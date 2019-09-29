أنباء عن القبض على الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، وانتخابات تشريعية في النمسا

وتقول الأسطورة إن أحد رعاة الغنم، وهو شاب يُدعى كالدي، كان يرعى قطيعا من الغنم في غابات كافا المطيرة وارفة الظلال في إثيوبيا، ثم لاحظ أن الماعز أصبحت أكثر نشاطا وحيوية وتكاد ترقص. وبعد بحث واستقصاء، اكتشف أن الماعز أكلت ثمارا حمراء تشبه الكرز الأحمر من الأشجار، وقرر أن يجربها بنفسه لينضم إلى الماعز الراقص.
THOMAS LEWTON AND ALICE MCCOOLCopyright: THOMAS LEWTON AND ALICE MCCOOL
إقبال منخفض في الانتخابات الرئاسية الأفغانية
تفيد البيانات الأولية
الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأفغانية إن الأقبال على الاقتراع الرئاسي الذي جرى
أمس هو الأدنى منذ عام 2001.
ويُتوقع أن إجمالي من
شاركوا في الانتخابات الرئاسية لم يتجاوز المليونين، ما يعني أن واحدا من كل خمسة
يحق لهم التصويت أدلى بصوته.
ويرى مراقبون إن تراجع
الأقبال على الانتخابات يرجع إلى القلق حيال الأوضاع الأمنية وفقدان الثقة في
العملية الانتخابية برمتها.
وشارك 15
مرشحا في الانتخابات من بينهم الرئيس الحالي أشرف غني، ومنافسه عبد الله عبد الله.
هذا ولن
تعلن النتائج النهائية قبل شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
AFPCopyright: AFP
وكالة الأنباء السعودية: مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان عقب مشادة مع صديق له
أفادت وكالة الأنباء السعودية بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم، في تبادل لإطلاق نار عقب مشادة بينه وبين أحد أصدقائه.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الحادثة التي جرت في مدينة جدة الساحلية أسفرت عن مقتل الجاني الذي لقي حتفه على يد قوات الأمن.
وكان الفغم الحارس الشخصي للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
أنباء عن القبض على الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح
قالت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحاموه إنه تم إلقاء القبض عليه صباح الأحد لدى خروجه من قسم الشرطة الذي ينفذ فيه عقوبة المراقبة التي تلت انتهاء محكوميته بالسجن 5 سنوات لمخالفة قانون التظاهر.
وأوضحت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح أن شقيقها لم يخرج كالمعتاد من قسم الشرطة بعد قضاء فترة المراقبة، وبسؤال المسؤولين بالقسم أفادوا بأنه سيعرض على نيابة أمن الدولة من دون إبداء المزيد من التفاصيل.
هذا ولم يصدر بعد أي تعقيب من السلطات المصرية حول الأمر.
وكان علاء عبد الفتاح من الناشطين الذين شاركو في ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011 على نظام الرئيس السباق محمد حسني مبارك.
تغطية مباشرة
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ومن المتوقع أن يعاود حزب رئيس الوزراء المحافظ سباستيان كورز تصدر قائمة الأحزاب من حيث عدد المقاعد لكن دون أن يحقق الأغلبية.
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يحتفل العالم، في 29 سبتمبر/أيلول من كل عام، باليوم العالمي للقهوة، وهو مناسبة للاحتفال بهذا المشروب المنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
تعرف على حكاية القهوة في يومها العالمي
وتقول الأسطورة إن أحد رعاة الغنم، وهو شاب يُدعى كالدي، كان يرعى قطيعا من الغنم في غابات كافا المطيرة وارفة الظلال في إثيوبيا، ثم لاحظ أن الماعز أصبحت أكثر نشاطا وحيوية وتكاد ترقص. وبعد بحث واستقصاء، اكتشف أن الماعز أكلت ثمارا حمراء تشبه الكرز الأحمر من الأشجار، وقرر أن يجربها بنفسه لينضم إلى الماعز الراقص.
إقبال منخفض في الانتخابات الرئاسية الأفغانية
تفيد البيانات الأولية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأفغانية إن الأقبال على الاقتراع الرئاسي الذي جرى أمس هو الأدنى منذ عام 2001.
ويُتوقع أن إجمالي من شاركوا في الانتخابات الرئاسية لم يتجاوز المليونين، ما يعني أن واحدا من كل خمسة يحق لهم التصويت أدلى بصوته.
ويرى مراقبون إن تراجع الأقبال على الانتخابات يرجع إلى القلق حيال الأوضاع الأمنية وفقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها.
وشارك 15 مرشحا في الانتخابات من بينهم الرئيس الحالي أشرف غني، ومنافسه عبد الله عبد الله.
هذا ولن تعلن النتائج النهائية قبل شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وكالة الأنباء السعودية: مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان عقب مشادة مع صديق له
أفادت وكالة الأنباء السعودية بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم، في تبادل لإطلاق نار عقب مشادة بينه وبين أحد أصدقائه.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الحادثة التي جرت في مدينة جدة الساحلية أسفرت عن مقتل الجاني الذي لقي حتفه على يد قوات الأمن.
وكان الفغم الحارس الشخصي للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
أنباء عن القبض على الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح
قالت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحاموه إنه تم إلقاء القبض عليه صباح الأحد لدى خروجه من قسم الشرطة الذي ينفذ فيه عقوبة المراقبة التي تلت انتهاء محكوميته بالسجن 5 سنوات لمخالفة قانون التظاهر.
وأوضحت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح أن شقيقها لم يخرج كالمعتاد من قسم الشرطة بعد قضاء فترة المراقبة، وبسؤال المسؤولين بالقسم أفادوا بأنه سيعرض على نيابة أمن الدولة من دون إبداء المزيد من التفاصيل.
هذا ولم يصدر بعد أي تعقيب من السلطات المصرية حول الأمر.
وكان علاء عبد الفتاح من الناشطين الذين شاركو في ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011 على نظام الرئيس السباق محمد حسني مبارك.