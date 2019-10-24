ش
مباشر

شاحنة الموت في إسيكس: الضحايا "صينيون" والشرطة تداهم منازل في إيرلندا الشمالية

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. مظاهرات لبنان: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني

    مظاهرات لبنان الشوارع عون
    Copyright: Getty Images
    Image caption: صور لما بدت عليه شوارع بيروت صباح الخميس الموافق 24 أكتوبر /تشرين الأول 2019

    دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثاني يوم الخميس حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق العامة الرئيسية في بيروت وأجزاء أخرى من البلاد ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

    كما أقام المتظاهرون الحواجز على الطرق المؤدية للعاصمة وكذلك قطع العشرات منهم طريقا يعد الشريان الرئيسي بين الشرق والغرب، عبر نصب خيام في وسط الطريق.

    وتعمل وحدات من الجيش على إعادة فتح عدد من الطرق لتسهيل حركة المواطنين وسط رفض من المتظاهرين.

    ويشهد لبنان منذ السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تطورات متسارعة وحراكا شعبيا مناهضا للحكومة على خلفية محاولة فرض ضرائب جديدة من بينها ضريبة على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الاتصال من خلال الإنترنت.

    وسرعان ما تحول الحراك لاحتجاج موسع على تردي الأوضاع المعيشية والسياسات الاقتصادية.

    الشوارع لبنان
    Copyright: Getty Images

  2. عاجلهتافات في بيروت مطالبة بالتغيير الجذري والشامل للنظام بعد انتهاء عون من كلمته

  3. عاجلعون: حرية التعبير حق محترم، وصوتكم لن يذهب سدىً

  4. عاجلعون: ملتزم بقوانين مكافحة الفساد

  5. عاجلالرئيس اللبناني ميشيل عون: الطائفية والفساد حطما البلد

  6. عاجلقضية الجثث في شاحنة اسيكس: معلومات أولية بأن الضحايا "صينيون"

    الشرطة البريطانية تداهم منازل في إيرلندا الشمالية

    عثر أمس على 39 جثة في حاوية شاحنة في مقاطعة اسيكس الواقعة جنوب شرقي بريطانيا.

    ووجدت الشاحنة، التي يعتقد أنها قادمة من بلغاريا، قبل الساعة 01:40 بعد منتصف الليل، في مجمع صناعي في منطقة غريز، بحسب ما قالته الشرطة.

    ومات جميع من كانوا داخل الحاوية، وهم 38 فردا وصبي، كما قالت شرطة اسيكس.

العودة إلى أعلى