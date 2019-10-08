مظاهرات العراق: إعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد، وامتداد العنف إلى مدينة الصدر

وزارة الدفاع التركية: اكتمال التحضيرات للعملية العسكرية شمال شرقي سوريا
حشد الجيش التركي مزيدا من العربات المصفحة والآليات العسكرية التركية عند معبر اقجه قلعة الحدودي في ولاية شانلي أورفا، بجنوب شرقي تركيا، وهي المنطقة التي تواجه بلدة تل أبيض السورية في الضفة الغربية لنهر الفرات.
ونشر الجيش التركي جنوده ومدفعية الميدان على طول حدود المنطقة التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، استعدادا لعملية عسكرية لإقامة "منطقة آمنة" على طول حوالي460 كيلو مترا، وتمتد من الضفة الغربية لنهر الفرات، وصولا الى نقطة التقاء الحدود السورية- العراقية، وبعمق يتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين كيلو مترا.
يُنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة، اليوم الثلاثاء، لبحث الاحتجاجات ومطالب المتظاهرين، كما كشفت رئاسة مجلس الوزراء العراقي أنها ستعلن اليوم عن حزمة قرارات مهمة وجديدة.
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته الاستثنائية، السبت الماضي، الحزمة الأولى من القرارات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين، وكان أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية، وتوزيع 17 ألف قطعة أرض سكنية بين المستحقين، وبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات، ومنح قروض معفاة من الفوائد.
امتداد الاحتجاجات إلى مدينة الصدر في العاصمة العراقية
امتدت الاحتجاجات أمس الاثنين إلى مدينة الصدر في بغداد، التي يقطنها حوالي ثلث سكان العاصمة العراقية البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.
وتقول رويترز أن اشتباكات مع قوات الأمن أمس في مدينة الصدر خلفت 15 قتيلا.
-- يشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر منذ مساء الأحد تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو عامين.
-- على مر التاريخ، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدرالتي تتألف من أزقة ضيقة وتفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء ويعاني كثير من سكانها من البطالة.
مظاهرات العراق: إعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية
-- بدأت الاحتجاجات العنيفة في العراق من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.
-- رفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، أغلبهم من المتظاهرين.
-- يحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
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وزارة الدفاع التركية: اكتمال التحضيرات للعملية العسكرية شمال شرقي سوريا
حشد الجيش التركي مزيدا من العربات المصفحة والآليات العسكرية التركية عند معبر اقجه قلعة الحدودي في ولاية شانلي أورفا، بجنوب شرقي تركيا، وهي المنطقة التي تواجه بلدة تل أبيض السورية في الضفة الغربية لنهر الفرات.
ونشر الجيش التركي جنوده ومدفعية الميدان على طول حدود المنطقة التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، استعدادا لعملية عسكرية لإقامة "منطقة آمنة" على طول حوالي460 كيلو مترا، وتمتد من الضفة الغربية لنهر الفرات، وصولا الى نقطة التقاء الحدود السورية- العراقية، وبعمق يتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين كيلو مترا.
انعقاد مجلس النواب لبحث الاحتجاجات
يُنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة، اليوم الثلاثاء، لبحث الاحتجاجات ومطالب المتظاهرين، كما كشفت رئاسة مجلس الوزراء العراقي أنها ستعلن اليوم عن حزمة قرارات مهمة وجديدة.
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته الاستثنائية، السبت الماضي، الحزمة الأولى من القرارات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين، وكان أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية، وتوزيع 17 ألف قطعة أرض سكنية بين المستحقين، وبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات، ومنح قروض معفاة من الفوائد.
امتداد الاحتجاجات إلى مدينة الصدر في العاصمة العراقية
امتدت الاحتجاجات أمس الاثنين إلى مدينة الصدر في بغداد، التي يقطنها حوالي ثلث سكان العاصمة العراقية البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.
وتقول رويترز أن اشتباكات مع قوات الأمن أمس في مدينة الصدر خلفت 15 قتيلا.
-- يشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر منذ مساء الأحد تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو عامين.
-- على مر التاريخ، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدرالتي تتألف من أزقة ضيقة وتفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء ويعاني كثير من سكانها من البطالة.
مظاهرات العراق: إعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية
-- بدأت الاحتجاجات العنيفة في العراق من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.
-- رفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، أغلبهم من المتظاهرين.
-- يحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.