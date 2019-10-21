عباس موسوي
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إيران تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا، وتعزيزات أمنية في بنغلاديش بسبب منشور "مسيء للمسلمين"

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  1. تعزيزات أمنية في جنوب بنغلاديش بسبب منشور على فيسبوك "مُسيء للمسلمين"

    أرسلت السلطات في بنغلاديش تعزيزات أمنية إلى ولاية " باهولا " في جنوب البلاد غداة مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة على خلفية منشور على فيسبوك اعتبر مُسيء للمسلمين.

    ومنعت السلطات التجمعات والمسيرات في الولاية بسبب تصاعد العنف بين المتظاهرين والشرطة.

    وكان قد تظاهر الآلاف يوم الأحد مطالبين بإعدام رجل من الأقلية الهندوسية في البلاد بسبب منشور له على فيسبوك قالوا أنه يهين فيه النبي محمد.

    إلا أن السطات تقول إن صفحة الشاب الهندوسي تم قرصنتها من جانب رجل مسلم طُلب منه دفع فدية.

    وتقول الشرطة إنها أطلقت النار على المتظاهرين "دفاعا عن النفس" بعد أن هاجمها المتظاهرون.

    تظاهرات يوم أمس للتنديد بالمنشور
    Copyright: Getty Images

  2. العملية العسكرية التركية: إيران تشدد على ضرورة احترام السيادة السورية

    شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على ضرورة احترام سيادة سوريا على أراضيها، وذلك أثناء تعليقه على العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

    وقال موسوي في مؤتمر صحفي "مع فهمنا لمخاوف تركيا ، لكن يجب احترام السيادة الإقليمية لسوريا، هناك العديد من الخطط والاتفاقيات في هذا المجال والتي يتعين الأخذ بها".

    وكانت تركيا قد بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمالي سوريا قبل أن تقرر وقفا مؤقتا لإطلاق النار بوساطة أمريكية حتى يتم إنشاء منطقة أمنة.

    وتعد إيران حليفا لحكومة الرئيس بشار الأسد في المواجهات التي تخوضها ضد المعارضة السورية المسلحة.

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