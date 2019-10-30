مظاهرات لبنان: الجيش يدعو المتظاهرين إلى فتح الطرق

كشف النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قرار يعتزمون عرضه على المجلس في إطار جهودهم من أجل بدء إجراءات تهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وسيصوت المجلس غدا على مشروع القرار الذي يتضمن إجراء مزيد من التحقيقات العلنية وإسناد الدور الرئيسي في رئاسة جلسات الاستماع إلى رئيس لجنة الاستخبارات أدم شيف.

ويُتهم ترامب بمحاولة ممارسة ضغوط على رئيس أوكرانيا لكي يقوم بتدشين تحقيقات في اتهامات بالفساد بحق نجل جو بايدن، السياسي الديمقراطي البارز وأحد أبرز المرشحين لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.