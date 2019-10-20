أنقرة: مقتل جندي تركي في شمال سوريا رغم وقف إطلاق النار، وتواصل المظاهرات في لبنان

بدأ المتظاهرون في لبنان بالتوافد لليوم الرابع على التوالي على ساحتيْ رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي في البلاد.

وبالتزامن مع ذلك تتواصل عمليات قطع الطرقات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية خارج العاصمة.

هذا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المصارف في البلاد لن تفتح أبوابها غدا الاثنين بسبب موجة الاحتجاجات.

وكانت خطة الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات التي تتم عبر الانترنت قد أثارت موجة التظاهرات في عدة مناطق بالبلاد قبل أن يعلن المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الحكومة الاقتصادية.