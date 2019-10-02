مسؤولة بالأمم المتحدة: قتل جمال خاشقجي جريمة دولة نفذتها السعودية وولي العهد متورط فيها

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء من حدّة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، واعتبره انقلاباً.

وقال ترامب في تغريدتين على تويتر انه قد توصّل إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلاً بل هو انقلاب يهدف الى الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم على حد تعبيره.

-- متابعة للشكوى التي تقدم بها شخص للإبلاغ عما وصفه بمخالفات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمن القومي.

-- كشف هذا الشخص، الذي يُقال بأنه ضابط بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آى اية)، أن ترامب حاول الضغط على رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي للتحقيق مع ادعاءات مشكوك فيها ضد جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي لإنتخابات الرئاسة عام 2020، وكذلك التحقيق في مزاعم تتعلق بنجله.

-- استند هذا الشخص على نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي.

-- وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية محركا رئيسيا لتحقيق يهدف إلى عزل ترامب من جانب الديمقراطيين، وهي الجهود التي قد تتسبب في طرد الرئيس الأمريكي من منصبه، ولكن هذا الإجراء يتطلب موافقة أعضاء من حزبه الجمهوري للوقوف ضده.