مفوضية حقوق الإنسان في العراق: قتيل و192 مصابا في تظاهرات كربلاء
قالت المفوضية
العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن الأحداث التي شهدتها محافظة كربلاء أمس أسفرت
عن مقتل شخص وإصابة 50 من المتظاهرين و142 من القوات الأمنية.
وأضافت الهيئة
شبه الحكومية في بيان أن القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات بحق 140 شخصا سرعان
ما تم الإفراج عن 80 منهم.
تأتي تلك
التظاهرات لليوم الرابع على التوالي في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة
للحكومة الحالية ولنخبة سياسية يتم اتهامها بالفساد والعزلة عن أرض الواقع.
أمير الكويت يحذر من "انحراف وسائل التواصل الاجتماعي"
حذر أمير الكويت، صباح الاحمد
الصباح، مما وصفه بـ"انحراف وسائل التواصل الاجتماعي" والتي قال إنها
صارت " معاول تدمر وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس"
وشدد
الصباح في كلمته أمام مجلس الأمة عقب عودته من رحلة علاجية على ضرورة "نبذ
الفتنة ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة".
كما
طالب أمير الكويت بوضع حد لأزمة قطر مع السعودية وحلفائها، بعدما اعتبر أنّ الخلاف
لم يعد "محتملا".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مظاهرات العراق: أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين بكربلاء
تفيد
التقارير الواردة من جنوب العراق بسقوط قتلى وجرحى أثناء التظاهرات التي شهدتها
مدينة كربلاء ليلة أمس.
إلا أن محافظ كربلاء نصيف الخطابي قال في مؤتمر صحفي اليوم إن القوات الامنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس، مشيرا الى ان هناك فديوهات "دبلجت بشأن هذه الاحداث وهي غير صحيحة".
ويشهد
العراق تظاهرات ضخمة في عدة مناطق بالبلاد
للتنديد بالفساد والبطالة وتدهور وضع البنية التحتية.
وتُتهم
قوات الأمن العراقية باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين ما تسبب في سقوط عشرات
القتلى.
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مفوضية حقوق الإنسان في العراق: قتيل و192 مصابا في تظاهرات كربلاء
قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن الأحداث التي شهدتها محافظة كربلاء أمس أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 50 من المتظاهرين و142 من القوات الأمنية.
وأضافت الهيئة شبه الحكومية في بيان أن القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات بحق 140 شخصا سرعان ما تم الإفراج عن 80 منهم.
تأتي تلك التظاهرات لليوم الرابع على التوالي في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الحالية ولنخبة سياسية يتم اتهامها بالفساد والعزلة عن أرض الواقع.
أمير الكويت يحذر من "انحراف وسائل التواصل الاجتماعي"
حذر أمير الكويت، صباح الاحمد الصباح، مما وصفه بـ"انحراف وسائل التواصل الاجتماعي" والتي قال إنها صارت " معاول تدمر وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس"
وشدد الصباح في كلمته أمام مجلس الأمة عقب عودته من رحلة علاجية على ضرورة "نبذ الفتنة ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة".
كما طالب أمير الكويت بوضع حد لأزمة قطر مع السعودية وحلفائها، بعدما اعتبر أنّ الخلاف لم يعد "محتملا".
مظاهرات العراق: أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين بكربلاء
تفيد التقارير الواردة من جنوب العراق بسقوط قتلى وجرحى أثناء التظاهرات التي شهدتها مدينة كربلاء ليلة أمس.
إلا أن محافظ كربلاء نصيف الخطابي قال في مؤتمر صحفي اليوم إن القوات الامنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس، مشيرا الى ان هناك فديوهات "دبلجت بشأن هذه الاحداث وهي غير صحيحة".
ويشهد العراق تظاهرات ضخمة في عدة مناطق بالبلاد للتنديد بالفساد والبطالة وتدهور وضع البنية التحتية.
وتُتهم قوات الأمن العراقية باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين ما تسبب في سقوط عشرات القتلى.