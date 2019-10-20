أنقرة: مقتل جندي تركي في شمال سوريا رغم وقف إطلاق النار، وتواصل المظاهرات في لبنان

بدأ المتظاهرون في لبنان بالتوافد لليوم الرابع على\nالتوالي على ساحتيْ رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على سياسة\nالحكومة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي في البلاد. وبالتزامن مع ذلك تتواصل عمليات قطع الطرقات والاعتصامات\nفي عدد من المناطق اللبنانية خارج العاصمة. هذا أفادت\nوكالة الأنباء اللبنانية بأن المصارف في البلاد لن تفتح أبوابها غدا الاثنين بسبب\nموجة الاحتجاجات. وكانت\nخطة الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات التي تتم عبر الانترنت قد أثارت موجة\nالتظاهرات في عدة مناطق بالبلاد قبل أن يعلن المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الحكومة\nالاقتصادية.
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استمرار التظاهرات في لبنان والمصارف مغلقة غدا
بدأ المتظاهرون في لبنان بالتوافد لليوم الرابع على التوالي على ساحتيْ رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي في البلاد.
وبالتزامن مع ذلك تتواصل عمليات قطع الطرقات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية خارج العاصمة.
هذا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المصارف في البلاد لن تفتح أبوابها غدا الاثنين بسبب موجة الاحتجاجات.
وكانت خطة الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات التي تتم عبر الانترنت قد أثارت موجة التظاهرات في عدة مناطق بالبلاد قبل أن يعلن المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الحكومة الاقتصادية.
تظاهرات تشيلي: ثلاثة قتلى في حريق بمحل تجاري في العاصمة سانتياغو
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق شب بمحل تجاري بالعاصمة التشيلية سانتياغو وذلك في الليلة الثانية من التظاهرات التي تشهدها البلاد.
ولم يؤدي قرار رئيس البلاد سباستيان بينيرا بتعليق المرسوم الحكومي برفع أسعار بطاقات المترو إلى وقف التظاهرات.
هذا وقد انتشر الجنود والدبابات في شوارع العاصمة بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ وفرض حظر ليلي للتجوال.
أنقرة: مقتل جندي تركي في شمال سوريا رغم وقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة أخر في مدينة تل أبيض شمال سوريا بنيران المسلحين الأكراد رغم وقف إطلاق النار في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية فإن الجندي لقي مصرعه في مدينة تل أبيض قبل أن يتم الرد على الهجوم، مشددة على أن أنقرة ما زالت ملتزمة باتفاق الهدنة "رغم الانتهاكات".
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من قوات سوريا الديمقراطية، والتي يشكل الأكراد أغلبيتها، وهي التي كانت قد أعلنت بالأمس عن وقوع خروقات من قبل الجانب التركي.
يذكر أن تركيا قد أعلنت وقفا لإطلاق النار للسماح بتشكيل منطقة أمنة في المنطقة المتاخمة للحدود التركية شمالي سوريا.