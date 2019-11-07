إيران تسحب اعتماد مفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقد ثلاثة من الأحزاب المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي "تحالفا انتخابيا" بعدم منافسه بعضهما البعض داخل دوائر انتخابية قد تكون فرص أحدهم فيها أكبر خلال الانتخابات العامة المقررة في البلاد الشهر المقبل.

ويضم التحالف أحزاب ; الديموقراطيون الأحرار والخضر وحزب "بلايد كيمرو" في ويلز.

ويتوقع أن يعزز هذا التحالف فرص فوز الأحزاب الثلاثة بعدد أكبر من المقاعد خلال الانتخابات المقبلة.