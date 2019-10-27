التلفزيون العراقي يبث مقاطع مصورة لـ"مقتل البغدادي"، وانتشار قوات مكافحة الإرهاب في بغداد

نقلت وكالة الأنباء التركية عن وزارة الدفاع القول إنه تم تبادل للمعلومات مع الجيش الأمريكي قبل العملية التي نفذها الأمريكيون في محافظة إدلب شمال سوريا ليلة أمس.

وتأتي هذه الانباء في وقت تفيد فيه وسائل إعلام أمريكية بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي في غارة شنتها عناصر من القوات الأمريكية في إدلب.