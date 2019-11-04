مظاهرات العراق : متظاهرون يغلقون عددا من الطرق في شرق بغداد

أغلق متظاهرون في العراق عدداً من الشوارع والمناطق السكنية في شرق بغداد.

وقال شهود عيان للبي بي سي، إن المتظاهرين أغلقوا طريق القناة السريع وجسر الطالبية، فيما نصب آخرون خيامهم في ساحة مظفر في مدخل مدينة الصدر.

كما أغلق محتجون مناطق العبيدي والبنوك والزعفرانية، ومنطقة الدورة في جنوب بغداد.

ويأتي هذا التصعيد لمنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم وكذلك لمنع حركة طلاب الكليات والمدارس، تنفيذًا للعصيان المدني الذي دعا إليه منسقو التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى.