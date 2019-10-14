بوتين يزور السعودية، وأنباء عن رفع العلم السوري على مؤسسات حكومية في مدينتين خاضعتين للإدارة الكردية

يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية اليوم إلى السعودية يتوقع أن تشهد مباحثات حول النفط. كما يعتقد مر اقبون أن الرئيس الروسي سيسعى إلى تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الرياض وطهران. وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير إلى أن اتفاقات مهمة جدا ستوقع بين المملكة وروسيا تتعلق بالطاقة
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بوتين يزور السعودية
يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية اليوم إلى السعودية يتوقع أن تشهد مباحثات حول النفط.
كما يعتقد مر اقبون أن الرئيس الروسي سيسعى إلى تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الرياض وطهران.
وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير إلى أن اتفاقات مهمة جدا ستوقع بين المملكة وروسيا تتعلق بالطاقة
وكالة الأنباء السورية: رفع العلم السوري على عدد من المؤسسات الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأنه تم رفع العلم السوري على عدد من المؤسسات الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي الخاضعتين للإدارة الذاتية الكردية في شمال البلاد.
وكانت الإدارة الذاتية للمناطق ذات الغالبية الكردية شمالي سوريا قد طلبت من دمشق إرسال الجيش الحكومي لوقف عملية التوغل العسكرية التركية في شمال شرقي البلاد.