ناقلة النفط الإيرانية: الانفجار وقع على مرحلتين على بعد 60 ميلا من مدينة جدة السعودية - وسائل إعلام إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط إيرانية على بعد نحو 60 ميلا (97 كم) من ميناء جدة السعودي.

وقالت قناة العالم الإيرانية، نقلا عن "مصادر مطلعة"، إن "الخزانين الرئيسيين للناقلة تعرضا لخسائر، وإن النفط يتسرب إلى البحر الأحمر".

وأضافت أن "خبراء على الناقلة يعتقدون أن الانفجار عمل إرهابي".