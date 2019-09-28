المعارضة البريطانية تدرس خيار التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، وترامب يصف نواباً ديمقراطيين ب"المتوحشين عديمي الفائدة"

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا، الزعماء الديمقراطيون في الكونغرس، بال "تحرش بالرئاسة".

وفي تغريدة له على تويتر، وصف الرئيس ترامب 6 من نواب الكونغرس بال "المتوحشين الديمقراطيين عديمي الفائدة"، من بينهم أربع نائبات كان ترامب قد اتُهم بتوجيه خطاب عنصري لهن.

وفي آخر تطور لإجراءات عزل ترامب، أمرت لجان الكونغرس وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بتسليم كافة الوثائق المتعلقة بأوكرانيا، بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأظهراستطلاعان جديدان للرأي زيادة الدعم الشعبي لعملية عزل الرئيس الأمريكي، بعد مزاعم تتهمه بممارسة ضغوط على نظيره الأوكراني، لفتح تحقيق في فساد نجل خصمه السياسي، جون بايدن.

محاولة عزل ترامب: الديمقراطيون يطالبون بومبيو بتسليم وثائق حول علاقة الإدارة الأمريكية بأوكرانيا