الرئيس الإيراني يُعلن تخلي بلاده عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي

ما الذي نعرفه عن الاتفاق النووي بين إيران وقوى غربية كبرى؟
يسمح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى
الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم
دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد
المركزي المتطورة.
في المقابل، تعهدت الدول الغربية الكبرى الموقعة على الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة) برفع
معظم العقوبات عن طهران في عام 2016.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام
الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ
مايو/آيار، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوروبية
الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
AFPCopyright: AFP
الولايات المتحدة تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ
أبلغت واشنطن الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.
وسيدخل انسحاب واشنطن من الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام من الآن في 4 تشرين نوفمبر 2020.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب أكثر من مرة عن اعتزامه الانسحاب من الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه باراك أوباما.
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ما الذي نعرفه عن الاتفاق النووي بين إيران وقوى غربية كبرى؟
الولايات المتحدة تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ
أبلغت واشنطن الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.
وسيدخل انسحاب واشنطن من الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام من الآن في 4 تشرين نوفمبر 2020.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب أكثر من مرة عن اعتزامه الانسحاب من الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه باراك أوباما.
الرئيس الإيراني: سنضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمحطة فوردو بدءا من الأربعاء
عاجلالرئيس الإيراني يُعلن تخلي بلاده عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي