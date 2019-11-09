قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن التظاهرات مهمة لتحقيق الإصلاحات إلا أن الحياة لابد أن تعود لطبيعتها في البلد الذي يشهد موجة احتجاجات واسعة منذ أكثر من شهر.

وشدد عبد المهدي على أن السلطات ستحقق في جميع حالات القتل في الاحتجاجات والتي تجاوز عددها 260 حالة.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن القوى السياسية والاحزاب كيانات مهمة في اي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة.