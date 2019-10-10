انتخابات تونس: الإفراج عن مرشح الجولة الثانية نبيل القروي
أفرجت محكمة تونسية أمس الأربعاء عن المرشح للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة نبيل القروي.
وجاء الإفراج قبل أيام من الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات المقررة الأحد المقبل.
وأوقف القروي في 23 أغسطس/آب الماضي على خلفية تهم تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.
عاجلإصابة وزير الأمن الإندونيسي بجروح في عملية طعن
ترامب: الأكراد لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية أو إنزال نورماندي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي لكي تتحالف معهم واشنطن في العملية العسكرية التركية التي انطلقت أمس في شمال شرق سوريا.
ولكن ترامب قال إنه يحب الأكراد وإن بلاده أنفقت أموالا طائلة لدعمهم "لأنهم يحاربون من أجل أرضهم".
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انتخابات تونس: الإفراج عن مرشح الجولة الثانية نبيل القروي
أفرجت محكمة تونسية أمس الأربعاء عن المرشح للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة نبيل القروي.
وجاء الإفراج قبل أيام من الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات المقررة الأحد المقبل.
وأوقف القروي في 23 أغسطس/آب الماضي على خلفية تهم تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.
عاجلإصابة وزير الأمن الإندونيسي بجروح في عملية طعن
ترامب: الأكراد لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية أو إنزال نورماندي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي لكي تتحالف معهم واشنطن في العملية العسكرية التركية التي انطلقت أمس في شمال شرق سوريا.
ولكن ترامب قال إنه يحب الأكراد وإن بلاده أنفقت أموالا طائلة لدعمهم "لأنهم يحاربون من أجل أرضهم".