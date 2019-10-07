مظاهرات العراق: الحكومة تعلن التحقيق مع ضباط بسبب "الاستخدام المفرط للقوة"

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وذلك في إطار الحرب الكلامية بين الرئيس والديمقراطيين على خلفية سعيهم لبدء إجراءات تهدف إلى عزله.

وقال ترامب إنه من الممكن أن تدان بيلوسي بـ"الخيانة" لأنها على علم بـ"أكاذيب وافتراءات" رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أدم شيف.

ويتزعم شيف جهود الديمقراطيين من أجل بدء الإجراءات التي تهدف إلى عزل ترامب بعد الكشف عن أن الرئيس الأمريكي طلب من نظيره الأوكراني تدشين تحقيق رسمي قد يؤثر بالسلب على جو بادين، أبرز الساسة المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.