدينة نجران الجنوبية السعودية.
وأضاف المتحدث باسم الحركة أن قواتها تمكنت من "محاصرة 3 ألوية من قوات التحالف العربي والقوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، وفصيل كامل من الجيش السعودي".
وفي بيان بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الحركة، أضاف المتحدث أن ما سماه عملية "نصر من الله"، هي "أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان"، مشيراً إلى أن "الآلاف من قوات العدو بينهم قادة وضباط وجنود في الجيش السعودي قد أُسروا، كما تم اغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية"
وقال سريع "تم تحرير مئات الكيلومترات في محور نجران، و شاركت وحدات متخصصة من قواتنا في إطار دعم وإسناد العملية، بعد استسلام الآلاف من قوات التحالف، عملت قواتنا على تأمين الأسرى من غارات الطيران السعودي التي حاولت استهدافهم ونطمئن كل أهالي الأسرى من مختلف الجنسيات بأننا سنتعامل معهم بطريقة إنسانية وسنتخذ إجراءات إضافية لحماية الأسرى من مختلف الجنسيات، وصولا لصفقة التبادل وسيعلن خلال الأيام القادمة المزيد من نتائج وتفاصيل العملية".
هذا ولم يصدر، حتى الآن، أي رد، بالتأكيد أو بالنفي، من الجانب السعودي على الإعلان الحوثي .
ليفربول يحقق فوزاً صعباً على شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل في منافسات الدوري الإنجليزي
فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل لاعب ليفربول، جورجيو فينالدوم، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة والستين من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده من النقاط في البريميرليج لـ21 نقطة، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط.
عاجلالناقلة البريطانيا "ستينا إمبيرو" ترسو في ميناء راشد بإمارة دبي
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشركة المالكة للناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران لعشرة أسابيع، القول إن الناقلة رست، اليوم، في ميناء راشد بإمارة دبي.
وكانت إيران قد احتجزت الناقلة التي ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز، بدعوى انتهاكها لقواعد الملاحة الدولية.
الجيش الإسرائيلي: العثور على بقايا قذيفة صاروخية يعتقد أنها جاءت من مصر
أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على بقايا قذيفة صاروخية قال إنه "يبدو أنها ناتجة عن انزلاق النيران من مصر"، ما أدى إلى إصابة مبنى مدني ومركبة بمستوطنة "بني نتساريم".
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على موقع تويتر، إنه لم تقع إصابات بشرية جراء القذيفة، التي يعتقد أنها جاءت من مصر.
ويذكر أن قوات الجيش والشرطة المصرية تقوم بعمليات عسكرية لمكافحة ما يوصف بالإرهاب في مناطق شمال ووسط سيناء.
ولم يعلق الجيش المصري على هذه الأنباء حتى الآن.
بريكست: المعارضة البريطانية تدرس خيار التصويت على حجب الثقة عن حكومة جونسون
تدرس أحزاب المعارضة في بريطانيا الخطوات التالية، في مسعاها لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق، وذلك قبل أقل من شهر على الموعد المزمع للخروج، في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقال ستيوارت هوسي، وهو عضو بارز في الحزب القومي الاسكتلندي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان البريطاني، إن ثمة إمكانية واقعية للتصويت على حجب الثقة عن حكومة الأقلية، برئاسة بوريس جونسون، الأسبوع المقبل.
وأشار هوسي إلى أن السياسيين لا يثقون في امتثال جونسون للقانون الجديد الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مؤخراً، للحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء البرلمان.
هذا ويغيب التوافق بين أحزاب المعارضة حول هوية من سيتولى حكومة تصريف الأعمال، في حال صوَّت أعضاء البرلمان لصالح حجب الثقة عن حكومة جونسون.
ويقول حزب الديمقراطيين الأحرار إنه لن يدعم تولي زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، هذا المنصب.
مصر: عودة الحياة إلى طبيعتها في ميدان التحرير والسلطات تفرج عن مواطن أردني
أعادت السلطات المصرية فتح المحاور المؤدية إلى ميدان التحرير، بقلب القاهرة، كما أعادت العمل بثلاث محطات لمترو الأنفاق في محيط الميدان، بعد إغلاقها بشكل كامل، يوم أمس، تحسبا لدعوات للتظاهر بالميدان، الذي كان رمزا لثورة 25 يناير، التي تنحى على إثرها الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، عام 2011.
وأزالت السلطات الحواجز الحديدية التي كانت تغلق مداخل الميدان ومخارجه كما فتحت الطرق والشوارع المؤدية إليه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما انصرف عدد كبير من سيارات الشرطة التي كانت تغلق تلك المنافذ في محافظة الجيزة المجاورة.
وكانت مظاهرات محدودة وخاطفة قد خرجت في عدة مناطق، ضد الرئيس السيسي، غير أن الآلاف من مؤيديه نظموا تجمعا احتفاليا في ساحة المنصة بمدينة نصر، شرقي العاصمة.
وقلَّل السيسي من أهمية دعوات التظاهر ضده، التي كان أحد أبرز من دعوا إليها، المقاول والممثل، محمد علي المقيم في أسبانيا.
من ناحية أخرى أفرجت السلطات المصرية عن مواطن أردني الجنسية، يدعى أشرف العمري، كان بين من تم إيقافهم، الأسبوع الماضي، على خلفية تظاهرات وقعت، الجمعة والسبت الماضيين، بحسب بيان للناطق باسم الخارجية الأردنية في بيان صحفي.
واشنطن بوست: ترامب أخبر روسيا بأنه "ليس قلقاً" من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر اثنين من كبار المسؤولين الروس بأنه "ليس قلقاً" من تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، عام 2016، لأن "الولايات المتحدة فعلت الشيئ نفسه مع دول أخرى".
وبحسب الصحيفة، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بالمكتب البيضاوي، عام 2017، جمع ترامب، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة حينذاك، سيرغي كيسلياك.
وتشير الصحيفة إلى أن الوصول لملخص أعمال هذا الاجتماع، اقتصر على دائرة محدودة جدا من المسؤولين أصحاب الرتب الأمنية العليا منعا لأي تسريبات.
وتشير وسائل إعلام أمريكية أخرى إلى أن عددًا من المحادثات التي أجراها ترامب مع قادة أجانب، قد تم حفظها في خوادم الحواسيب عالية السرية، بما فيها لقاءات ترامب مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومع شخصيات من العائلة المالكة السعودية.
مصر: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على نقطة تفتيش وسط سيناء إلى 8 أشخاص
ارتفعت حصيلة الهجوم المسلح على نقطة تفتيش للجيش المصري في وسط سيناء إلى ثمانية قتلى بينهم ضابط، بعد وفاة أربعة مجندين متأثرين بجراحهم.
وقال مصدر أمني إن مسلحين بأسلحة خفيفة استهدفوا، أمس، ارتكاز "تفاحة " الأمني، جنوب بئر العبد بوسط سيناء، ما أدى لمقتل عدد من القوات الأمنية.
وأعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له قائلا "إن ١٥ مسلحاً من عناصره قتلوا في الهجوم".
ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قتلى الجيش المصري في الهجوم الأخير وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن المعركة ضد الإرهاب مستمرة ولا يمكن القضاء عليه دون إرادة شعبية".
وتخوض قوات الجيش والشرطة المدنية المصرية منذ سنوات حملات مسلحة ضد مسلحين في شمال سيناء ينتمون لما يعرف بولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
الأفغان يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط هجمات في عدة مدن
يدلي الناخبون الأفغان، اليوم، بأصواتهم في انتخابات رئاسية شابها العنف.
ورغم التعزيزات الأمنية المشددة، وانتشار عشرات الآلاف من الجنود لتأمين مراكز الاقتراع، هز انفجار إحدى مراكز الاقتراع في مدينة قندهار الجنوبية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً.
كما هزت انفجارات عدة مدن أخرى، من بينها العاصمة كابول.
ورغم تعدد المرشحين لانتخابات الرئاسة الأفغانية إلا أنه من المرجح أن ينحصر السباق الرئاسي بين الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني، ونائبه السابق، عبد الله عبد الله.
ويوجد حوالي 9.6 مليون ناخب مسجل بين سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.