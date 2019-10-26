مظاهرات تشيلي: مليون شخص يحتشدون في شوارع العاصمة سانتياغو

احتشد قرابة مليون متظاهر حتى مساء أمس، في شوارع العاصمة التشيلية سانتياغو في أكبر تظاهرة تشهدها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات، قبل نحو أسبوع.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية، ورقصوا بالشوارع، وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال من أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا. وعاد المحتجون إلى بيوتهم قبيل موعد سريان حظر التجوال الذي يبدأ في الحادية عشرة مساءاً.

وفي تغريدة لها على تويتر، قالت حاكمة سانتياغو، كارلا روبيلار، إن مليون شخص شاركوا في مسيرات بالعاصمة، كما شارك محتجون في مسيرات بشوارع كل المدن الكبرى.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في تشيلي احتجاجا على زيادة أسعار المواصلات العامة وتحولت إلى أعمال شغب وحرق ونهب أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة المئات، كما اعتقلت السلطات أكثر من 7000 شخص.

ودفعت أعمال العنف الرئيس سيباستيان بنيرا إلى التراجع عن زيادة أسعار المواصلات وإعلان حالة الطوارئ. وتولى الجيش مسؤولية حفظ الأمن في مدينة سانتياجو التي يقطنها ستة ملايين نسمة وتخضع لحظر التجول ليلا، بينما انتشر 20 ألف جندي بالشوارع.