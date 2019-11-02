استخدمت القوات الأمنية العراقية السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في ميناء أم قصر ومحافظة ذي قار. وتفيد التقارير الميدانية أن متظاهرين حاولوا إغلاق ميناء أم قصر قرب البصرة مجددا. وكان المتظاهرون أغلقوا يوم الثلاثاء الماضي المدخل الرئيسي للميناء، ومنعوا دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع.\n\nويستقبل أم قصر واردات وشحنات غذائية، إذ يعتمد العراق إلى حد كبير على الأغذية المستوردة. وخرج آلاف العراقيين للشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة. وبلغ عدد القتلى أكثر من 250 شخصا على الأقل منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.
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مظاهرات العراق: متظاهرون يحاولون إغلاق ميناء أم قصر للمرة الثانية، والأمن يرد بالقنابل المسيلة للدموع
استخدمت القوات الأمنية العراقية السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في ميناء أم قصر ومحافظة ذي قار.
وتفيد التقارير الميدانية أن متظاهرين حاولوا إغلاق ميناء أم قصر قرب البصرة مجددا.
وكان المتظاهرون أغلقوا يوم الثلاثاء الماضي المدخل الرئيسي للميناء، ومنعوا دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع. ويستقبل أم قصر واردات وشحنات غذائية، إذ يعتمد العراق إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
وخرج آلاف العراقيين للشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة. وبلغ عدد القتلى أكثر من 250 شخصا على الأقل منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.
العفو الدولية: قوات الأمن العراقية تستخدم قنابل مسيلة للدموع "تخترق جماجم" المتظاهرين
اتهمت منظمة العفو الدولية الخميس قوات الأمن العراقية باستخدام قنابل مسيلة للدموع تهدف إلى "قتل" المتظاهرين.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها تأكدت من صحة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مدنيين مصابين إثر اختراق تلك القنابل جماجمهم.
ووفقا لتحقيق المنظمة الاستقصائي، يبلغ وزن هذه القنابل 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراما. ويشير التقرير أن هذه القنابل مصنوعة ببلغاريا وصربيا.