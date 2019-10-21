إيران تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا، وتعزيزات أمنية في بنغلاديش بسبب منشور "مسيء للمسلمين"

أرسلت السلطات في بنغلاديش تعزيزات أمنية إلى ولاية " باهولا " في جنوب البلاد غداة مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة على خلفية منشور على فيسبوك اعتبر مُسيء للمسلمين.

ومنعت السلطات التجمعات والمسيرات في الولاية بسبب تصاعد العنف بين المتظاهرين والشرطة.

وكان قد تظاهر الآلاف يوم الأحد مطالبين بإعدام رجل من الأقلية الهندوسية في البلاد بسبب منشور له على فيسبوك قالوا أنه يهين فيه النبي محمد.

إلا أن السطات تقول إن صفحة الشاب الهندوسي تم قرصنتها من جانب رجل مسلم طُلب منه دفع فدية.

وتقول الشرطة إنها أطلقت النار على المتظاهرين "دفاعا عن النفس" بعد أن هاجمها المتظاهرون.