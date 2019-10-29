مظاهرات العراق: أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين بكربلاء

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن الأحداث التي شهدتها محافظة كربلاء أمس أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 50 من المتظاهرين و142 من القوات الأمنية.

وأضافت الهيئة شبه الحكومية في بيان أن القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات بحق 140 شخصا سرعان ما تم الإفراج عن 80 منهم.

تأتي تلك التظاهرات لليوم الرابع على التوالي في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الحالية ولنخبة سياسية يتم اتهامها بالفساد والعزلة عن أرض الواقع.