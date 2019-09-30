ولي العهد السعودي: أسعار النفط سترتفع بصورة خيالية ما لم يتحرك العالم لردع إيران

حذر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أن أسعار النفط سترتفع بصورة خيالية في حال لم يتحرك العالم لردع إيران.

وشدد الأمير السعودي في مقابلة مع قناة سي بي اس الأمريكية على أن نشوب حرب بين بلاده وإيران قد يتسبب في تدمير الاقتصاد العالمي.

ويأتي حديث ولي العهد السعودي في أعقاب تعرض منشآت نفطية في شرقي المملكة لهجمات تقول الرياض إن إيران من يقف وراءها، وهو الأمر الذي تنفيه طهران.

كذلك تطرق محمد بن سلمان إلى قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قائلا إنه يتحمل جزءا من المسؤولية لكنه نفى كونه من أمر بقتل الصحفي.