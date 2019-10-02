مسؤولة بالأمم المتحدة: قتل جمال خاشقجي جريمة دولة نفذتها السعودية وولي العهد متورط فيها

عاجلالحكومة العراقية تفتح تحقيقا في حادثة مقتل متظاهرين اثنين ببغداد والناصرية
-- قُتل شخصان في بغداد والناصرية، وأصيب 200 في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف.
-- شهدت العاصمة بغداد أكبر مظاهرة، وأشارت أنباء إلى أن الشرطة أطلقت أعيرة نارية في الهواء، بينما حاول مئات المحتجين الوصول إلى المنطقة الخضراء التي توجد بها مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.
-- يحتل العراق المركز 12 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب منظمة الشفافية دولية.
السعودية تنفي سعيها للوساطة مع "النظام المارق" في إيران
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إعلان إيران عن إرسال المملكة رسائل الى رئيسها حسن روحاني من خلال دول أخرى "أمر غير دقيق"، ووصف النظام في طهران بأنه "مارق".
وقال الجبير على تويتر ان ما ذكر من متحدث ايراني من أن المملكة أرسلت رسائل لايران غير صحيح وإن ما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، و تم إبلاغها بأن موقف المملكة يسعى دائما الى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حذر في مقابلة متلفزة من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات كبيرة إذا لم يتوحد العالم لردع إيران، لكنه اعرب عن تفضيله الحل السياسي على العسكري.
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء من حدّة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف
عزله، واعتبره انقلاباً.
وقال ترامب في تغريدتين على تويتر انه قد توصّل إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلاً بل هو انقلاب يهدف الى الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم على حد تعبيره.
-- متابعة للشكوى التي تقدم بها شخص للإبلاغ عما وصفه بمخالفات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمن القومي.
-- كشف هذا الشخص، الذي يُقال بأنه ضابط بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آى اية)، أن ترامب حاول الضغط على رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي للتحقيق مع ادعاءات مشكوك فيها ضد جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي لإنتخابات الرئاسة عام 2020، وكذلك التحقيق في مزاعم تتعلق بنجله.
-- استند هذا الشخص على نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي.
-- وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية محركا رئيسيا لتحقيق يهدف إلى عزل ترامب من جانب الديمقراطيين، وهي الجهود التي قد تتسبب في طرد الرئيس الأمريكي من منصبه، ولكن هذا الإجراء يتطلب موافقة أعضاء من حزبه الجمهوري للوقوف ضده.
مسؤولة بالأمم المتحدة: قتل جمال خاشقجي جريمة دولة نفذتها السعودية وولي العهد متورط فيها
قالت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون، إن التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، تشير إلى أنها جريمة نفذتها السعودية وأنه متورط فيها بعد أن اعترف بتحمل مسؤولية وقوعها وهو في منصبه الرسمي.
وأضافت في مجموعة من التصريحات على حسابها بتويتر أن السعودية رفضت تقريرها الذي خلص إلى أن جريمة قتل خاشقجي هي جريمة إعدام خارج نطاق القانون.
وكان ولى العهد السعودي قد نفي - وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة (سي.بي.إس)، الأميركية - أنه أصدر الأوامر بقتل خاشقجي لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف "المسؤولية كاملة" بوصفه قائدا للبلاد.
Quote Message: تصريحات محمد بن سلمان هي مجرد محاولة لإصلاح الضرر الذي لحق بصورته من خلال التأكيد على وجود عدة طبقات تفصله عن قتلة خاشقجي. from أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون
تصريحات محمد بن سلمان هي مجرد محاولة لإصلاح الضرر الذي لحق بصورته من خلال التأكيد على وجود عدة طبقات تفصله عن قتلة خاشقجي.
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بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
عاجلالحكومة العراقية تفتح تحقيقا في حادثة مقتل متظاهرين اثنين ببغداد والناصرية
-- قُتل شخصان في بغداد والناصرية، وأصيب 200 في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف.
-- شهدت العاصمة بغداد أكبر مظاهرة، وأشارت أنباء إلى أن الشرطة أطلقت أعيرة نارية في الهواء، بينما حاول مئات المحتجين الوصول إلى المنطقة الخضراء التي توجد بها مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.
-- يحتل العراق المركز 12 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب منظمة الشفافية دولية.
السعودية تنفي سعيها للوساطة مع "النظام المارق" في إيران
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إعلان إيران عن إرسال المملكة رسائل الى رئيسها حسن روحاني من خلال دول أخرى "أمر غير دقيق"، ووصف النظام في طهران بأنه "مارق".
وقال الجبير على تويتر ان ما ذكر من متحدث ايراني من أن المملكة أرسلت رسائل لايران غير صحيح وإن ما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، و تم إبلاغها بأن موقف المملكة يسعى دائما الى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حذر في مقابلة متلفزة من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات كبيرة إذا لم يتوحد العالم لردع إيران، لكنه اعرب عن تفضيله الحل السياسي على العسكري.
ترامب: أتعرض لمحاولة انقلاب
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء من حدّة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، واعتبره انقلاباً.
وقال ترامب في تغريدتين على تويتر انه قد توصّل إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلاً بل هو انقلاب يهدف الى الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم على حد تعبيره.
-- متابعة للشكوى التي تقدم بها شخص للإبلاغ عما وصفه بمخالفات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمن القومي.
-- كشف هذا الشخص، الذي يُقال بأنه ضابط بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آى اية)، أن ترامب حاول الضغط على رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي للتحقيق مع ادعاءات مشكوك فيها ضد جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي لإنتخابات الرئاسة عام 2020، وكذلك التحقيق في مزاعم تتعلق بنجله.
-- استند هذا الشخص على نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي.
-- وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية محركا رئيسيا لتحقيق يهدف إلى عزل ترامب من جانب الديمقراطيين، وهي الجهود التي قد تتسبب في طرد الرئيس الأمريكي من منصبه، ولكن هذا الإجراء يتطلب موافقة أعضاء من حزبه الجمهوري للوقوف ضده.
مسؤولة بالأمم المتحدة: قتل جمال خاشقجي جريمة دولة نفذتها السعودية وولي العهد متورط فيها
قالت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون، إن التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، تشير إلى أنها جريمة نفذتها السعودية وأنه متورط فيها بعد أن اعترف بتحمل مسؤولية وقوعها وهو في منصبه الرسمي.
وأضافت في مجموعة من التصريحات على حسابها بتويتر أن السعودية رفضت تقريرها الذي خلص إلى أن جريمة قتل خاشقجي هي جريمة إعدام خارج نطاق القانون.
وكان ولى العهد السعودي قد نفي - وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة (سي.بي.إس)، الأميركية - أنه أصدر الأوامر بقتل خاشقجي لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف "المسؤولية كاملة" بوصفه قائدا للبلاد.