وزير الخارجية الفرنسي يزور العراق قريبا لبحث محاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه سيتوجه إلى العراق قريبا لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في سوريا.

وكانت العملية التي شنتها تركيا على فصائل كردية مسلحة في شمال سوريا قد أثارت مخاوف عالمية بشأن مصير السجناء من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحتجزهم الأكراد.

وشدد الوزير الفرنسي في مقابلة صحفية على ضرورة أن تتعاون بلاده مع العراق " لضمان إيجاد سبل وضع آلية قانونية يمكن أن يحاكم عن طريقها هؤلاء المقاتلين ومن بينهم المقاتلون الفرنسيون".