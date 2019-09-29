أنباء عن القبض على الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، وانتخابات تشريعية في النمسا

تفيد البيانات الأولية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأفغانية إن الأقبال على الاقتراع الرئاسي الذي جرى أمس هو الأدنى منذ عام 2001.

ويُتوقع أن إجمالي من شاركوا في الانتخابات الرئاسية لم يتجاوز المليونين، ما يعني أن واحدا من كل خمسة يحق لهم التصويت أدلى بصوته.

ويرى مراقبون إن تراجع الأقبال على الانتخابات يرجع إلى القلق حيال الأوضاع الأمنية وفقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها.

وشارك 15 مرشحا في الانتخابات من بينهم الرئيس الحالي أشرف غني، ومنافسه عبد الله عبد الله.

هذا ولن تعلن النتائج النهائية قبل شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.