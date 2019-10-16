وزير الخارجية الفرنسي يزور العراق قريبا لبحث محاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف\nلو دريان إنه سيتوجه إلى العراق قريبا لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة عناصر\nتنظيم الدولة المحتجزين في سوريا. وكانت العملية التي شنتها تركيا\nعلى فصائل كردية مسلحة في شمال سوريا قد أثارت مخاوف عالمية بشأن مصير السجناء من\nمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحتجزهم الأكراد. وشدد\nالوزير الفرنسي في مقابلة صحفية على ضرورة أن تتعاون بلاده مع العراق " لضمان\nإيجاد سبل وضع آلية قانونية يمكن أن يحاكم عن طريقها هؤلاء المقاتلين ومن بينهم\nالمقاتلون الفرنسيون".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
وزير الخارجية الفرنسي يزور العراق قريبا لبحث محاكمة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه سيتوجه إلى العراق قريبا لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في سوريا.
وكانت العملية التي شنتها تركيا على فصائل كردية مسلحة في شمال سوريا قد أثارت مخاوف عالمية بشأن مصير السجناء من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحتجزهم الأكراد.
وشدد الوزير الفرنسي في مقابلة صحفية على ضرورة أن تتعاون بلاده مع العراق " لضمان إيجاد سبل وضع آلية قانونية يمكن أن يحاكم عن طريقها هؤلاء المقاتلين ومن بينهم المقاتلون الفرنسيون".