نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية ولا إجراء انتخابات نيابية أو تشكيل حكومة تكنوقراط

اتهمت وزارة الدفاع التركية المسلحين الأكراد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن قبل يومين.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم "إن إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا (قوات حماية الشعب الكردية/ وحزب العمال الكردستاني) قاموا بـ14 خرقا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل للقوات المسلحة التركية باتفاق المنطقة الآمنة".

وأضاف البيان "القوات المسلحة التركية تلتزم بشكل كامل باتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت تركيا والولايات المتحدة إليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن عناصر ي ب ك/بي كا كا شنوا 12 هجوماً/تحرشاً في رأس العين، واثنين في منطقة تل تمر، خلال آخر 36 ساعة".

وتابع البيان "تم التحقق من استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات والدبابات في تلك الهجمات/ التحرشات".

وأكد البيان أن "تركيا نسقت لحظيا مع الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ الاتفاق بشكل سليم، واستمرار التهدئة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس".

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