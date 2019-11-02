العفو الدولية: قوات الأمن العراقية تستخدم قنابل مسيلة للدموع "تخترق جماجم" المتظاهرين

استخدمت القوات الأمنية العراقية السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في ميناء أم قصر ومحافظة ذي قار.

وتفيد التقارير الميدانية أن متظاهرين حاولوا إغلاق ميناء أم قصر قرب البصرة مجددا.

وكان المتظاهرون أغلقوا يوم الثلاثاء الماضي المدخل الرئيسي للميناء، ومنعوا دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع. ويستقبل أم قصر واردات وشحنات غذائية، إذ يعتمد العراق إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

وخرج آلاف العراقيين للشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة. وبلغ عدد القتلى أكثر من 250 شخصا على الأقل منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.