مظاهرات العراق: إعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد، وامتداد العنف إلى مدينة الصدر

حشد الجيش التركي مزيدا من العربات المصفحة والآليات العسكرية التركية عند معبر اقجه قلعة الحدودي في ولاية شانلي أورفا، بجنوب شرقي تركيا، وهي المنطقة التي تواجه بلدة تل أبيض السورية في الضفة الغربية لنهر الفرات.

ونشر الجيش التركي جنوده ومدفعية الميدان على طول حدود المنطقة التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، استعدادا لعملية عسكرية لإقامة "منطقة آمنة" على طول حوالي460 كيلو مترا، وتمتد من الضفة الغربية لنهر الفرات، وصولا الى نقطة التقاء الحدود السورية- العراقية، وبعمق يتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين كيلو مترا.