ترامب يقول إنه يمكن إدانة رئيسة مجلس النواب بـ"الخيانة"
شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على رئيسة
مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وذلك في إطار الحرب الكلامية بين الرئيس والديمقراطيين
على خلفية سعيهم لبدء إجراءات تهدف إلى عزله.
وقال ترامب إنه من الممكن أن تدان بيلوسي
بـ"الخيانة" لأنها على علم بـ"أكاذيب وافتراءات" رئيس لجنة
الاستخبارات في مجلس النواب، أدم شيف.
ويتزعم شيف جهود الديمقراطيين من أجل بدء الإجراءات التي
تهدف إلى عزل ترامب بعد الكشف عن أن الرئيس الأمريكي طلب من نظيره الأوكراني تدشين
تحقيق رسمي قد يؤثر بالسلب على جو بادين، أبرز الساسة المتنافسين على ترشيح الحزب
الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ترامب يقول إنه يمكن إدانة رئيسة مجلس النواب بـ"الخيانة"
شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وذلك في إطار الحرب الكلامية بين الرئيس والديمقراطيين على خلفية سعيهم لبدء إجراءات تهدف إلى عزله.
وقال ترامب إنه من الممكن أن تدان بيلوسي بـ"الخيانة" لأنها على علم بـ"أكاذيب وافتراءات" رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أدم شيف.
ويتزعم شيف جهود الديمقراطيين من أجل بدء الإجراءات التي تهدف إلى عزل ترامب بعد الكشف عن أن الرئيس الأمريكي طلب من نظيره الأوكراني تدشين تحقيق رسمي قد يؤثر بالسلب على جو بادين، أبرز الساسة المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مظاهرات العراق: الحكومة تعلن التحقيق مع ضباط بسبب " الاستخدام المفرط للقوة"
وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بنشر عناصر من الشرطة الاتحادية في مدينة الصدر ببغداد لتحل محل وحدات الجيش غداة الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة بين متظاهرين وقوات حكومية.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بسقوط 15 قتيلا في الاشتباكات التي جرت يوم أمس.
وبحسب بيان حكومي صادر عن خلية الإعلام الأمني فإنه قد تم البدء بمحاسبة الضباط المتورطين في " الاستخدام المفرط للقوة وعدم الالتزام بقواعد الاشتباك".
ويشهد العراق منذ نحو أسبوع تظاهرات أسفرت عن سقوط أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.
ويندد المتظاهرون بما يرونه انتشارا للفساد وتدهور أوضاع البنية التحتية وارتفاع مستويات البطالة.