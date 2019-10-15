هيومان رايتس وتش تحذر من نقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى سجون العراق

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من نقل المئات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى سجون في العراق.

وتقول المنظمة، التي تابع سير محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، إنها هذه الاجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق، بعدما أثار هجوم بدأته أنقرة قبل نحو أسبوع ضد المقاتلين الأكراد في سوريا خشيتها من أن يتمكن هؤلاء من الفرار من السجون.