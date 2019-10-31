مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في حريقٍ نجم عن انفجار موقد طهي في قطار بباكستان

شوارع خاوية وتعزيزات أمنية مع بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي لكشمير الهندية
أغلقت المتاجر والمكاتب أبوابها في الشطر الهندي من كشمير، وخلت
الشوارع من المارة مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء الحكم الذاتي الذي
كانت المنطقة تتمتع به، وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين.
وبدأ سريان القرار، بعد منتصف ليل أمس. وقسمت ولاية
جامو وكشمير القديمة إلى منطقتين واحدة باسم جامو وكشمير والأخرى تسمى لداخ وهي منطقة
مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.
وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين وسيؤدي الحاكمان الجديدان
لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق اليوم.
وتقول الحكومة الهندية إن القرار سيفتح باب التملك
أمام أشخاص من خارج المنطقة، ما من شأنه أن يعزز التنمية في المنطقة، ولكن القرار
أثار غضب الكشميريون الذين يشتبهون في أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسية
تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لكشمير ذات الأغلبية المسلمة.
هذا ونشرت السلطات مزيدا من القوات شبه العسكرية في
سريناجار التي اندلعت فيها احتجاجات صغيرة منذ أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الوضع
الخاص للمنطقة في الخامس من أغسطس/آب الفائت.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلباكستان: مقتل 65 شخصاً وإصابة العشرات في حريقٍ نجم عن انفجار موقد طهي في قطار
قُتل 65 شخصاً على الأقل، وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق في أحد القطارات
في باكستان.
وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، إن الحريق شب حينما انفجر
موقد طهي كان يستخدمها الركاب لإعداد فطورهم.
وأضاف رشيد أحمد أن معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار أثناء سيره
هرباً من النيران.
والتهم الحريق ثلاثاً من عربات القطار،الذي كان في طريقه من مدينة
كراتشي الجنوبيةإلى روالبندي.
هذا وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم إلى القطارات، لإعداد الوجبات خلال الرحلات الطويلة، أمر شائع في البلاد.
من جانبه قدَّم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران
خان، تعازيه لأسر الضحايا.
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بواسطة سلمى عمارة و أميرة عباس
time_stated_uk
شوارع خاوية وتعزيزات أمنية مع بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي لكشمير الهندية
أغلقت المتاجر والمكاتب أبوابها في الشطر الهندي من كشمير، وخلت الشوارع من المارة مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به، وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين.
وبدأ سريان القرار، بعد منتصف ليل أمس. وقسمت ولاية جامو وكشمير القديمة إلى منطقتين واحدة باسم جامو وكشمير والأخرى تسمى لداخ وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.
وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين وسيؤدي الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق اليوم.
وتقول الحكومة الهندية إن القرار سيفتح باب التملك أمام أشخاص من خارج المنطقة، ما من شأنه أن يعزز التنمية في المنطقة، ولكن القرار أثار غضب الكشميريون الذين يشتبهون في أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسية تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لكشمير ذات الأغلبية المسلمة.
هذا ونشرت السلطات مزيدا من القوات شبه العسكرية في سريناجار التي اندلعت فيها احتجاجات صغيرة منذ أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص للمنطقة في الخامس من أغسطس/آب الفائت.
عاجلباكستان: مقتل 65 شخصاً وإصابة العشرات في حريقٍ نجم عن انفجار موقد طهي في قطار
قُتل 65 شخصاً على الأقل، وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق في أحد القطارات في باكستان.
وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، إن الحريق شب حينما انفجر موقد طهي كان يستخدمها الركاب لإعداد فطورهم.
وأضاف رشيد أحمد أن معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار أثناء سيره هرباً من النيران.
والتهم الحريق ثلاثاً من عربات القطار،الذي كان في طريقه من مدينة كراتشي الجنوبيةإلى روالبندي.
هذا وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم إلى القطارات، لإعداد الوجبات خلال الرحلات الطويلة، أمر شائع في البلاد.
من جانبه قدَّم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، تعازيه لأسر الضحايا.