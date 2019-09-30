ولي العهد السعودي: أسعار النفط سترتفع بصورة خيالية ما لم يتحرك العالم لردع إيران

يتجمع عدد من قادة\nوزعماء دول العالم في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في يوم الحداد وجنازة\nالرئيس الراحل جاك شيراك. وتضم قائمة الزعماء\nالمتوقع مشاركتهم في المراسم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء\nاللبناني سعد الحريري. هذا\nوسيوارى شيراك الثرى في مقابر مونبرناس حيث تم دفن ابنته لورنسي في عام 2016.
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قادة وزعماء يشاركون في جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك
يتجمع عدد من قادة وزعماء دول العالم في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في يوم الحداد وجنازة الرئيس الراحل جاك شيراك.
وتضم قائمة الزعماء المتوقع مشاركتهم في المراسم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
هذا وسيوارى شيراك الثرى في مقابر مونبرناس حيث تم دفن ابنته لورنسي في عام 2016.
ولي العهد السعودي: أسعار النفط سترتفع بصورة خيالية ما لم يتم ردع إيران
حذر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أن أسعار النفط سترتفع بصورة خيالية في حال لم يتحرك العالم لردع إيران.
وشدد الأمير السعودي في مقابلة مع قناة سي بي اس الأمريكية على أن نشوب حرب بين بلاده وإيران قد يتسبب في تدمير الاقتصاد العالمي.
ويأتي حديث ولي العهد السعودي في أعقاب تعرض منشآت نفطية في شرقي المملكة لهجمات تقول الرياض إن إيران من يقف وراءها، وهو الأمر الذي تنفيه طهران.
كذلك تطرق محمد بن سلمان إلى قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قائلا إنه يتحمل جزءا من المسؤولية لكنه نفى كونه من أمر بقتل الصحفي.