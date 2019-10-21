إيران تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا، وتعزيزات أمنية في بنغلاديش بسبب منشور "مسيء للمسلمين"

أرسلت السلطات في بنغلاديش\nتعزيزات أمنية إلى ولاية " باهولا " في جنوب البلاد غداة مقتل أربعة\nأشخاص في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة على خلفية منشور على فيسبوك اعتبر\nمُسيء للمسلمين. ومنعت السلطات\nالتجمعات والمسيرات في الولاية بسبب تصاعد العنف بين المتظاهرين والشرطة. وكان قد تظاهر الآلاف\nيوم الأحد مطالبين بإعدام رجل من الأقلية الهندوسية في البلاد بسبب منشور له على فيسبوك\nقالوا أنه يهين فيه النبي محمد. إلا أن السطات تقول إن\nصفحة الشاب الهندوسي تم قرصنتها من جانب رجل مسلم طُلب منه دفع فدية. وتقول\nالشرطة إنها أطلقت النار على المتظاهرين "دفاعا عن النفس" بعد أن هاجمها\nالمتظاهرون.
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تعزيزات أمنية في جنوب بنغلاديش بسبب منشور على فيسبوك "مُسيء للمسلمين"
أرسلت السلطات في بنغلاديش تعزيزات أمنية إلى ولاية " باهولا " في جنوب البلاد غداة مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة على خلفية منشور على فيسبوك اعتبر مُسيء للمسلمين.
ومنعت السلطات التجمعات والمسيرات في الولاية بسبب تصاعد العنف بين المتظاهرين والشرطة.
وكان قد تظاهر الآلاف يوم الأحد مطالبين بإعدام رجل من الأقلية الهندوسية في البلاد بسبب منشور له على فيسبوك قالوا أنه يهين فيه النبي محمد.
إلا أن السطات تقول إن صفحة الشاب الهندوسي تم قرصنتها من جانب رجل مسلم طُلب منه دفع فدية.
وتقول الشرطة إنها أطلقت النار على المتظاهرين "دفاعا عن النفس" بعد أن هاجمها المتظاهرون.
العملية العسكرية التركية: إيران تشدد على ضرورة احترام السيادة السورية
شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على ضرورة احترام سيادة سوريا على أراضيها، وذلك أثناء تعليقه على العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وقال موسوي في مؤتمر صحفي "مع فهمنا لمخاوف تركيا ، لكن يجب احترام السيادة الإقليمية لسوريا، هناك العديد من الخطط والاتفاقيات في هذا المجال والتي يتعين الأخذ بها".
وكانت تركيا قد بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمالي سوريا قبل أن تقرر وقفا مؤقتا لإطلاق النار بوساطة أمريكية حتى يتم إنشاء منطقة أمنة.
وتعد إيران حليفا لحكومة الرئيس بشار الأسد في المواجهات التي تخوضها ضد المعارضة السورية المسلحة.