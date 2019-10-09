قوات سوريا الديمقراطية تعلن النفير العام لمواجهة الجيش التركي
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء النفير العام على مدى ثلاثة أيام في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرق سوريا، بعد ساعات من تأكيد أنقرة أنّها، ستبدأ هجومهاً قريباً وإرسالها تعزيزات عسكرية إلى الحدود.
Quote Message: نهيب بكافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة. from بيان لقوات سوريا الديمقراطية
نهيب بكافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة.
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سيناتور مقرب من ترامب: العملية العسكرية التركية ستدمر ما تبقى من "علاقة هشة" مع الولايات المتحدة
قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن تركيا ليس لديها الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال شرق سوريا.
وقال غراهام على تويتر إن هناك معارضة كبيرة في الكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، للعملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات، وإن الهجوم على حلفاء واشنطن خط أحمر.
وهدد بأن مضي أنقرة قدما في تنفيذ تهديدها سيدمر ما تبقى من "علاقة هشة" مع واشنطن.
قوات سوريا الديمقراطية تعلن النفير العام لمواجهة الجيش التركي
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء النفير العام على مدى ثلاثة أيام في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرق سوريا، بعد ساعات من تأكيد أنقرة أنّها، ستبدأ هجومهاً قريباً وإرسالها تعزيزات عسكرية إلى الحدود.