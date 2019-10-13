الأمم المتحدة: نزوح 130 ألف شخص بسبب القتال في شمال شرق سوريا
أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 130 ألف شخص من محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا، وذلك بسبب القتال بين القوات التركية وفصائل كردية في المنطقة.
وبحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج ما يصل إلى 400 ألف مدني في شمال سوريا للمساعدة والحماية خلال الفترة المقبلة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قتلى ومفقودون في أقوى إعصار يضرب العاصمة اليابانية منذ عقود
قتل 18 شخصا على الأقل وفُقد عشرات آخرون من جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التى خلفها الإعصار "هاغيبيس" الذى ضرب جنوب العاصمة اليابانية - طوكيو- ويتحرك حاليا نحو الشمال.
يأتى هذا فى وقت تتواصل فيه جهود الإنقاذ بمساعدة عشرات الآلاف من الجنود والمروحيات.
ويعد هذا أقوى إعصار يضرب منذ عقود طوكيو ويصيبها بالشلل لفترة وجيزة متسببا في فيضانات وانقطاعات في الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل.
وكانت السلطات قد نصحت بإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء مختلفة من اليابان بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات.
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بواسطة نغم قاسم
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الأمم المتحدة: نزوح 130 ألف شخص بسبب القتال في شمال شرق سوريا
أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 130 ألف شخص من محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا، وذلك بسبب القتال بين القوات التركية وفصائل كردية في المنطقة.
وبحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج ما يصل إلى 400 ألف مدني في شمال سوريا للمساعدة والحماية خلال الفترة المقبلة.
قتلى ومفقودون في أقوى إعصار يضرب العاصمة اليابانية منذ عقود
قتل 18 شخصا على الأقل وفُقد عشرات آخرون من جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التى خلفها الإعصار "هاغيبيس" الذى ضرب جنوب العاصمة اليابانية - طوكيو- ويتحرك حاليا نحو الشمال.
يأتى هذا فى وقت تتواصل فيه جهود الإنقاذ بمساعدة عشرات الآلاف من الجنود والمروحيات. ويعد هذا أقوى إعصار يضرب منذ عقود طوكيو ويصيبها بالشلل لفترة وجيزة متسببا في فيضانات وانقطاعات في الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل.
وكانت السلطات قد نصحت بإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء مختلفة من اليابان بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات.