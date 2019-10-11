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ناقلة النفط الإيرانية: الانفجار وقع على مرحلتين على بعد 60 ميلا من مدينة جدة السعودية - وسائل إعلام إيرانية

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  2. عاجلمتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، المتمركز في البحرين: على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالسفينة الإيرانية وليس لدينا أي معلومات أخرى

  4. عاجلوسائل إعلام إيرانية: الانفجار سبب أضرارا بالغة وتسربا للنفط في البحر الأحمر

  5. عاجلشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية في بيان: الانفجار وقع على مرحلتين في الساعة الخامسة و الخامسة و عشرين دقيقة بسبب هجوم صاروخي غالباً

  6. عاجلوكالة الأنباء الإيرانية (ارنا): رئيس الوزراء الباكستاني يزور طهران غدا لبحث إمكانية وساطة بين إيران والسعودية

  8. عاجلناقلة النفط الإيرانية: الانفجار وقع على مرحلتين على بعد 60 ميلا من مدينة جدة السعودية - وسائل إعلام إيرانية

    أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط إيرانية على بعد نحو 60 ميلا (97 كم) من ميناء جدة السعودي.

    وقالت قناة العالم الإيرانية، نقلا عن "مصادر مطلعة"، إن "الخزانين الرئيسيين للناقلة تعرضا لخسائر، وإن النفط يتسرب إلى البحر الأحمر".

    وأضافت أن "خبراء على الناقلة يعتقدون أن الانفجار عمل إرهابي".

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