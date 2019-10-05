السعودية تدرس اقتراحا حوثيا بوقف إطلاق النار في اليمن

قالت مصادر سعودية إن الرياض تدرس الآن اقتراحا تقدم به الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يعزز جهود الأمم المتحدةلاتفاق لإنهاء حرب مدمرة في اليمن.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قد قال في تغريدة إن المملكة تنظر بإيجابية إلى الهدنة التي أعلن عنها الحوثيون قبل اسبوعين مكررا تعليقات سابقة هذا الأسبوع لولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وعرض الحوثيون التوقف عن شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا فعل التحالف بقيادة الرياض والمدعوم من الغرب الشيء نفسه كخطوة نحو ما وصفه زعيم الحوثيينبالمصالحة الوطنية الشاملة.