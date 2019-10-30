نواب في الكونغرس الأمريكي يواصلون جهودهم الساعية لبدء إجراءات عزل ترامب
كشف النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قرار
يعتزمون عرضه على المجلس في إطار جهودهم من أجل بدء إجراءات تهدف إلى عزل الرئيس
دونالد ترامب.
وسيصوت
المجلس غدا على مشروع القرار الذي يتضمن
إجراء مزيد من التحقيقات العلنية وإسناد الدور الرئيسي في رئاسة جلسات الاستماع إلى رئيس لجنة الاستخبارات أدم شيف.
ويُتهم
ترامب بمحاولة ممارسة ضغوط على رئيس أوكرانيا لكي يقوم بتدشين تحقيقات في اتهامات
بالفساد بحق نجل جو بايدن، السياسي الديمقراطي البارز وأحد أبرز المرشحين لمنافسة
ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مظاهرات لبنان: الجيش يدعو المتظاهرين إلى فتح الطرق
طالب الجيش اللبناني المتظاهرين في البلاد بفتح الطرق المغلقة، وذلك
بعد نحو 13 يوما من الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها العاصمة ومناطق عدة في البلاد.
وقال الجيش في بيان "
إنه وبعد مرور 13 يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية،
وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق
اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين
المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة."
هذا وقد بدأت بالفعل عناصر من قوى الأمن والجيش التفاوض مع المتظاهرين
من أجل فتح الطرق وهو الأمر الذي تمخض عنه عودة الحياة إلى طبيعتها في عدة مناطق
بالبلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري
استقالته، وقيام بعض المعارضين للاحتجاجات بتحطيم خيام المتظاهرين وسط بيروت.
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نواب في الكونغرس الأمريكي يواصلون جهودهم الساعية لبدء إجراءات عزل ترامب
كشف النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قرار يعتزمون عرضه على المجلس في إطار جهودهم من أجل بدء إجراءات تهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.
وسيصوت المجلس غدا على مشروع القرار الذي يتضمن إجراء مزيد من التحقيقات العلنية وإسناد الدور الرئيسي في رئاسة جلسات الاستماع إلى رئيس لجنة الاستخبارات أدم شيف.
ويُتهم ترامب بمحاولة ممارسة ضغوط على رئيس أوكرانيا لكي يقوم بتدشين تحقيقات في اتهامات بالفساد بحق نجل جو بايدن، السياسي الديمقراطي البارز وأحد أبرز المرشحين لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مظاهرات لبنان: الجيش يدعو المتظاهرين إلى فتح الطرق
طالب الجيش اللبناني المتظاهرين في البلاد بفتح الطرق المغلقة، وذلك بعد نحو 13 يوما من الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها العاصمة ومناطق عدة في البلاد.
وقال الجيش في بيان " إنه وبعد مرور 13 يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة."
هذا وقد بدأت بالفعل عناصر من قوى الأمن والجيش التفاوض مع المتظاهرين من أجل فتح الطرق وهو الأمر الذي تمخض عنه عودة الحياة إلى طبيعتها في عدة مناطق بالبلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، وقيام بعض المعارضين للاحتجاجات بتحطيم خيام المتظاهرين وسط بيروت.