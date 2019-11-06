إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو النووية

أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعل فردو، الواقع جنوب طهران، في أحدث خطوة تتراجع فيها طهران عن التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في 2015.

وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات لبدء عملية التخصيب بإشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واليوم هو الأخير من مهلة الشهرين التي منحتها إيران للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتها.

وكان تعليق جميع أنشطة التخصيب في هذا المفاعل، ومنع تخصيب اليورانيوم فيه حتى عام 2031، أحد الشروط التي فرضها الاتفاق وقبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.