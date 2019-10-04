بريطانيا تعتزم تسيير 26 رحلة طيران لإعادة 4500 من عملاء توماس كوك

ذكرت هيئة الطيران المدني البريطانية أنها تعتزم تسيير 26 رحلة طيران، اليوم، لإعادة 4500 شخص آخرين إلى البلاد بعد انهيار شركة توماس كوك للسياحة والسفر.

وفي بيان لها، قالت الهيئة إنها ستعيد 14 ألف راكب إلى بريطانيا من أصل ما يزيد على 150 ألفا.

ويذكر أن اليوم الجمعة، هو اليوم الحادي عشر في عملية إعادة الركاب التي تستمر أسبوعين، وتنتهي في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

أزمة توماس كوك: انهيار أقدم شركة سفر في العالم بعد فشل محاولات إنقاذها