مظاهرات لبنان: دعوات للإضراب العام والعصيان المدني رفضا للضرائب المقترحة

بحث مجلس الوزراء اللبناني فرض ضريبة على استخدام خاصية "واتساب كول" و"فيسبوك كول" و"فيستايم" و"تطبيقات "سكايب" و"فايبر"، بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الإنترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.

واقترح المجلس أن يبدأ العمل بها في أول يناير/كانون الثاني 2020.

وتراجعت وزارة الاتصالات أمس عن هذا المقترح.