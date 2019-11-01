الحوثيون يقولون إنهم أسقطوا طائرة مسيَّرة أمريكية الصنع بالقرب من الحدود السعودية

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، العميد يحيى سريع، إن دفاعات الحوثيين الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية الصنع قرب الحدود السعودية.

وفي تغريدة على تويتر أضاف سريع "إسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز سكان إيغل في خطوط التماس قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في منطقة الحدود مع السعودية".