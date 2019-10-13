قتل 18 شخصا على الأقل وفُقد عشرات آخرون من جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التى خلفها الإعصار "هاغيبيس" الذى ضرب جنوب العاصمة اليابانية - طوكيو- ويتحرك حاليا نحو الشمال.

يأتى هذا فى وقت تتواصل فيه جهود الإنقاذ بمساعدة عشرات الآلاف من الجنود والمروحيات. ويعد هذا أقوى إعصار يضرب منذ عقود طوكيو ويصيبها بالشلل لفترة وجيزة متسببا في فيضانات وانقطاعات في الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل.

وكانت السلطات قد نصحت بإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء مختلفة من اليابان بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات.