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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، ومسيرة في الشطر الباكستاني من كشمير للتنديد بقرار الهند الخاص بالإقليم

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  1. مسيرة في الشطر الباكستاني من كشمير للتنديد بقرار الهند الخاص بالإقليم

    بدأ آلاف الأشخاص في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، مسيرة للاحتجاج على قرار الهند إلغاء الوضع الخاص، الذي كان يحظى به الشطر الخاضع لدلهي من الإقليم.

    وطالب المتظاهرون - الذين يتجهون صوب الخط الفاصل بين الشطرين - بتدخل فوري من جانب الأمم المتحدة.

    وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد حث المشاركين في المسيرة على عدم محاولة الدخول للمنطقة الخاضعة للسيطرة الهندية.

  2. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية

    بدأ الناخبون التونسيون التصويت في الانتخابات التشريعية، التي يتنافس فيها نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان.

    وتجرى انتخابات اليوم بعد أسابيع من الجولة الأولى من الاقتراع الرئيسي الذي شهدت فشل مرشحي الأحزاب الكبرى في احتلال صدارة قائمة المتنافسين.

    هذا وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأسبوع المقبل بين أستاذ القانون قيس سعيد الذي لم يكن له أي دعم حزبي ورجل الأعمال المحبوس على ذمة قضايا فساد نبيل القروي.

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