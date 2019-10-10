ترامب: الأكراد لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية أو إنزال نورماندي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي لكي تتحالف معهم واشنطن في العملية العسكرية التركية التي انطلقت أمس في شمال شرق سوريا.

ولكن ترامب قال إنه يحب الأكراد وإن بلاده أنفقت أموالا طائلة لدعمهم "لأنهم يحاربون من أجل أرضهم".