بريكست: مجلس النواب البريطاني يوافق على المبادئ الأساسية لخطة جونسون ويرفض الجدول الزمني لتطبيقها

مجلس العموم البريطاني يوافق على المبادئ الأساسية لخطة جونسون
وافق اعضاء مجلس العموم البريطاني على المبادئ الأساسية لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و الذى تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وأقر الأعضاء مشروع القانون بفارق 30 صوتا فقط لصالحه .
كما رفض غالبية الأعضاء الجدول الزمنى المقترح من الحكومة لإقرار مشروع القانون.
آبي أحمد: من الممكن حشد الملايين لكن الحرب لن تعود بالفائدة على مصر أو إثيوبيا
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه لا قوة ستوقف أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أحمد، أمام برلمان بلاده، أن حكومته لا تنوى الإضرار بمصالح الشعب المصري والسوداني ، لكنهم يريدون الاستفادة من مياة نهر النيل.
و قال آبي ردا على" تهديدات مصر" باتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا، إنه من الممكن حشد الملايين للحرب في أفريقيا لكن الحرب ليست حلا ولن تنقذ السودان، ولا مصر ولا إثيوبيا.
ودعا آبي بلاده لاستكمال "المشروعات الأعظم في تاريخها ".
وكانت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، قد وصلت إلى "طريق مسدود"، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وتخشى مصر من أن سد النهضة سيؤثر سلبا على حصة البلاد من مياه نهر النيل.
بريكست : الحكومة البريطانية تلوح بالدعوة إلى انتخابات في حال رفض البرلمان جدولها الزمني لمناقشة بنود الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
علمت
بي بي سي أن الحكومة البريطانية ستتخلى عن الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي حول
خروج البلاد من الكتلة الأوروبية (بريكست) في حال ما رفض نواب البرلمان الجدول
الزمني الذي وضعته الحكومة لمناقشة تفاصيل الاتفاق في غضون ثلاثة أيام.
وقال
مصدر في الحكومة البريطانية إنه في حال ما تم رفض نواب مجلس العموم اليوم الجدول
الزمني ووافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء الخروج إلى ما بعد موعد نهاية الشهر
الجاري فإنها ستدعو إلى انتخابات عامة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان بصورة رسمية
جرت في وقت سابق من صباح اليوم مراسم التنصيب الرسمي لإمبراطور اليابان ناروهيتو، خلال
حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو، بحضور ألفي مدعو، من بينهم رؤساء دول
وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.
وبذلك يعد ناروهيتو - البالغ من العمر 59 عاما -
الإمبراطور الـ126 لليابان.
واعتلى ناروهيتو الحكم في مايو / آيار الماضي بعد
أن تخلي والده أكيهيتو عن العرش في أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني
منذ 200 عام.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد مقتل نحو 80
شخصا بسبب الإعصار "هاغيبيس" .
و كان قد تم تأجيل مراسم التنصيب تضامنا مع الضحايا.
العهد اللبناني يخوض نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في الصين بدلا من كوريا الشمالية
قرر الاتحاد الآسيوي
لكرة القدم نقل موقع المباراة النهائية في كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم من
كوريا الشمالية إلى الصين.
وقال الاتحاد إن
المباراة التي ستجمع العهد اللبناني بفريق 25 أبريل الكوري الشمالي ستقام في الشهر
المقبل بمدينة شنغهاي الصينية.
وبرر الاتحاد الأسيوي
قراره بالقول إنه اضطر إلى اتخاذ تلك الخطوة بعد بحث العقبات اللوجستية ومن بينها
النقل التلفزيوني للقاء.
وكانت
بيونغ يانغ قد استضافت في الأسبوع الماضي مباراة في تصفيات كأس العالم بين كوريا
الشمالية وجارتها الجنوبية، لكن اللقاء لم يتم نقله تلفزيونيا ولم يسمح للمشجعين
ولا لوسائل الإعلام الأجنبية بالحضور.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مظاهرات العراق: لجنة حكومية تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 157 شخصا بينهم 8 من قوات الأمن
كشفت
لجنة حكومة عراقية عن أن المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة أودت
بحياة 149 مدنيا بجانب ثمانية من قوات الأمن.
كما
أعلنت اللجنة عن أن التظاهرات، التي خرجت في عدة مناطق بالبلاد للتنديد بالفساد
وارتفاع معدلات البطالة، أسفرت أيضا عن إصابة نحو 4200 مدني وما يقرب من 1300 من
قوات الأمن.
هذا
ومن المتوقع أن تستأنف المظاهرات يوم الجمعة المقبل.
ReutersCopyright: Reuters
بريطانيا ترفع الحظر عن الطيران المباشر إلى شرم الشيخ
رفعت الحكومة
البريطانية الحظر على الطيران المباشر لشرم الشيخ بمصر بعد نحو 5 سنوات من منع الطيران إلى مطار المدينة الواقعة في جنوب سيناء.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها أبلغت شركات الطيران بتراجعها عن النصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بعد تحسن إجراءات السلامة في
المطار.
ووفقا لبيان رسمي
نشرته الحكومة البريطانية، يأتي رفع الحظر كخطوة أولية لاستئناف الرحلات السياحية من بريطانيا إلى مصر.
وقال السفير البريطاني
في مصر ، جيفري آدامز، إن هذا الإعلان "يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن
الطيران في المملكة المتحدة ومصر".
وحظرت بريطانيا جميع
الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، منذ
نوفمبر/كانون الأول 2015، وذلك بعد تحطم
طائرة ركاب روسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ومقتل جميع ركابها
البالغ عددهم 224 شخصا.
وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن تحطم
الطائرة بزرع قنبلة داخلها.
وكان السفير المصري في
بريطانيا طارق عادل قد طالب مؤخرا بعودة الرحلات المباشرة للمنتجعات المصرية بعد
تطوير مصر مطاراتها أمنيا.
getCopyright: get
غانتس يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو
يبدأ رئيس ائتلاف أبيض وأزرق في إسرائيل - بيني غانتس - مهمة صعبة للدخول في ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد اعتراف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بفشله في تشكيل ائتلاف حكومي.
وأكد ائتلاف أبيض وأزرق - في بيان له - أنه عازم على تشكيل الحكومة المقبلة .
وكان الائتلاف فاز بعدد مقاعد يفوق حزب الليكود الذى يرأسه نتنياهو بمقعد واحد وذلك خلال الانتخابات التى أجريت في البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويرى المحللون أن المهمة لن تكون سهلة على نتنياهو ولا على منافسه، غانتس.
واستبعد غانتس تشكيل ائتلاف مع حزب الليكود قبل إبعاد نتنياهو الذى يواجه اتهامات بالفساد .
التطورات في سوريا تهيمن على قمة بوتين وأردوغان
يلتقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل
على البحر الأسود لمناقشة تطورات الأوضاع في شمال سوريا.
وتأتي
قمة اليوم في ظل عدة توترات تشهدها المنطقة، وذلك بعد سحب القوات الأمريكية من
المنطقة والعملية التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد.
وكان
الرئيس التركي قد حذر من أن بلاده ستستأنف العملية العسكرية في الشمال السوري بنهاية
اليوم في حال ما لم يلتزم الأكراد بالبنود الخاصة بوقف إطلاق النار.
انتخابات كندا: حزب ترودو يفوز بالاقتراع التشريعي دون تحقيق الأغلبية
تمكن
الحزب الليبرالي الحاكم في كندا من تصدر قائمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية
التي شهدتها البلاد يوم أمس لكن مع خسارة الأغلبية المطلقة التي كان يحكم بها طيلة
السنوات الماضية.
وتظهر
النتائج الأولية أن حزب رئيس الوزراء، جاستن ترودو، حصد 156 مقعدا في البرلمان ما
يعني أن 14 مقعدا تفصله عن تحقيق الأغلبية المطلقة.
ومن
المتوقع أن يرتفع عدد مقاعد حزب المحافظين المعارض في البرلمان من 95 إلى 122.
تغطية مباشرة
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مجلس العموم البريطاني يوافق على المبادئ الأساسية لخطة جونسون
وافق اعضاء مجلس العموم البريطاني على المبادئ الأساسية لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و الذى تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وأقر الأعضاء مشروع القانون بفارق 30 صوتا فقط لصالحه .
كما رفض غالبية الأعضاء الجدول الزمنى المقترح من الحكومة لإقرار مشروع القانون.
آبي أحمد: من الممكن حشد الملايين لكن الحرب لن تعود بالفائدة على مصر أو إثيوبيا
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه لا قوة ستوقف أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أحمد، أمام برلمان بلاده، أن حكومته لا تنوى الإضرار بمصالح الشعب المصري والسوداني ، لكنهم يريدون الاستفادة من مياة نهر النيل.
و قال آبي ردا على" تهديدات مصر" باتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا، إنه من الممكن حشد الملايين للحرب في أفريقيا لكن الحرب ليست حلا ولن تنقذ السودان، ولا مصر ولا إثيوبيا.
ودعا آبي بلاده لاستكمال "المشروعات الأعظم في تاريخها ".
وكانت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، قد وصلت إلى "طريق مسدود"، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وتخشى مصر من أن سد النهضة سيؤثر سلبا على حصة البلاد من مياه نهر النيل.
بريكست : الحكومة البريطانية تلوح بالدعوة إلى انتخابات في حال رفض البرلمان جدولها الزمني لمناقشة بنود الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
علمت بي بي سي أن الحكومة البريطانية ستتخلى عن الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي حول خروج البلاد من الكتلة الأوروبية (بريكست) في حال ما رفض نواب البرلمان الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لمناقشة تفاصيل الاتفاق في غضون ثلاثة أيام.
وقال مصدر في الحكومة البريطانية إنه في حال ما تم رفض نواب مجلس العموم اليوم الجدول الزمني ووافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء الخروج إلى ما بعد موعد نهاية الشهر الجاري فإنها ستدعو إلى انتخابات عامة.
تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان بصورة رسمية
جرت في وقت سابق من صباح اليوم مراسم التنصيب الرسمي لإمبراطور اليابان ناروهيتو، خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو، بحضور ألفي مدعو، من بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.
وبذلك يعد ناروهيتو - البالغ من العمر 59 عاما - الإمبراطور الـ126 لليابان.
واعتلى ناروهيتو الحكم في مايو / آيار الماضي بعد أن تخلي والده أكيهيتو عن العرش في أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد مقتل نحو 80 شخصا بسبب الإعصار "هاغيبيس" .
و كان قد تم تأجيل مراسم التنصيب تضامنا مع الضحايا.
العهد اللبناني يخوض نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في الصين بدلا من كوريا الشمالية
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل موقع المباراة النهائية في كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم من كوريا الشمالية إلى الصين.
وقال الاتحاد إن المباراة التي ستجمع العهد اللبناني بفريق 25 أبريل الكوري الشمالي ستقام في الشهر المقبل بمدينة شنغهاي الصينية.
وبرر الاتحاد الأسيوي قراره بالقول إنه اضطر إلى اتخاذ تلك الخطوة بعد بحث العقبات اللوجستية ومن بينها النقل التلفزيوني للقاء.
وكانت بيونغ يانغ قد استضافت في الأسبوع الماضي مباراة في تصفيات كأس العالم بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، لكن اللقاء لم يتم نقله تلفزيونيا ولم يسمح للمشجعين ولا لوسائل الإعلام الأجنبية بالحضور.
مظاهرات العراق: لجنة حكومية تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 157 شخصا بينهم 8 من قوات الأمن
كشفت لجنة حكومة عراقية عن أن المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة أودت بحياة 149 مدنيا بجانب ثمانية من قوات الأمن.
كما أعلنت اللجنة عن أن التظاهرات، التي خرجت في عدة مناطق بالبلاد للتنديد بالفساد وارتفاع معدلات البطالة، أسفرت أيضا عن إصابة نحو 4200 مدني وما يقرب من 1300 من قوات الأمن.
هذا ومن المتوقع أن تستأنف المظاهرات يوم الجمعة المقبل.
بريطانيا ترفع الحظر عن الطيران المباشر إلى شرم الشيخ
رفعت الحكومة البريطانية الحظر على الطيران المباشر لشرم الشيخ بمصر بعد نحو 5 سنوات من منع الطيران إلى مطار المدينة الواقعة في جنوب سيناء.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها أبلغت شركات الطيران بتراجعها عن النصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بعد تحسن إجراءات السلامة في المطار.
ووفقا لبيان رسمي نشرته الحكومة البريطانية، يأتي رفع الحظر كخطوة أولية لاستئناف الرحلات السياحية من بريطانيا إلى مصر.
وقال السفير البريطاني في مصر ، جيفري آدامز، إن هذا الإعلان "يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر".
وحظرت بريطانيا جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، منذ نوفمبر/كانون الأول 2015، وذلك بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصا.
وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن تحطم الطائرة بزرع قنبلة داخلها.
وكان السفير المصري في بريطانيا طارق عادل قد طالب مؤخرا بعودة الرحلات المباشرة للمنتجعات المصرية بعد تطوير مصر مطاراتها أمنيا.
غانتس يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو
يبدأ رئيس ائتلاف أبيض وأزرق في إسرائيل - بيني غانتس - مهمة صعبة للدخول في ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد اعتراف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بفشله في تشكيل ائتلاف حكومي.
وأكد ائتلاف أبيض وأزرق - في بيان له - أنه عازم على تشكيل الحكومة المقبلة .
وكان الائتلاف فاز بعدد مقاعد يفوق حزب الليكود الذى يرأسه نتنياهو بمقعد واحد وذلك خلال الانتخابات التى أجريت في البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويرى المحللون أن المهمة لن تكون سهلة على نتنياهو ولا على منافسه، غانتس.
واستبعد غانتس تشكيل ائتلاف مع حزب الليكود قبل إبعاد نتنياهو الذى يواجه اتهامات بالفساد .
التطورات في سوريا تهيمن على قمة بوتين وأردوغان
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود لمناقشة تطورات الأوضاع في شمال سوريا.
وتأتي قمة اليوم في ظل عدة توترات تشهدها المنطقة، وذلك بعد سحب القوات الأمريكية من المنطقة والعملية التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد.
وكان الرئيس التركي قد حذر من أن بلاده ستستأنف العملية العسكرية في الشمال السوري بنهاية اليوم في حال ما لم يلتزم الأكراد بالبنود الخاصة بوقف إطلاق النار.
انتخابات كندا: حزب ترودو يفوز بالاقتراع التشريعي دون تحقيق الأغلبية
تمكن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا من تصدر قائمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد يوم أمس لكن مع خسارة الأغلبية المطلقة التي كان يحكم بها طيلة السنوات الماضية.
وتظهر النتائج الأولية أن حزب رئيس الوزراء، جاستن ترودو، حصد 156 مقعدا في البرلمان ما يعني أن 14 مقعدا تفصله عن تحقيق الأغلبية المطلقة.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد مقاعد حزب المحافظين المعارض في البرلمان من 95 إلى 122.