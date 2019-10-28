أعلن\nرئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن الاتحاد الأوروبي وافق على إرجاء موعد خروج\nبريطانيا من الكتلة الأوروبية حتى نهاية يناير/ كانون ثاني المقبل. وغرد توسك على موقع تويتر قائلا إن خطابا رسميا سيرسل إلى لندن بمحتوى\nالقرار. هذا ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل لمناقشة تفاصيل\nالقرار.
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أزمة بريكست: الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن الاتحاد الأوروبي وافق على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية حتى نهاية يناير/ كانون ثاني المقبل.
وغرد توسك على موقع تويتر قائلا إن خطابا رسميا سيرسل إلى لندن بمحتوى القرار.
هذا ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل لمناقشة تفاصيل القرار.
جمهور مباراة بيسبول يستقبل ترامب بصيحات الاستهجان
استقبل جمهور مباراة بيسبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصيحات الاستهجان وذلك أثناء حضوره مباراة في العاصمة واشنطن.
وبمجرد أن ظهر ترامب على الشاشات المعلقة في الملعب، بدأ المشجعون في الصياح "احبسوه"، وهو نفس الشعار الذي كان يردده انصار ترامب ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويعد تقليدا أمريكيا منذ 1910 ، أن يسدد كل رئيس الرمية الأولى في مباراة بيسبول خلال فتره رئاسته للبلاد، إلا أن ترامب هو الأول الذى كسر هذه القاعدة وغادر قبل انتهاء المباراة.
المتظاهرون في لبنان يواصلون إغلاق الطرق لليوم الثاني عشر على التوالي
واصل المتظاهرون في لبنان قطع الطرق لليوم الثاني عشر على التوالي، عبر تعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البلاد احتجاجاً على الوضع المعيشي والفساد المستشري مطالبين برحيل الطبقة السياسية.
ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، إلا أن المحتجين يعمدون إلى إبقائها مقطوعة، لاسيما الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد منشور يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار "اثنين السيارات".