مظاهرات لبنان: ما هي "ضريبة الواتساب" التي ساهمت في إشعال الاحتجاجات؟
بحث مجلس الوزراء اللبناني فرض ضريبة على استخدام خاصية "واتساب كول" و"فيسبوك كول" و"فيستايم" و"تطبيقات "سكايب" و"فايبر"، بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الإنترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.
واقترح المجلس أن يبدأ العمل بها في أول يناير/كانون الثاني 2020.
مظاهرات لبنان: دعوات للإضراب العام والعصيان المدني رفضا للضرائب المقترحة
دعا لبنانيون إلى التظاهر اليوم الجمعة والإضراب العام احتجاجا على توجه الحكومة بفرض ضرائب جديدة.
كما دعا ناشطون إلى العصيان المدني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ولم يفلح قرار حكومي بالتراجع عن فرض رسوم على خدمة "الواتساب" في تهدئة دعوات التظاهر، إذ يقول لبنانيون إنهم لن يستمروا في تظاهراتهم بسبب ضريبة "الواتساب" فحسب، بل أنهم يحتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم أزمات معيشية في ضل ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، والمواد الغذائية والدواء.
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بواسطة أحمد ماهر
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من مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان: ما هي "ضريبة الواتساب" التي ساهمت في إشعال الاحتجاجات؟
بحث مجلس الوزراء اللبناني فرض ضريبة على استخدام خاصية "واتساب كول" و"فيسبوك كول" و"فيستايم" و"تطبيقات "سكايب" و"فايبر"، بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الإنترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.
واقترح المجلس أن يبدأ العمل بها في أول يناير/كانون الثاني 2020.
وتراجعت وزارة الاتصالات أمس عن هذا المقترح.
مظاهرات لبنان: تعليق الدراسة اليوم في المدارس
مظاهرات لبنان: دعوات للإضراب العام والعصيان المدني رفضا للضرائب المقترحة
دعا لبنانيون إلى التظاهر اليوم الجمعة والإضراب العام احتجاجا على توجه الحكومة بفرض ضرائب جديدة.
كما دعا ناشطون إلى العصيان المدني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ولم يفلح قرار حكومي بالتراجع عن فرض رسوم على خدمة "الواتساب" في تهدئة دعوات التظاهر، إذ يقول لبنانيون إنهم لن يستمروا في تظاهراتهم بسبب ضريبة "الواتساب" فحسب، بل أنهم يحتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم أزمات معيشية في ضل ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، والمواد الغذائية والدواء.