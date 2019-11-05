الرئيس الإيراني يُعلن تخلي بلاده عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي

أبلغت واشنطن الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.

وسيدخل انسحاب واشنطن من الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام من الآن في 4 تشرين نوفمبر 2020.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب أكثر من مرة عن اعتزامه الانسحاب من الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه باراك أوباما.