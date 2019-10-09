قوات سوريا الديمقراطية تعلن النفير العام لمواجهة الجيش التركي

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن تركيا ليس لديها الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال شرق سوريا.

وقال غراهام على تويتر إن هناك معارضة كبيرة في الكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، للعملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات، وإن الهجوم على حلفاء واشنطن خط أحمر.

وهدد بأن مضي أنقرة قدما في تنفيذ تهديدها سيدمر ما تبقى من "علاقة هشة" مع واشنطن.