واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
هجومه على الجامعة العربية وذلك بعد تنديدها بالعملية العسكرية التي يشنها الجيش
التركي في شمال سوريا.
وقال أردوغان في مقال بصحيفة وول
ستريت جورنال إن الجامعة العربية فقدت
شرعيتها بسبب قراراتها التي لا تعكس النبض والمشاعر
الحقيقية للشارع العربي.
ReutersCopyright: Reuters
هيومان رايتس وتش تحذر من نقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى سجون العراق
حذرت منظمة
هيومن رايتس ووتش من نقل المئات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية
من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى سجون في العراق.
وتقول المنظمة،
التي تابع سير محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، إنها
هذه الاجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن بعض الدول
الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق،
بعدما أثار هجوم بدأته أنقرة قبل نحو أسبوع ضد المقاتلين الأكراد في سوريا خشيتها
من أن يتمكن هؤلاء من الفرار من السجون.
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أردوغان: الجامعة العربية فقدت شرعيتها
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه على الجامعة العربية وذلك بعد تنديدها بالعملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا.
وقال أردوغان في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال إن الجامعة العربية فقدت شرعيتها بسبب قراراتها التي لا تعكس النبض والمشاعر الحقيقية للشارع العربي.
هيومان رايتس وتش تحذر من نقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى سجون العراق
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من نقل المئات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى سجون في العراق.
وتقول المنظمة، التي تابع سير محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، إنها هذه الاجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق، بعدما أثار هجوم بدأته أنقرة قبل نحو أسبوع ضد المقاتلين الأكراد في سوريا خشيتها من أن يتمكن هؤلاء من الفرار من السجون.