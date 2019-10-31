مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في حريقٍ نجم عن انفجار موقد طهي في قطار بباكستان

أغلقت المتاجر والمكاتب أبوابها في الشطر الهندي من كشمير، وخلت الشوارع من المارة مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به، وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين.

وبدأ سريان القرار، بعد منتصف ليل أمس. وقسمت ولاية جامو وكشمير القديمة إلى منطقتين واحدة باسم جامو وكشمير والأخرى تسمى لداخ وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.

وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين وسيؤدي الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق اليوم.

وتقول الحكومة الهندية إن القرار سيفتح باب التملك أمام أشخاص من خارج المنطقة، ما من شأنه أن يعزز التنمية في المنطقة، ولكن القرار أثار غضب الكشميريون الذين يشتبهون في أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسية تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لكشمير ذات الأغلبية المسلمة.

هذا ونشرت السلطات مزيدا من القوات شبه العسكرية في سريناجار التي اندلعت فيها احتجاجات صغيرة منذ أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص للمنطقة في الخامس من أغسطس/آب الفائت.