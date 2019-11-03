فراج: خطة جونسون لبريكست تقضي على فرصة لبريطانيا في العودة مجددا لأوروبا
قال زعيم حزب خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فراج لبي بي سي، إن خطة الحكومة للانسحاب من الاتحاد
الأوروبي ستقضي على فرصة لبريطانيا في العودة مجددا للوحدة مع أوروبا.
وبينما تجرى الحملات
الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل على قدم وساق ، قال فراج إن
خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن تحقق لبريطانيا "الاستقلال"
أبدا.
ويضغط فراج من أجل
خطة خروج من الاتحاد الأوروبي تتضمن الابقاء على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد.
وقال فراج إن حزبه
سيرشح ممثلين عنه في كل دائرة انتخابية.
وتشير استطلاعات
الرأي إلى أن استراتيجية فراج ستفرق أصوات الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي
بين حزب فراج وحزب المحافظين الحاكم.
إضراب للآلاف من موظفي الأونروا في الأردن للمطالبة بزيادة رواتبهم
بدأ الآلاف من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -أونروا- في الأردن، إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وشل الإضراب جميع مرافق الوكالة في الأردن.
وتدير الأونروا 169 مدرسة في الأردن تستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين و25 مركزا صحيا و14 مركزا نسويا ومؤسسات ودوائر أخرى.
وحمل بيان للموظفين، إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تعليق الدراسة والخدمات الصحية والاجتماعية والإغاثية المقدمة للاجئين.
وكان اتحاد العاملين في الأردن قد طالب بزيادة قدرها نحو 280 دولار ثم خفضوها إلى 140 دولار وبالمقابل عرضت الوكالة زيادة قدرها مائة دولار.
وكانت الأونروا واجهت مصاعب مالية في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.
مظاهرات لبنان: أنصار الرئيس عون يتوافدون على القصر الرئاسي
يتوافد
المئات إلى الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في بعبدا في لبنان
وذلك دعما للرئيس ميشال عون.
في المقابل يتوقع أن تنطلق بعد ظهر اليوم تجمعات
أخرى في مختلف المناطق تحت شعار "أحد الضغط" وذلك للمطالبة بالإسراع في
تشكيل الحكومة، وذلك بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري بعد تظاهرات استمرت
لأسبوعين.
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مظاهرات العراق: مدارس ومؤسسات حكومية تواصل إغلاق أبوابها
تفيد
التقارير الواردة من العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى في البلاد باستمرار
إغلاق عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية في إطار التظاهرات التي انطلقت بداية
الشهر الماضي.
وقالت
وكالة الصحافة الفرنسية إن إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم أدى إلى شلل
في معظم المدارس الحكومية في العاصمة وجنوب البلاد.
وتفيد
تقارير صحفية بإعادة فتح اغلب شوارع
بغداد التي اغلقت صباح اليوم بعد انسحاب متظاهرين.
ويندد
المحتجون بالفساد وارتفاع معدلات البطالة ملقين باللوم على النخبة السياسية
الحاكمة.
وكانت
الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن قد أودت بحياة العشرات وإصابة الآلاف.
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فراج: خطة جونسون لبريكست تقضي على فرصة لبريطانيا في العودة مجددا لأوروبا
قال زعيم حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فراج لبي بي سي، إن خطة الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستقضي على فرصة لبريطانيا في العودة مجددا للوحدة مع أوروبا.
وبينما تجرى الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل على قدم وساق ، قال فراج إن خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن تحقق لبريطانيا "الاستقلال" أبدا.
ويضغط فراج من أجل خطة خروج من الاتحاد الأوروبي تتضمن الابقاء على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد.
وقال فراج إن حزبه سيرشح ممثلين عنه في كل دائرة انتخابية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن استراتيجية فراج ستفرق أصوات الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بين حزب فراج وحزب المحافظين الحاكم.
إضراب للآلاف من موظفي الأونروا في الأردن للمطالبة بزيادة رواتبهم
بدأ الآلاف من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -أونروا- في الأردن، إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وشل الإضراب جميع مرافق الوكالة في الأردن.
وتدير الأونروا 169 مدرسة في الأردن تستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين و25 مركزا صحيا و14 مركزا نسويا ومؤسسات ودوائر أخرى.
وحمل بيان للموظفين، إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تعليق الدراسة والخدمات الصحية والاجتماعية والإغاثية المقدمة للاجئين.
وكان اتحاد العاملين في الأردن قد طالب بزيادة قدرها نحو 280 دولار ثم خفضوها إلى 140 دولار وبالمقابل عرضت الوكالة زيادة قدرها مائة دولار.
وكانت الأونروا واجهت مصاعب مالية في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.
مظاهرات لبنان: أنصار الرئيس عون يتوافدون على القصر الرئاسي
يتوافد المئات إلى الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في بعبدا في لبنان وذلك دعما للرئيس ميشال عون.
في المقابل يتوقع أن تنطلق بعد ظهر اليوم تجمعات أخرى في مختلف المناطق تحت شعار "أحد الضغط" وذلك للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة، وذلك بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري بعد تظاهرات استمرت لأسبوعين.
مظاهرات العراق: مدارس ومؤسسات حكومية تواصل إغلاق أبوابها
تفيد التقارير الواردة من العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى في البلاد باستمرار إغلاق عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية في إطار التظاهرات التي انطلقت بداية الشهر الماضي.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم أدى إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة وجنوب البلاد.
وتفيد تقارير صحفية بإعادة فتح اغلب شوارع بغداد التي اغلقت صباح اليوم بعد انسحاب متظاهرين.
ويندد المحتجون بالفساد وارتفاع معدلات البطالة ملقين باللوم على النخبة السياسية الحاكمة.
وكانت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن قد أودت بحياة العشرات وإصابة الآلاف.