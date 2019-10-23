انطلاق فعاليات القمة الروسية-الأفريقية في سوتشي برئاسة بوتين والسيسي

رجل يتحصن داخل متحف بالريفيرا الفرنسية ويهدد بتحويله إلى جحيم
أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن رجلا واحدا على
الأقل تحصن، صباح اليوم، في متحف الآثار في سان رافايل في منطقة الريفييرا الفرنسية
حيث خطت عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى.
وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى "المتحف سيتحول جحيما".
وذكرت الشرطة أن شخصا واحدا أو شخصين اقتحما ليل الثلاثاء الأربعاء المكان، ويرفض أو
يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة، موضحة أنها تنتظر تدخل قوات خاصة
للشرطة.
عاجلبريطانيا: العثور على 39 جثة في شاحنة بمقاطعة إسكس والشرطة تعتقل سائقها
قالت الشرطة البريطانية، اليوم، إنها عثرت على 39 جثة في إحدى الشاحنات بمقاطعة إسكس.
وأفادت الشرطة بأنها استُدعت من قبل خدمة
الإسعاف، نحو الساعة الثانية، بعد منتصف الليل، وأنها اعتقلت سائق الشاحنة لاستجوابه.
انطلاق القمة الروسية- الأفريقية في سوتشي برئاسة بوتين والسيسي
انطلقت في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود، اليوم ، القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا – إفريقيا" الاقتصادي.
وتجري القمة، التي تستمر ليومين، برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور نحو 300 رجل أعمال للجانب الاقتصادي من القمة، في حدث هو الأكبر على هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين دول أفريقيا وروسيا.
هذا ومن المقرر أن تناقش القمة مجموعة واسعة من القضايا الدولية، وتبحث سبل تعميق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات مختلفة من السياسة إلى الثقافة.
ويُتوقع أن تشهد القمة توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الروسي مع أفريقيا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب بيان هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد قال عن قمة سوتشي في حوار صحفي، لوكالة "تاس"، إن "المساعدات والقروض التي يمكن أن تقدمها روسيا لدول أفريقية سوف تستند إلى مبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقية ، بدلا من الاعتماد على حلول تفرض من الخارج".
وأضاف بوتين في حواره: "نرى بوضوح كيف تسعى دول غربية إلى الضغط وربما ابتزاز حكومات دول أفريقية".
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رجل يتحصن داخل متحف بالريفيرا الفرنسية ويهدد بتحويله إلى جحيم
أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن رجلا واحدا على الأقل تحصن، صباح اليوم، في متحف الآثار في سان رافايل في منطقة الريفييرا الفرنسية حيث خطت عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى.
وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى "المتحف سيتحول جحيما". وذكرت الشرطة أن شخصا واحدا أو شخصين اقتحما ليل الثلاثاء الأربعاء المكان، ويرفض أو يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة، موضحة أنها تنتظر تدخل قوات خاصة للشرطة.
عاجلبريطانيا: العثور على 39 جثة في شاحنة بمقاطعة إسكس والشرطة تعتقل سائقها
قالت الشرطة البريطانية، اليوم، إنها عثرت على 39 جثة في إحدى الشاحنات بمقاطعة إسكس.
وأفادت الشرطة بأنها استُدعت من قبل خدمة الإسعاف، نحو الساعة الثانية، بعد منتصف الليل، وأنها اعتقلت سائق الشاحنة لاستجوابه.
انطلاق القمة الروسية- الأفريقية في سوتشي برئاسة بوتين والسيسي
انطلقت في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود، اليوم ، القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا – إفريقيا" الاقتصادي.
وتجري القمة، التي تستمر ليومين، برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور نحو 300 رجل أعمال للجانب الاقتصادي من القمة، في حدث هو الأكبر على هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين دول أفريقيا وروسيا.
هذا ومن المقرر أن تناقش القمة مجموعة واسعة من القضايا الدولية، وتبحث سبل تعميق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات مختلفة من السياسة إلى الثقافة.
ويُتوقع أن تشهد القمة توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الروسي مع أفريقيا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب بيان هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد قال عن قمة سوتشي في حوار صحفي، لوكالة "تاس"، إن "المساعدات والقروض التي يمكن أن تقدمها روسيا لدول أفريقية سوف تستند إلى مبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقية ، بدلا من الاعتماد على حلول تفرض من الخارج".
وأضاف بوتين في حواره: "نرى بوضوح كيف تسعى دول غربية إلى الضغط وربما ابتزاز حكومات دول أفريقية".