تحالف انتخابي بين 3 أحزاب بريطانية خلال الانتخابات المقبلة
عقد ثلاثة من الأحزاب المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي "تحالفا انتخابيا" بعدم منافسه بعضهما البعض داخل دوائر انتخابية قد تكون فرص أحدهم فيها أكبر خلال الانتخابات العامة المقررة في البلاد الشهر المقبل.
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بواسطة نغم قاسم و أميرة عباس
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تحالف انتخابي بين 3 أحزاب بريطانية خلال الانتخابات المقبلة
عقد ثلاثة من الأحزاب المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي "تحالفا انتخابيا" بعدم منافسه بعضهما البعض داخل دوائر انتخابية قد تكون فرص أحدهم فيها أكبر خلال الانتخابات العامة المقررة في البلاد الشهر المقبل.
ويضم التحالف أحزاب ; الديموقراطيون الأحرار والخضر وحزب "بلايد كيمرو" في ويلز.
ويتوقع أن يعزز هذا التحالف فرص فوز الأحزاب الثلاثة بعدد أكبر من المقاعد خلال الانتخابات المقبلة.
إيران تسحب اعتماد مفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سحبت إيران اعتماد مفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وكانت المفتشة قد تم منعها الأسبوع الماضي من دخول منشأة نطنز النووية الإيرانية حيث يتم تخصيب اليورانيوم ، وسط مزاعم بأنها كانت تحمل موادا مشبوهة.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها.
وفي سياق متصل تقول طهران، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية في جنوب البلاد.