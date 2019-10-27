التلفزيون العراقي يبث مقاطع مصورة لـ"مقتل البغدادي"، وانتشار قوات مكافحة الإرهاب في بغداد

نقلت وكالة الأنباء التركية\nعن وزارة الدفاع القول إنه تم تبادل للمعلومات مع الجيش الأمريكي قبل العملية التي\nنفذها الأمريكيون في محافظة إدلب شمال سوريا ليلة أمس. وتأتي هذه الانباء في وقت تفيد فيه وسائل إعلام أمريكية بمقتل زعيم\nتنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي في غارة شنتها عناصر من القوات الأمريكية في إدلب.
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أنقرة: تم تبادل معلومات مع واشنطن قبل العملية التي نفذها الأمريكيون في إدلب
نقلت وكالة الأنباء التركية عن وزارة الدفاع القول إنه تم تبادل للمعلومات مع الجيش الأمريكي قبل العملية التي نفذها الأمريكيون في محافظة إدلب شمال سوريا ليلة أمس.
وتأتي هذه الانباء في وقت تفيد فيه وسائل إعلام أمريكية بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي في غارة شنتها عناصر من القوات الأمريكية في إدلب.
مظاهرات العراق: انتشار قوات مكافحة الإرهاب في بغداد لحماية المنشآت السيادية
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم نشر عناصر من قواته في بعض مناطق العاصمة بغداد لحماية المنشآت السيادية بناء على طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وبحسبة بيان صادر عن الجهاز فإن الخطوة جاءت لحماية المنشآت الحيوية " من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الامنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين".
وتشهد مناطق عدة في العراق تظاهرات كبيرة تسببت في سقوط أكثر من مائة قتيل وآلاف الجرحى.
التلفزيون العراقي يبث لقطات مصورة لـ"مقتل البغدادي"
بث التلفزيون الرسمي العراقي يوم الأحد لقطات مصورة لما قال إنها غارة أمريكية نُفذت في سوريا وقيل إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل فيها.
وأظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.
وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.