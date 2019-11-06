إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو النووية

عاجلتقارير صحفية أردنية عن إصابة ثلاثة سائحين في حادث طعن بمنطقة جرش الأثرية
عاجلأ.ف.ب نقلا عن مسؤول سعودي: الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016
ما الذي نعرفه عن الاتفاق النووي بين إيران وقوى غربية كبرى؟
يسمح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
في المقابل، تعهدت الدول الغربية الكبرى الموقعة على الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة) برفع معظم العقوبات عن طهران في عام 2016.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ مايو/آيار، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
عاجلإيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو النووية
أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعل فردو، الواقع جنوب طهران، في أحدث خطوة تتراجع فيها طهران عن التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في 2015.
وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات لبدء عملية التخصيب بإشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واليوم هو الأخير من مهلة الشهرين التي منحتها إيران للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتها.
وكان تعليق جميع أنشطة التخصيب في هذا المفاعل، ومنع تخصيب اليورانيوم فيه حتى عام 2031، أحد الشروط التي فرضها الاتفاق وقبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
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عاجلتقارير صحفية أردنية عن إصابة ثلاثة سائحين في حادث طعن بمنطقة جرش الأثرية
عاجلأ.ف.ب نقلا عن مسؤول سعودي: الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016
ما الذي نعرفه عن الاتفاق النووي بين إيران وقوى غربية كبرى؟
عاجلإيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو النووية
أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعل فردو، الواقع جنوب طهران، في أحدث خطوة تتراجع فيها طهران عن التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في 2015.
وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات لبدء عملية التخصيب بإشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واليوم هو الأخير من مهلة الشهرين التي منحتها إيران للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتها.
وكان تعليق جميع أنشطة التخصيب في هذا المفاعل، ومنع تخصيب اليورانيوم فيه حتى عام 2031، أحد الشروط التي فرضها الاتفاق وقبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.