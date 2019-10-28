أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن الاتحاد الأوروبي وافق على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية حتى نهاية يناير/ كانون ثاني المقبل.

وغرد توسك على موقع تويتر قائلا إن خطابا رسميا سيرسل إلى لندن بمحتوى القرار.

هذا ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل لمناقشة تفاصيل القرار.