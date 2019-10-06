بدء التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، ومسيرة في الشطر الباكستاني من كشمير للتنديد بقرار الهند الخاص بالإقليم

بدأ آلاف الأشخاص في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، مسيرة للاحتجاج على قرار الهند إلغاء الوضع الخاص، الذي كان يحظى به الشطر الخاضع لدلهي من الإقليم.

وطالب المتظاهرون - الذين يتجهون صوب الخط الفاصل بين الشطرين - بتدخل فوري من جانب الأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد حث المشاركين في المسيرة على عدم محاولة الدخول للمنطقة الخاضعة للسيطرة الهندية.