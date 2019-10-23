انطلاق فعاليات القمة الروسية-الأفريقية في سوتشي برئاسة بوتين والسيسي

انطلقت في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود، اليوم ، القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا – إفريقيا" الاقتصادي.

وتجري القمة، التي تستمر ليومين، برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور نحو 300 رجل أعمال للجانب الاقتصادي من القمة، في حدث هو الأكبر على هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين دول أفريقيا وروسيا.

هذا ومن المقرر أن تناقش القمة مجموعة واسعة من القضايا الدولية، وتبحث سبل تعميق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات مختلفة من السياسة إلى الثقافة.

ويُتوقع أن تشهد القمة توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الروسي مع أفريقيا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب بيان هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد قال عن قمة سوتشي في حوار صحفي، لوكالة "تاس"، إن "المساعدات والقروض التي يمكن أن تقدمها روسيا لدول أفريقية سوف تستند إلى مبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقية ، بدلا من الاعتماد على حلول تفرض من الخارج".

وأضاف بوتين في حواره: "نرى بوضوح كيف تسعى دول غربية إلى الضغط وربما ابتزاز حكومات دول أفريقية".