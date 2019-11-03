مظاهرات العراق: مدارس ومؤسسات حكومية تواصل إغلاق أبوابها

قال زعيم حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فراج لبي بي سي، إن خطة الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستقضي على فرصة لبريطانيا في العودة مجددا للوحدة مع أوروبا.

وبينما تجرى الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل على قدم وساق ، قال فراج إن خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن تحقق لبريطانيا "الاستقلال" أبدا.

ويضغط فراج من أجل خطة خروج من الاتحاد الأوروبي تتضمن الابقاء على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد.

وقال فراج إن حزبه سيرشح ممثلين عنه في كل دائرة انتخابية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن استراتيجية فراج ستفرق أصوات الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بين حزب فراج وحزب المحافظين الحاكم.