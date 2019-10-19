الدفاع التركية: "المقاتلون الأكراد" نفذوا 14 هجوما وتعرضا خلال 36 ساعة من اتفاق الهدنة
اتهمت وزارة الدفاع التركية المسلحين الأكراد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن قبل يومين.
وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم "إن إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا (قوات حماية الشعب الكردية/ وحزب العمال الكردستاني) قاموا بـ14 خرقا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل للقوات المسلحة التركية باتفاق المنطقة الآمنة".
وأضاف البيان "القوات المسلحة التركية تلتزم بشكل كامل باتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت تركيا والولايات المتحدة إليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن عناصر ي ب ك/بي كا كا شنوا 12 هجوماً/تحرشاً في رأس العين، واثنين في منطقة تل تمر، خلال آخر 36 ساعة".
وتابع البيان "تم التحقق من استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات والدبابات في تلك الهجمات/ التحرشات".
وأكد البيان أن "تركيا نسقت لحظيا مع الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ الاتفاق بشكل سليم، واستمرار التهدئة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس".
نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية ولا إجراء انتخابات نيابية أو تشكيل حكومة تكنوقراط
علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم، على المظاهرات التي عمت عدداً من المدن اللبنانية.
وفي خطابٍ متلفزٍ قال نصر الله إنه "لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية، ولا تشكيل حكومة تكنوقراط لأن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق سنة أو اثنتين، ولأن أي حكومة جديدة ستشّكل من القوى السياسية القائمة".
وأضاف نصر الله ""نستطيع كلبنانيين أن نمنع حصول الانهيار الاقتصادي دون انفجار الغضب الشعبي"، مشيراً إلى أن ما تشهده البلاد هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية، وداعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات صادقة وحقيقية وإصلاحات، وتبني خطة يضحي فيها الجميع وليس الفقراء فقط".
وعلّق نصر الله على التظاهرات الحاشدة التي انطلقت في عددٍ من المدن اللبنانية "هناك خطران يواجهان البلد، الأول الانهيار المالي والخطر الثاني الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".
وتابع "على المسؤولين أن يقتنعوا بأن الشعب لا يحتمل ضرائب جديدة"
هذا وأكد نصر الله على أن ثمة خيارات وطروحات عرضت في مجلس الوزراء وثمة أفق واسع للحل.
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بواسطة سلمى عمارة و أميرة عباس
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الدفاع التركية: "المقاتلون الأكراد" نفذوا 14 هجوما وتعرضا خلال 36 ساعة من اتفاق الهدنة
اتهمت وزارة الدفاع التركية المسلحين الأكراد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن قبل يومين.
وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم "إن إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا (قوات حماية الشعب الكردية/ وحزب العمال الكردستاني) قاموا بـ14 خرقا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل للقوات المسلحة التركية باتفاق المنطقة الآمنة".
وأضاف البيان "القوات المسلحة التركية تلتزم بشكل كامل باتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت تركيا والولايات المتحدة إليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن عناصر ي ب ك/بي كا كا شنوا 12 هجوماً/تحرشاً في رأس العين، واثنين في منطقة تل تمر، خلال آخر 36 ساعة".
وتابع البيان "تم التحقق من استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات والدبابات في تلك الهجمات/ التحرشات".
وأكد البيان أن "تركيا نسقت لحظيا مع الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ الاتفاق بشكل سليم، واستمرار التهدئة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس".
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عاجلتواصل النقاش بين نواب البرلمان البريطاني، وجونسون يحتاج إلى تصويت 320 عضواً لصالح اتفاق "بريكست"
عاجلجلسة خاصة للبرلمان البريطاني لأول مرة منذ عقود للتصويت على اتفاق بريكست
تتواصل في مجلس العموم البريطاني جلسة خاصة للتصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي توصل إليه رئيس الحكومة، بوريس جونسون، مع القادة الأوروبيين في بروكسل.
وافتتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، النقاش بالقول إن الاتفاق الذي توصل إلية مع الأوروبيين بإمكانه "أن يشفي البلاد".
وتعد تلك هي المرة الأولى، منذ 37 عاماً، التي يعقد فيها البرلمان البريطاني جلسة يوم السبت.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قال لبي بي سي، أمس، إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول كما هو مقرر، إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.
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نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية ولا إجراء انتخابات نيابية أو تشكيل حكومة تكنوقراط
علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم، على المظاهرات التي عمت عدداً من المدن اللبنانية.
وفي خطابٍ متلفزٍ قال نصر الله إنه "لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية، ولا تشكيل حكومة تكنوقراط لأن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق سنة أو اثنتين، ولأن أي حكومة جديدة ستشّكل من القوى السياسية القائمة".
وأضاف نصر الله ""نستطيع كلبنانيين أن نمنع حصول الانهيار الاقتصادي دون انفجار الغضب الشعبي"، مشيراً إلى أن ما تشهده البلاد هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية، وداعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات صادقة وحقيقية وإصلاحات، وتبني خطة يضحي فيها الجميع وليس الفقراء فقط".
وعلّق نصر الله على التظاهرات الحاشدة التي انطلقت في عددٍ من المدن اللبنانية "هناك خطران يواجهان البلد، الأول الانهيار المالي والخطر الثاني الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".
وتابع "على المسؤولين أن يقتنعوا بأن الشعب لا يحتمل ضرائب جديدة"
هذا وأكد نصر الله على أن ثمة خيارات وطروحات عرضت في مجلس الوزراء وثمة أفق واسع للحل.