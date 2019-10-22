بريكست: مجلس النواب البريطاني يوافق على المبادئ الأساسية لخطة جونسون ويرفض الجدول الزمني لتطبيقها

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه لا قوة ستوقف أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أحمد، أمام برلمان بلاده، أن حكومته لا تنوى الإضرار بمصالح الشعب المصري والسوداني ، لكنهم يريدون الاستفادة من مياة نهر النيل.

و قال آبي ردا على" تهديدات مصر" باتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا، إنه من الممكن حشد الملايين للحرب في أفريقيا لكن الحرب ليست حلا ولن تنقذ السودان، ولا مصر ولا إثيوبيا.

ودعا آبي بلاده لاستكمال "المشروعات الأعظم في تاريخها ".

وكانت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، قد وصلت إلى "طريق مسدود"، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وتخشى مصر من أن سد النهضة سيؤثر سلبا على حصة البلاد من مياه نهر النيل.