وول ستريت جورنال: وزير الخارجية مايك بومبيو كان من بين المسؤولين الذين استمعوا إلى مكاملة ترامب مع نظيره الأوكراني
ReutersCopyright: Reuters
عاجلإجراءت عزل ترامب: المفتش العام لأجهزة المخابرات الأمريكية يقول إن المشتكي كان مسؤولا ولديه إمكانية الإطلاع على المعلومات والمصادر
-- متابعة للشكوى التي تقدم بها شخص للإبلاغ عما وصفه بمخالفات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمن القومي.
-- كشف هذا الشخص، الذي يُقال بأنه ضابط بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آى اية)، أن ترامب حاول الضغط على رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي للتحقيق مع ادعاءات مشكوك فيها ضد جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي لإنتخابات الرئاسة عام 2020، وكذلك التحقيق في مزاعم تتعلق بنجله.
-- استند هذا الشخص على نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي.
-- وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية محركا رئيسيا لتحقيق يهدف إلى عزل ترامب من جانب الديمقراطيين، وهي الجهود التي قد تتسبب في طرد الرئيس الأمريكي من منصبه، ولكن هذا الإجراء يتطلب موافقة أعضاء من حزبه الجمهوري للوقوف ضده.
ReutersCopyright: Reuters
مظاهرات مصر: إطلاق سراح العشرات دون توجيه اتهامات
قالت منظمات حقوقية مصرية إن قوات الأمن أطلقت سراح العشرات ممن ألقي القبض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات 20 سبتمبر أيلول ومظاهرات 27 سبتمبر أيلول، في مصر، دون أن توجه لهم أي اتهامات أو تحرر ضدهم أي محاضر شرطية، في عدة محافظات.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن السلطات الأمنية المصرية، أطلقت سراح العشرات في محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية، فيما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إطلاق سراح العشرات في محافظتي السويس والبحيرة بالإضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة.
وكانت مراكز حقوقية مصرية ومحامون قالوا إن قوات الأمن احتجزت ما يقارب ألفين شخص، على خلفية المظاهرات المحدودة التي تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قضية هاجر الريسوني: سجن الصحافية المغربية لمدة عام بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني"
قضت محكمة مغربية بسجن الصحافية هاجر الريسوني لمدة عام بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني"و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج".
وكانت هاجر قد دافعت عن نفسها في رسالة خطية من محبسها، واتهمت السلطات بتلفيق تهم لها دوافع سياسية لتغطيتها التظاهرات في شمال البلاد.
وحكم على الطبيب النسائي الذي قام بعملية الإجهاض بالسجن مدة عامين، كما قررت المحكمة السجن سنة واحدة لخطيبها. وحكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ.
وأعادت القضية النقاش حول وضع حرية الصحافة والحريات الفردية في البلاد. كما أحيت الدعوات إلى إلغاء تجريم الإجهاض في المغرب الذي يسجل يوميا بين 500 و 800 حالة إجهاض.
وحظيت هاجر بحملات مساندة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وول ستريت جورنال: وزير الخارجية مايك بومبيو كان من بين المسؤولين الذين استمعوا إلى مكاملة ترامب مع نظيره الأوكراني
عاجلإجراءت عزل ترامب: المفتش العام لأجهزة المخابرات الأمريكية يقول إن المشتكي كان مسؤولا ولديه إمكانية الإطلاع على المعلومات والمصادر
-- متابعة للشكوى التي تقدم بها شخص للإبلاغ عما وصفه بمخالفات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمن القومي.
-- كشف هذا الشخص، الذي يُقال بأنه ضابط بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آى اية)، أن ترامب حاول الضغط على رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي للتحقيق مع ادعاءات مشكوك فيها ضد جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي لإنتخابات الرئاسة عام 2020، وكذلك التحقيق في مزاعم تتعلق بنجله.
-- استند هذا الشخص على نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي.
-- وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية محركا رئيسيا لتحقيق يهدف إلى عزل ترامب من جانب الديمقراطيين، وهي الجهود التي قد تتسبب في طرد الرئيس الأمريكي من منصبه، ولكن هذا الإجراء يتطلب موافقة أعضاء من حزبه الجمهوري للوقوف ضده.
مظاهرات مصر: إطلاق سراح العشرات دون توجيه اتهامات
قالت منظمات حقوقية مصرية إن قوات الأمن أطلقت سراح العشرات ممن ألقي القبض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات 20 سبتمبر أيلول ومظاهرات 27 سبتمبر أيلول، في مصر، دون أن توجه لهم أي اتهامات أو تحرر ضدهم أي محاضر شرطية، في عدة محافظات.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن السلطات الأمنية المصرية، أطلقت سراح العشرات في محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية، فيما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إطلاق سراح العشرات في محافظتي السويس والبحيرة بالإضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة.
وكانت مراكز حقوقية مصرية ومحامون قالوا إن قوات الأمن احتجزت ما يقارب ألفين شخص، على خلفية المظاهرات المحدودة التي تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قضية هاجر الريسوني: سجن الصحافية المغربية لمدة عام بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني"
قضت محكمة مغربية بسجن الصحافية هاجر الريسوني لمدة عام بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني"و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج". وكانت هاجر قد دافعت عن نفسها في رسالة خطية من محبسها، واتهمت السلطات بتلفيق تهم لها دوافع سياسية لتغطيتها التظاهرات في شمال البلاد.
وحكم على الطبيب النسائي الذي قام بعملية الإجهاض بالسجن مدة عامين، كما قررت المحكمة السجن سنة واحدة لخطيبها. وحكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ.
وأعادت القضية النقاش حول وضع حرية الصحافة والحريات الفردية في البلاد. كما أحيت الدعوات إلى إلغاء تجريم الإجهاض في المغرب الذي يسجل يوميا بين 500 و 800 حالة إجهاض.
وحظيت هاجر بحملات مساندة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.