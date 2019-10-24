شاحنة الموت في إسيكس: الضحايا "صينيون" والشرطة تداهم منازل في إيرلندا الشمالية

Getty Images Copyright: Getty Images صور لما بدت عليه شوارع بيروت صباح الخميس الموافق 24 أكتوبر /تشرين الأول 2019 Image caption: صور لما بدت عليه شوارع بيروت صباح الخميس الموافق 24 أكتوبر /تشرين الأول 2019

دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثاني يوم الخميس حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق العامة الرئيسية في بيروت وأجزاء أخرى من البلاد ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أقام المتظاهرون الحواجز على الطرق المؤدية للعاصمة وكذلك قطع العشرات منهم طريقا يعد الشريان الرئيسي بين الشرق والغرب، عبر نصب خيام في وسط الطريق.

وتعمل وحدات من الجيش على إعادة فتح عدد من الطرق لتسهيل حركة المواطنين وسط رفض من المتظاهرين.

ويشهد لبنان منذ السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تطورات متسارعة وحراكا شعبيا مناهضا للحكومة على خلفية محاولة فرض ضرائب جديدة من بينها ضريبة على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الاتصال من خلال الإنترنت.

وسرعان ما تحول الحراك لاحتجاج موسع على تردي الأوضاع المعيشية والسياسات الاقتصادية.